Samsung: Αποκαλύπτει τις οθόνες με αρθρωτή Micro LED τεχνολογία

Η Samsung Electronics παρουσίασε τις νέες καινοτομίες της στον τομέα της αρθρωτής Micro Led Τεχνολογίας οθονών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης First Look που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της CES, στο Λας Βέγκας.

Τα επαναστατικά, νέα Micro LED τεχνολογικά designs που ανακοινώθηκαν συμπεριλάμβαναν: μια νέα οθόνη 75 ιντσών, την οθόνη The Wall 219 ιντσών, καθώς και πολλά ακόμα επαναστατικά μεγέθη, σχήματα και συνθέσεις οθονών αρθρωτής Micro LED τεχνολογίας. Η νέα εμπειρία θέασης επόμενης γενιάς της Samsung διακρίθηκε στην κατηγορία Best of Innovation στη CES του 2019.

«Για δεκαετίες, η Samsung ηγείται της καινοτομίας των οθονών επόμενης γενιάς» δήλωσε ο Jonghee Han, Πρόεδρος Visual Display Business της Samsung Electronics. «Η Micro LED τεχνολογία μας βρίσκεται στο επίκεντρο της επαναστατικής εξέλιξης στις οθόνες, με ευφυείς, εξατομικευμένες οθόνες που αριστεύουν σε όλες τις κατηγορίες απόδοσης. Η Micro LED τεχνολογία της Samsung δεν έχει όρια, παρά μόνο άπειρες δυνατότητες».

Micro LED τεχνολογία στις οθόνες Micro LED 75 ιντσών και The Wall 219 ιντσών

Με κορυφαία τεχνολογία αυτό-εκπομπής και αρθρωτές δυνατότητες, οι οθόνες Micro LED της Samsung παρέχουν απαράμιλλης ποιότητας εικόνα, ευελιξία και design. Αυτές οι μετασχηματιστικές οθόνες τηλεόρασης αποτελούνται από μεμονωμένες μονάδες αυτο-εκπεμπόμενων Micro LEDs, που διαθέτουν εκατομμύρια ανόργανα κόκκινα, πράσινα και μπλε μικροσκοπικά LED chips που εκπέμπουν το δικό τους φως για να παράγουν ζωηρά χρώματα στην οθόνη, προσφέροντας μοναδική ποιότητα εικόνας, που υπερτερεί από οποιαδήποτε τεχνολογία οθόνης διατίθεται στην αγορά σήμερα.

Στην περσινή CES, η Samsung ανακοίνωσε την Micro LED τεχνολογία αποκαλύπτοντας την οθόνη The Wall, τη περίφημη, βραβευμένη Micro LED οθόνη 146 ιντσών. Σε συνέχεια των τεχνικών εξελίξεων στη διαδικασία συσκευασίας εξαιρετικά λεπτών ημιαγωγών που περιορίζουν το χάσμα μεταξύ των μικροσκοπικών LED chips, η Samsung κατάφερε να δημιουργήσει μια εκπληκτική οθόνη 4K Micro LED 75 ιντσών’ σε μικρότερο μέγεθος, πιο βολικό για οικιακή χρήση.

Χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, η Micro LED τεχνολογία προσφέρει ευελιξία στο μέγεθος της οθόνης, επιτρέποντας την τοποθέτησή της σε οποιοδήποτε δωμάτιο ή χώρο. Προσθέτοντας Micro LED μονάδες, οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν την οθόνη στο επιθυμητό μέγεθος. Η αρθρωτή λειτουργικότητα της Micro LED θα επιτρέψει μελλοντικά στους καταναλωτές να δημιουργήσουν την απόλυτη οθόνη ακόμη και σε απροσδόκητα μεγέθη, όπως 9×3, 1×7 ή 5×1, προκειμένου να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη σχετική με τον χώρο, την αισθητική ή τη λειτουργικότητα.

Επίσης, η Micro LED τεχνολογία της Samsung βελτιώνειτο περιεχόμενο ανεξαρτήτως μεγέθους και σχήματος οθόνης. Ακόμη και κατά την πρόσθεση περαιτέρω μονάδων, οι οθόνες Micro LED της Samsung μπορούν να κλιμακωθούν για να αυξήσουν την ανάλυση, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή την πυκνότητα των pixels. Επιπρόσθετα, η Micro LED μπορεί να υποστηρίξει όλες τις αναλογίες προβολής περιεχομένου, από την τυπική 16:9 ως την ευρεία 21:9, μέχρι και τις ασυνήθιστες 32:9 ή ακόμα και 1:1 χωρίς περιορισμούς στην ποιότητα της εικόνας.

Τέλος, επειδή οι Micro LED οθόνες δεν έχουν όρια (bezel-free), δεν υπάρχουν πλαίσια ανάμεσα στις μονάδες, ακόμα και όταν γίνει προσθήκη περισσοτέρων. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό, καθώς προβάλλεται μια ενιαία εικόνα χωρίς ενδιάμεσα διαχωριστικά, επιτρέποντας στην οθόνη να εναρμονιστεί σε κάθε χώρο. Οι δυνατότητες για εντυπωσιακά designs ενισχύονται περισσότερο από τις νέες λειτουργίες Ambient Mode.