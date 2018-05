H πρωτοκαθεδρία του PS4 σε πωλήσεις έναντι του Xbox One επιβεβαιώνεται πλέον και μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Digital Trends και άλλες πηγές, οι διαφορές σε πωλήσεις μεταξύ των δύο παιχνιδομηχανών είναι αρκετά μεγάλες, καθώς στα τέλη του 2017, το Xbox One κατάφερε να πουλήσει 30 εκατομμύρια μονάδες, ενώ η Sony θριάμβευσε με τις πωλήσεις 73 εκατομμυρίων μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση των πωλήσεων των παιχνιδομηχανών μέχρι και τα τέλη του 2018. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2017 είχαν σημειωθεί πωλήσεις 103 εκατομμυρίων μονάδων, ενώ στα τέλη του 2018 το νούμερο αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί στα 130 εκατομμύρια.

Η Microsoft έχει σταματήσει να δίνει νούμερα για τις πωλήσεις του Xbox One, εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά θεωρείται ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει σε πωλήσεις το PS4. To Nintendo Switch, από την πλευρά του εκτιμάται ότι θα μπορέσει να φτάσει σε πωλήσεις τις 30 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, στοιχείο που δείχνει ότι το Xbox One ανταγωνίζεται περισσότερο την κονσόλα της Nintendo και όχι εκείνη της Sony.

H έναρξη των πωλήσεων των δύο παιχνιδομηχανών έγινε με μία εβδομάδα διαφορά μέσα στο 2013, αλλά το PS4 παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στον κόσμο του console gaming.