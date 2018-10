Θα είναι το Mate 20X το gaming smartphone της Huawei;

Όπως όλα δείχνουν η νέα σειρά Mate 20 της Huawei θα απαρτίζεται από τρία μέλη με το Mate 20X να αναλαμβάνει τον ρόλο του gaming smartphone πλάι στα «παραδοσιακά» Mate 20 και Mate 20 Pro.

Σε αυτά προφανώς θα πρέπει να προσθέσουμε και την ειδική έκδοση Mate 20 Porsche Design. Η διαρροή έγινε από την ίδια την κινεζική εταιρεία όταν ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter ένα teaser video για το Mate 20X το οποίο θα παραμένει «Cooler» (το πιο ψυχρό) και συγχρόνως θα προσφέρει «Longer gaming» (περισσότερης διάρκειας gaming).

Οι συγκεκριμένες αναφορές προϊδεάζουν για μία συσκευή που θα ενσωματώνει κάποιο βελτιωμένο σύστημα ψύξης, ενώ η διάρκεια του gaming πιθανότατα αναφέρεται σε ιδιαίτερα ευμεγέθη μπαταρία. Αν αυτά επαληθευτούν θα αποκαλυφθεί στις 16 Οκτωβρίου όταν η εταιρεία προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις.

In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X. 16.10.18 #HigherIntelligence #UltimatePerformance pic.twitter.com/bZeRKhnOC3

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 8, 2018