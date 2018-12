Πρεμιέρα για τον νέο κύκλο της σειράς Will & Grace στην Cosmote TV

Ο 2ος κύκλος του reboot της βραβευμένης με 18 Emmy και υποψήφιας για 29 Χρυσές Σφαίρες εμβληματικής κωμικής σειράς, Will & Grace, έρχεται στην Cosmote TV, την Παρασκευή 14/12 στις 21.30.

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.30 στο Cosmote Cinema 4HD, ενώ κάθε επεισόδιο -μετά την προβολή του- θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία Cosmote TV PLUS. Παράλληλα, με αφορμή την πρεμιέρα του νέου κύκλου της σειράς, όλα τα επεισόδια της προηγούμενης σεζόν είναι ήδη διαθέσιμα στην υπηρεσία Cosmote TV PLUS.

Η σειρά στην οποία πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Emmy και υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα Έρικ Μακ Κόρμακ (Γουίλ) και Ντέμπρα Μέσινγκ (Γκρέις) είναι τοποθετημένη στην Νέα Υόρκη και περιγράφει την σχέση μεταξύ δύο κολλητών φίλων, του Will Truman και της Grace Adler.

Στην πρεμιέρα του 2ου κύκλου, η τυχαία συνάντηση της Γκρέις με τον Νόα, έναν εριστικό άντρα τον οποίο ακολουθεί στο Twitter, ξυπνά αναπάντεχα συναισθήματα. Στο μεταξύ, ο Γουίλ βοηθά την Κάρεν (Μέγκαν Μουλάλι) να προφυλάξει τα πνευματικά της δικαιώματα, ενώ ο Τζακ (Σον Χέις) κάνει σχέδια γάμου. Στα νέα επεισόδια της σειράς, κάνουν guest εμφανίσεις οι Ντέιβιντ Σουίμερ (Friends), Άλεκ Μπόλντουιν (A Star is Born, The Departed) και Ματ Μπόμερ (Magic Mike, The Nice Guys).

Δημιουργοί της επιτυχημένης σειράς Will & Grace, της τρίτης σειράς μετά το All In The Family και The Golden Girls που όλα τα βασικά μέλη έχουν διακριθεί με βραβείο Emmy, είναι το βραβευμένο με Emmy δίδυμο, Ντέιβιντ Κόχαν και Μαξ Μάτσνικ.

Το κανάλι Cosmote Cinema 4HD, όπως και όλα τα κανάλια Cosmote Cinema, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας Cosmote TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηρεσία Cosmote TV GO παρέχεται εντελώς δωρεάν, ως πρόσθετη υπηρεσία, σε συνδρομητές Cosmote TV ή διατίθεται σε μεμονωμένα πακέτα Cosmote TV GO (Cinema, Documentaries, Sports). Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας Cosmote TV PLUS οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε μία πλούσια συλλογή με ταινίες και σειρές, καθώς και ντοκιμαντέρ και εκπομπές από τα κανάλια Cosmote Cinema & Cosmote History, εφόσον τα κανάλια περιλαμβάνονται στο πακέτο συνδρομής τους.