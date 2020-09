Το νέο PS5 θα είναι κατά 99% συμβατό με τους τίτλους του προγενέστερου PS4

Η Sony μετά από αρκετούς μήνες έδωσε στην δημοσιότητα όλο το πακέτο πληροφοριών σχετικά με την κονσόλα νέας γενιάς, PlayStation 5, δηλαδή τιμή, ημερομηνία κυκλοφορίας, νέα παιχνίδια και συνδρομητικές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο PS5 θα λανσαριστεί επίσημα στις 12 Νοεμβρίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Καναδά, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα, ενώ στον υπόλοιπο κόσμος θα γίνει διαθέσιμο μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου.

Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, η Sony θα διαθέτει το PlayStation 5 Digital Edition (δηλαδή η πλήρως ψηφιακή έκδοση χωρίς υποδοχή οπτικού δίσκου) στα 400 δολάρια, ενώ η έκδοση με συσκευή ανάγνωσης Ultra HD Blu-ray θα κοστίζει 500 δολάρια.

Μετά από αυτές τις ανακοινώσεις ξεκαθαρίζει το τοπίο και σε ότι αφορά την «σύγκρουση» στις κονσόλες νέας γενιάς των Sony και Microsoft. Η σειρά PS5 θα λανσαριστεί δύο ημέρες πριν από τα Xbox Series S και Series X της Microsoft, ενώ το PS5 με συσκευή ανάγνωσης οπτικών δίσκων θα έχει και την ίδια τιμή με το Xbox Series X.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα φθηνότερα μοντέλα των δύο εταιρειών. Το PS5 Digital Edition θα κοστίζει 100 δολάρια περισσότερο από το αντίστοιχο «ψηφιακό» Xbox Series S αλλά με την διαφορά ότι θα εξοπλίζεται με την ίδια μονάδα επεξεργαστή και την ίδια μονάδα γραφικών με το ακριβότερο PS5. Αντίθετα, το Xbox Series S θα υπολείπεται σημαντικά σε ισχύ του δικού του μεγαλύτερου αδελφού, του Series X.

Σε ότι αφορά τους τίτλους και τις συνδρομητικές υπηρεσίες, η Sony γνωστοποίησε ότι οι παίκτες μέσω της συνδρομής στο PlayStation Plus θα έχουν πρόσβαση στο PlayStation Plus Collection, μία βιβλιοθήκη τίτλων παιχνιδιών του PS4 στην οποία θα περιλαμβάνονται τίτλοι όπως τα Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, The Last of Us Remastered. Οι τίτλοι αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να γίνουν download χωρίς κανένα έξτρα κόστος.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο επικεφαλής του Sony PlayStation, Jim Ryan, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην Washington Post ότι η νέα κονσόλα θα υποστηρίζει «κατά 99% backward compatible», δηλαδή τους τίτλους του προγενέστερου PS4. Επιπλέον, τον περασμένο Μάρτιο η Sony διαβεβαίωνε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία» των τίτλων του PS4 θα είναι συμβατοί με το νέο PS5.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το backward compatibility του PS5, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από την εποχή που το PS4 κυκλοφόρησε (το 2013) όταν η συμβατότητα με τους τίτλους του PS3 ήταν μηδενική. Η κατάσταση άλλαξε ουσιαστικά με την έλευση του PlayStation Now, την υπηρεσία game streaming της Sony, έναν χρόνο αργότερα, η οποία σου επιτρέπει να παίξεις όχι παιχνίδια που ήδη κατέχεις αλλά παλαιότερα παιχνίδια που είναι ήδη διαθέσιμα στην υπηρεσία.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό της Microsoft, ούτε το Xbox One διέθετε backward compatibility όταν πρώτο-κυκλοφόρησε το 2013. Κάτι τέτοιο έκανε την εμφάνισή του το 2015 όταν μπορούσες να παίξεις ορισμένα παλαιότερα παιχνίδια του Xbox 360, με την σχετική λίστα να επεκτείνεται περαιτέρω το 2017. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί τα Xbox Series X και S θα είναι σε θέση να αναπαράγουν «χιλιάδες» τίτλους των προγενέστερων Xbox One, Xbox 360 και Xbox.

Σε ότι αφορά τους νέους τίτλους της σειράς PlayStation 5, σε αυτούς θα περιλαμβάνονται τα Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, ένα RPG παιχνίδι με θέμα τον Harry Potter με τίτλο Hogwarts Legacy και το νέο God of War, για το οποίο ωστόσο δεν έχει οριστικοποιηθεί ο εμπορικός τους τίτλος.