Το 5G θα συνδέσει κάθε πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής στο Internet

Για την 36ετή παρουσία του ελληνικού γραφείου της Hewlett Packard Enterprise (HPE), τις προσπάθειες της εταιρείας για την προώθηση της αριστείας στη χώρα με έμφαση στον κλάδο του τουρισμού αλλά και τον ρηξικέλευθο τρόπο που θα αλλάξει τη ζωή μας το 5G μίλησε ο Managing Director της HPE για την Ελλάδα και την Κύπρο, Μιχάλης Κασιμιώτης.

Η σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 31ου Ετήσιου Greek Economic Summit – Forging Ahead in Challenging Times που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και οι εξελίξεις γύρω από το Hybrid Cloud, ένα πεδίο στο οποίο και η HPE δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αναπτύσσοντας νέες και εξελίσσοντας διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες καινοτόμες λύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Ως μια εξέλιξη που θα επιταχύνει με πρωτόγνωρους ρυθμούς την ψηφιακή ωρίμανση της χώρας, απελευθερώνοντας δημιουργικό δυναμικό και δίνοντας ώθηση στην καινοτομία περιέγραψε την έλευση του 5G ο Μιχάλης Κασιμιώτης. Tόνισε δε ότι το 5G δεν είναι απλώς μια μεγαλύτερων δυνατοτήτων τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία, αλλά ένας τόπος ανάπτυξης καινοτομίας που γεννιέται μέσα από τον κόσμο του IT με σκοπό να συνδέσει στο Internet κάθε πτυχή και λειτουργία της κοινωνικής και επαγγελματικής μας καθημερινότητας.

Με 30 χρόνια εμπειρίας στον κάθετο τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων, η ΗPE έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως σε λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών OSS/BSS/VAS και την ψηφιακή ταυτότητα, το orchestration (αυτοματοποίηση και έλεγχος), καθώς και τη διασφάλιση εσόδων συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής απάτης (fraud). Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο portfolio που περιλαμβάνει από core 5G Software Stack μέχρι την απαιτούμενη ευφυΐα του άκρου και την ενορχήστρωση υπηρεσιών (edge orchestration).

Ο κ. Κασιμιώτης περιέγραψε το 5G ως μια νέα πλατφόρμα για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων πάνω σε ασφαλή και ανοιχτά πρότυπα, με δυνατότητα απεριόριστης διαλειτουργικότητας. «Χρειαζόμαστε μια μετατόπιση της ανάπτυξης του δικτύου σε πιο ανοιχτές, cloud-native αρχές. Βλέπουμε τεχνολογίες virtualization και micro-services που μας έδωσαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε βέλτιστα ΙΤ υποδομές σε άλλους χώρους να εφαρμόζονται στην τεχνολογία 5G, όπως το slicing δικτύου. Στο τέλος θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ περισσότεροι να μπορούν να συναντώνται σε ένα οικοσύστημα και να παράγουν νέα προστιθέμενη αξία, νέες υπηρεσίες», ανέφερε.

Στη λογική αυτή, από το καλοκαίρι του 2020, η HPE εδώσε τη δυνατότητα πρόσβασης στα HPE 5G Labs στο Κολοράντο των ΗΠΑ, στα οποία πάροχοι τηλεπικοινωνιών και συνεργάτες από όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία ώστε να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να βελτιστοποιήσουν κάθετες καινοτόμες λύσεις 5G, πριν αυτές δοκιμαστούν εμπορικά. «Μέσα από αυτή τη λογική των οικοσυστημάτων πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα ταχύτερη ανάπτυξη του 5G», ανέφερε ο Μιχάλης Κασιμιώτης.

Όσο για το αν είναι εμπορικά βιώσιμη μία επένδυση στο 5G καθώς, όπως ξέρουμε, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις, ο Μιχάλης Κασιμιώτης τόνισε: «Θα υποστηριχθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια οι επενδύσεις αυτές. Ο Covid-19 ήταν ένας επιταχυντής που θα μας οδηγήσει γρήγορα σε μία νέα πραγματικότητα και πιθανότατα και στην εξεύρεση νέων κονδυλίων. Παρόλα αυτά το κόστος είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους που εντοπίζεται σε όλες τις μελέτες. Επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του 5G είναι το IT, υπάρχει η δυνατότητα σήμερα, σε λογικές cloud και consumption-as-a-Service μοντέλων να έχουμε καλύτερη κατανομή του κόστους ώστε αυτό να εμφανίζεται μαζί με το κέρδος».

Οι εξελίξεις γύρω από το cloud και τις δυνατότητες που απελευθερώνει το Hybrid Cloud απασχόλησαν επίσης τη συζήτηση.

Το μέλλον βρίσκεται στη δυνατότητα και τη σωστή μίξη on premise και Cloud υποδομών τις οποίες οι οργανισμοί θα γεύονται σε μία κοινή εμπειρία Cloud. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, περίπου το 70% των workloads βρίσκονται ακόμα σε on premise υποδομές, ενώ το 90% των ερωτηθέντων οργανισμών δηλώνουν ότι είτε έχουν είτε θα αναπτύξουν υβριδικές προσεγγίσεις στο Cloud.

O κ. Κασιμιώτης δήλωσε σχετικά: «Η φράση-κλειδί είναι το as-a-Service (Ως Υπηρεσία), δηλαδή λύσεις και υποδομές που επιτρέπουν την πληρωμή ανά χρήση, την άμεση αυξομείωση των πόρων, αφού αυτοί βρίσκονται πάντα On Premise και διαθέσιμοι αλλά δεν χρεώνονται, παρά μόνο όταν υπάρξει ζήτηση. Ακόμη, το as-a-Service δίνει τη δυνατότητα Self-service, αφού μέσω ενός Service Portal έχουμε τη δυνατότητα δυναμικής επίδοσης πόρων σε 5 click. Επιπλέον, το Hybrid Cloud προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης που απλοποιούν τις διαδικασίες και απελευθερώνουν ανθρώπινο κεφάλαιο προς άλλες δραστηριότητες και λειτουργίες οι οποίες παράγουν αξία στην επιχείρηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν λύσεις – όπως η εμβληματική πλατφόρμα Greenlake της HPE– που παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς workloads μεταξύ διαφορετικών cloud πόρων (On Premise , Co-location, multi Public Cloud) από ένα σημείο κεντρικού ελέγχου, λειτουργία η οποία θα μπορούσε να αποτελεί τον ορισμό του Hybrid Cloud. Τέλος, σημαντική είναι και η δυνατότητα του consumption as a Service model, ενός cloud μοντέλου που μειώνει το κόστος της αρχικής επένδυσης, αφού δίνει δυνατότητα πληρωμής μόνο για τους πραγματικούς πόρους που καταναλώνονται ενώ επιπρόσθετοι πόροι θα χρεωθούν μόνο όταν ενεργοποιηθούν».

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Κασιμιώτη «Οτιδήποτε παράγει η εταιρεία έως το 2022 θα δίνεται στη μορφή υπηρεσίας ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει τη βέλτιστη τοποθέτηση workloads».

Αναφερόμενος στα 36 συναπτά έτη άμεσης παρουσίας της HPE στην ελληνική αγορά, o Μιχάλης Κασιμιώτης μίλησε για την επένδυση της εταιρείας στο ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και για τα σχέδιά της να συμβάλει στην ανάδειξη του ελληνικού ταλέντου και της αριστείας στη χώρα. «Δίνουμε τεράστια έμφαση στο να διατηρήσουμε το δυναμικό μας, να μεγαλώσουμε την παρουσία μας και πληθυσμιακά και σε επίπεδο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, θέσεων μεγάλης προστιθέμενης αξίας, γνώσης και – γιατί όχι; – εξαγωγικού περιεχομένου. Ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η έμφαση που δίνουμε στον τομέα του τουρισμού και του Πολιτισμού με την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που μεγεθύνουν την εμπειρία του επισκέπτη. Έχοντας ήδη παρουσία σε όλα τα μεγάλα resorts θελήσαμε την ίδια τεχνογνωσία να την «ανοίξουμε», να τη διαθέσουμε σε όλη την αγορά, ανεξαρτήτως από το μέγεθος και την οικονομική δυνατότητα της κάθε τουριστικής επιχείρησης, ώστε κάθε επαγγελματίας του τουρισμού να έχει πρόσβαση στην εμπειρία που η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να προσφέρει στους επισκέπτες του. Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μια κοιτίδα αριστείας – ένας ρόλος που έχουμε αναλάβει στην HPE για τη Νότια Ευρώπη».