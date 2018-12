Μία νέα εποχή και έναν νέο τρόπο σκέψης ήρθε να εγκαινιάσει το κορυφαίο συνέδριο του Singularity University, του σπουδαιότερου διεθνούς θεσμού για τις εκθετικές τεχνολογίες, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής μεταξύ 19-20 Νοεμβρίου.

Τι σημαίνουν οι εκθετικές τεχνολογίες και η ανάπτυξή τους για την ανθρωπότητα; Πόσο κοντά είναι το μέλλον; Είναι ελπιδοφόρο; Περισσότερο απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθε να μας μεταφέρει το SingularityU Greece Summit, που άνοιξε αυλαία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με θέμα «A new era. A new mindset».

Η έννοια του «disruption», δηλαδή της τεχνολογικής ανατροπής, και η εκθετική ανάπτυξη των τεχνολογιών, ήταν κυρίαρχες στην ατζέντα του διημέρου, η οποία περιείχε θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η επαυξημένη πραγματικότητα, το blockchain, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η βιοτεχνολογία και άλλες καινοτόμες εφαρμογές. Στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκε ακόμη πώς η αξιοποίηση και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει μία χώρα, όπως η Ελλάδα, στην ανάπτυξη και την ευημερία.

«Ζούμε σε μία πρωτόγνωρη εποχή για την ανθρώπινη ιστορία» είπε καλωσορίζοντας το κοινό ο Peter Diamandis, ο διεθνούς φήμης Έλληνας συνιδρυτής του Singularity University, ιδρυτής και πρόεδρος της XPrize, εξηγώντας ότι το μέλλον πλησιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είναι καλύτερο απ’ ό,τι φανταζόμαστε.

«Ο τρόπος σκέψης μας είναι ό,τι σημαντικότερο διαθέτουμε. Το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζει τα πάντα. Ένα αρνητικό μυαλό δεν μπορεί να σας προσφέρει μία θετική ζωή» επισήμανε ο δρ. Diamandis ενώ τόνισε στους παρευρισκόμενους ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι «να βρουν αυτό που τους παθιάζει, να κάνουν πάντα ερωτήσεις, είτε είναι παιδιά είτε διευθύνοντες σύμβουλοι, και ποτέ μα ποτέ να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια».

To Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), ακαδημαϊκός συνεργάτης του συνεδρίου, εκπροσωπήθηκε από το Deree – The American College of Greece καθώς και από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Το συνέδριο προβλήθηκε μέσω live streaming στη Βιβλιοθήκη του ACG, δίνοντάς έτσι την ευκαιρία σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό να το παρακολουθήσουν ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του.

Η συμμετοχή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στο SingularityU Greece Summit δηλώνει τη συμπόρευσή του με τις εξελίξεις της εποχής, εντάσσοντάς κάθε φορά τόσο στα προγράμματα, όσο και στη διδασκαλία τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και σχολές σκέψης ενώ, παράλληλα, εκφράζει το στρατηγικό όραμα του ιδρύματος να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας μέσα από την εκπαίδευση και τη γνώση.

Οι 24 φοιτητές του Deree που συμμετείχαν στο συνέδριο ως εθελοντές, είχαν τη σπάνια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα που μας αφορά όλους και να συναντήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο. Από το Alba, ο δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Associate Professor of Digital Business, ανέλαβε την παρουσίαση της διήμερης διοργάνωσης.

Γεγονός με μεγαλειώδη απόηχο χαρακτήρισε τη διοργάνωση ο δρ. Μυλωνόπουλος, ο οποίος περιέγραψε τις σαρωτικές αλλαγές των εκθετικών τεχνολογιών στο παρόν και το μέλλον μας αλλά και την ανάγκη μας για προσαρμογή: «Αυτήν τη στιγμή, ο μισός πληθυσμός της Γης έχει σχεδόν πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες και γνώση απ’ όλο τον κόσμο, και την ευκαιρία να συμμετέχει εξίσου στη δημιουργία νέων γνώσεων και ιδεών. Αυτή η συνεργατική καινοτομία πυροδοτεί μία εκθετική επιτάχυνση στην τεχνολογική αλλαγή. Η εκθετική αλλαγή μπορεί να είναι ξένη στην ανθρώπινη φύση. Ό,τι προσδοκίες κι αν έχουμε για το μέλλον, θα συμβούν δύο φορές πιο γρήγορα ή και νωρίτερα· με άλλα λόγια, αν οι προηγούμενες δύο δεκαετίες ήταν γεμάτες τεχνολογικές εκπλήξεις, οι «μαγικές» τεχνολογίες που θα έρθουν μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις ενώ θα συμβαίνουν και πολύ πιο συχνά. Τα τεχνολογικά θαύματα που πρόκειται να συμβούν θα αλλάξουν την ανθρωπότητα και την ιστορία με αδιανόητους τρόπους. Το μέλλον είναι ήδη εδώ κι εμείς ακόμα απροετοίμαστοι. Η προσαρμογή είναι απαραίτητη για κάθε άτομο, κάθε οργανισμό, για όλους τους θεσμούς μας και για την κοινωνία μας ως σύνολο. Ο φόβος για το άγνωστο είναι το μόνο που μας αναστέλλει».

Την 1η μέρα του συνεδρίου απασχόλησαν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η συμβίωση με τα ρομπότ, η επιχειρηματική δράση, αλλά και η ηθική σε έναν κόσμο που ελέγχεται από μηχανήματα ενώ τη 2η ημέρα δόθηκε έμφαση σε τομείς της επιχειρηματικότητας, όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η υγεία και οι μεταφορές.

Οι διεθνώς καταξιωμένοι ομιλητές, με έγκριτο επιστημονικό έργο αλλά και επιχειρηματική δράση, που τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο ήταν οι: Peter Diamandis, David Roberts, Δημήτρης Βασιλάκης, Vivienne Ming, Νίκος Μαυρίδης, Jody Medich, Ramez Naam, Larry Keeley, Jaya Balοο, Divya Chander, Amin Toufani, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Stefano Gastaut, Carlo van de Weijer, Jyotika Virmani, Alex Gladstein, Tomas Björkam, John Hagel.