Η Qualcomm αποκαλύπτει τον Snapdragon 850 για χρήση σε Windows 10 PCs

Η αμερικανική Qualcomm προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας Snapdragon 850 η οποία θα χρησιμοποιείται σε συστήματα που «τρέχουν» το λειτουργικό σύστημα Windows 10 της Microsoft.

Οι επίσημες ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Computex που διεξάγεται αυτήν την περίοδο στην Ταϊβάν. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Snapdragon 850 η Qualcomm συνεργάστηκε με την κορεατική Samsung.

«Για να επεκτείνουμε πραγματικά την συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών, η συνεργασία μας με τους ηγέτες κινητής τηλεφωνίας, όπως η Samsung, ήταν σημαντική για να μας βοηθήσουν να παραδώσουμε στους καταναλωτές την επόμενη γενιά υπολογιστών Always On, Always Connected» ανέφερε στη δήλωσή του ο Alex Katouzian, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του mobile business unit της Qualcomm.

Προφανώς, η φράση «Always On, Always Connected» θα αποτελέσει και το κύριο motto της εκστρατείας μάρκετινγκ της εταιρείας στην προσπάθεια να προωθήσει τα νέα συστήματα που θα φέρουν τους νέους ARM επεξεργαστές. Κύριο προσόν των φορητών συστημάτων που θα «φοράνε» τον Snapdragon 850 θα είναι ότι θα μπορούν να είναι συνεχώς συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο είτε μέσω δικτύων LTE είτε μέσω Wi-Fi.

Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες θα διαθέτουν πάντα ενημερωμένα συστήματα και οι εφαρμογές τους θα είναι πάντα συγχρονισμένες, ανεξάρτητα από το μέρος όπου βρίσκονται. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική που έχει χρησιμοποιηθεί είναι περισσότερο αποδοτική σε επίπεδο διαχείρισης ενέργειας. Σύμφωνα με την Qualcomm, η πλατφόρμα 850 είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να προσφέρει έως και 30% αυξημένες επιδόσεις και τρεις φορές καλύτερη απόδοση AI σε σχέση με την προηγούμενη γενιά αντίστοιχων συσκευών (δηλαδή σε σχέση με τον Snapdragon 835).

Βασικό στοιχείο της νέας πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση του Snapdragon X20 LTE modem, το οποίο η Qualcomm θεωρεί ότι προσφέρει ταχύτητες πρόσβασης σε LTE δίκτυα έως και 1.2Gbps. Σε επίπεδο μπαταρίας, η Qualcomm θεωρεί ότι η νέα πλατφόρμα θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει 25 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας ή αρκετές ημέρες εάν η χρήση γίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το Snapdragon 850 είναι κατασκευασμένο με την αρχιτεκτονική των 10nm. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Qualcomm οι πρώτες συσκευές που θα συνδυάζουν την πλατφόρμα Snapdragon 850 και το λειτουργικό σύστημα Windows 10 θα είναι εμπορικά διαθέσιμες «πριν το 2019».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Qualcomm μαζί με την Microsoft είχαν αποκαλύψει τον Δεκέμβριο του 2017 τα πρώτα μοντέλα που προέρχονταν από την Asus και την HP, με τους υπόλοιπους κατασκευαστές να ακολουθούν.