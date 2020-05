Οι καταναλωτές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προστασίας των δεδομένων τους

Νέα έρευνα της Kaspersky διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο θέλουν να αναλάβουν περισσότερη δράση για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο του ιδιωτικού τους απορρήτου.

Όπως αποκαλύπτεται στην τελευταία έκθεση της εταιρείας, Defending digital privacy: taking personal protection to the next level, οι καταναλωτές συνειδητοποιούν περισσότερο το πού γίνονται διαθέσιμα τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, το 82% δηλώνει ότι προσπάθησε να αφαιρέσει ιδιωτικές του πληροφορίες από ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το ένα τρίτο (37%) δεν έχει ιδέα πώς να το κάνει.

Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν πόσο θεμελιώδης είναι η προστασία του απορρήτου των προσωπικών μας δεδομένων και των αλληλεπιδράσεών μας στο διαδίκτυο ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι συνεχίζουμε να επωφελούμαστε από την τεχνολογία. Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ευρήματα από μια νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν καταναλωτές από 23 χώρες, εξετάζει την τρέχουσα στάση των καταναλωτών απέναντι στο διαδικτυακό απόρρητο και ποια μέτρα λαμβάνουν οι άνθρωποι για να κρατήσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Οι καταναλωτές έχουν δείξει ότι δεν ανησυχούν μόνο για τις προσωπικές τους πληροφορίες, αλλά και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για παράδειγμα, η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 24% των καταναλωτών ισχυρίζεται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ή οι πληροφορίες για την οικογένειά τους έχουν γίνει δημοσίως διαθέσιμα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τέτοια περιστατικά ωθούν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με το πώς και πού αποθηκεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα, για να σταματήσουν την προβολή ή τη χρήση τους από άλλους που δεν έχουν άδεια να το πράξουν. Ένα σημαντικό ποσοστό εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, για να αποκρύψει τις πληροφορίες του από ψηφιακούς εγκληματίες (43%), από ιστότοπους που επισκέπτονται (41%) και από άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ίδια συσκευή (37%). Επιπλέον, ορισμένοι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών στις συσκευές τους. Για παράδειγμα, το ένα πέμπτο (21%) δηλώνει επίσης ότι ανησυχεί για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν στις φορητές συσκευές τους.

Τα άτομα αυτά μπορεί να αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο του τόπου αποθήκευσης των δεδομένων τους και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών. Έτσι, κατανοητά δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον έλεγχο του ψηφιακού σας αποτυπώματος. Ένα από αυτούς είναι να έχετε κατά νου με ποιον μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα και να κατανοείτε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οτιδήποτε τοποθετείται στο Διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός εάν λάβετε συγκεκριμένη δράση για την προστασία του. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να διατηρείτε με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία στο Διαδίκτυο και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον τόπο αποθήκευσης των δεδομένων σας είναι ένα βήμα προς την εξασφάλιση μιας θετικής διαδικτυακής παρουσίας, τη βελτίωση της προσωπικής σας φήμης και το άνοιγμα μελλοντικών ευκαιριών», σχολιάζει η Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing στην Kaspersky.

Προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύσουν καλύτερα το απόρρητο των δεδομένων τους, χρειάζονται οδηγίες για το πώς να το κάνουν αποτελεσματικά. Έχοντας αυτό υπόψη, ο Patrick Penninckx, Επικεφαλής του Τμήματος, Κοινωνία της Πληροφορίας, Συμβούλιο της Ευρώπης, προσθέτει: «Η ετήσια έκθεση «Global Privacy Research» που πραγματοποιείται από την Kaspersky προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης και της συνολικής αντίληψης των χρηστών του Διαδικτύου σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός τους στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Η Σύμβαση 108+ του Συμβουλίου της Ευρώπης συνιστά την προώθηση πιο διαδεδομένης και ουσιαστικής χρήσης των εκτιμήσεων επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, την εφαρμογή της ιδιωτικής ζωής βάσει της αρχής του σχεδιασμού και μια προληπτική στάση απέναντι στις απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων».