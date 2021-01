Οι καινοτομίες της Samsung όπως παρουσιάστηκαν στην CES 2021

Στην εικονική συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του 2021 Consumer Electronics Show, η Samsung Electronics παρουσίασε νέα προϊόντα και καινοτόμες, ευέλικτες λύσεις που χρησιμοποιούν την έξυπνη συνδεσιμότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των καταναλωτών.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει και πολλοί από εμάς βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα, στην οποία το σπίτι έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία» δήλωσε ο Sebastian Seung, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Samsung Research, αναφερόμενος στις προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τις τεχνολογικές εμπειρίες στο σπίτι. Εκπροσωπώντας τον προηγμένο κόμβο Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας, που έχει στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών του μέλλοντος, ο Sebastian Seung συμπλήρωσε: «Οι τεχνολογίες μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πιο εξατομικευμένες και διαισθητικές εμπειρίες που εκφράζουν την εκάστοτε προσωπικότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε καινοτομία επόμενης γενιάς, που βασίζεται κυρίως σε τεχνολογία ΑΙ, για ένα καλύτερο αύριο».

Δημιουργία εξατομικευμένης εμπειρίας χρήσης

Καθώς οι άνθρωποι πέρασαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι κατά την διάρκεια του 2020, βασίστηκαν ακόμα περισσότερο στην τεχνολογία, για να βρουν τρόπους να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι τηλεοράσεις ήταν ζωτικής σημασίας για τη ψυχαγωγία – και μερικές φορές, για την προσωπική άσκηση. Τα Chromebook έγιναν κρίσιμα εργαλεία οικιακής εκμάθησης. Τα έξυπνα ψυγεία βοήθησαν με τα ψώνια εξ αποστάσεως και την προετοιμασία γευμάτων. Τα smartphone ήταν απαραίτητα.

Οι συνεχείς επενδύσεις της Samsung σε καινοτομίες που προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενους τρόπους ζωής επιτρέπουν στην εταιρεία να συμβαδίζει με τις ραγδαίες αλλαγές. Οι βασικές καινοτομίες που παρουσίασε η εταιρεία συμπεριλαμβάνουν:

Το ψυγείο Samsung Bespoke 4-Door Flex: Η τελευταία έκδοση των ψυγείων Bespoke διαθέτει αρθρωτές διατάξεις σε μια ποικιλία χρωμάτων και υλικών, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προσαρμόσουν τη μορφή ψυγείου και τις λειτουργίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το νέο τετράθυρο μοντέλο θα διατεθεί στη Βόρεια Αμερική την άνοιξη και περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουριο Beverage Center, που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε ένα διανομέα νερού και σε ένα ενσωματωμένο δοχείο αυτόματης συμπλήρωσης νερού. Το ψυγείο ντουλάπα Samsung Bespoke 4-Door Flex διαθέτει, επίσης, λειτουργία Dual Auto Ice Maker, για παραγωγή κανονικού πάγου ή τριμμάτων, για ταχύτερη ψύξη των ροφημάτων.

Την οθόνη 110 ιντσών MICRO LED: Η νέα οθόνη διαθέτει αυτόφωτα, ανόργανα φώτα LED και λεπτή Infinity οθόνη, με ελάχιστο πάχος πλαισίων, που εναρμονίζεται απρόσκοπτα σε κάθε χώρο. Το αποτέλεσμα είναι μια καθηλωτική εμπειρία θέασης με εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Η 110 ιντσών MICRO LED οθόνη συστήνει, επίσης, τη λειτουργία 4Vue (Quad View), για επιλογή προβολής τεσσάρων τρόπων, για παρακολούθηση πολλών τελικών αγώνων ταυτόχρονα ή να κάνουν streaming ενός walkthrough, ενώ παίζουν ένα video game. Επίσης, για τους καταναλωτές στις Η.Π.Α., διατίθενται περισσότερα από 160 κανάλια δωρεάν μέσω της υπηρεσίας Samsung TV Plus. Η MICRO LED θα διατεθεί διεθνώς από φέτος την άνοιξη.

Την Lifestyle TV: Η σειρά αιχμής lifestyle τηλεοράσεων της Samsung περιλαμβάνει τις The Serif, The Frame, The Sero και The Terrace, μια τηλεόραση 4K QLED για προβολή σε εξωτερικούς χώρους, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Στην ίδια σειρά ανήκει και το Samsung The Premiere, ένας 4Κ προβολέας λέιζερ για κινηματογραφική ποιότητα προβολής.

Την υπηρεσία SmartThings Cooking: Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους καταναλωτές στη μαγειρική. Ένα αυτόματο «Meal Planner» που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Food AI της Whisk προτείνει γεύματα για μια ολόκληρη βδομάδα, συντάσσει λίστες αγορών με τα απαραίτητα συστατικά και συνδέεται online με τα αντίστοιχα καταστήματα για άμεση αγορά κατευθείαν από το ψυγείο Family Hub ή το smartphone. Οι οδηγίες για τη συνταγή μπορούν να σταλούν απευθείας σε συνδεδεμένες συσκευές μαγειρικής της Samsung για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερα λάθη.

Την εφαρμογή Samsung Health Smart Trainer στις Samsung 2021 TVs: Η εφαρμογή Samsung Health μεταμορφώνει άψογα το σπίτι σε ένα προσωπικό γυμναστήριο, ενώ η νέα λειτουργία Smart Trainer παρακολουθεί και αναλύει τη στάση του σώματος σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς όπως ένα προσωπικός προπονητής. Κατά τη διάρκεια της άθλησης και μετά από αυτήν, η λειτουργία Smart Trainer παρέχει σχόλια σχετικά με τη φυσική κατάσταση, βοηθά στη μέτρηση των επαναλήψεων και υπολογίζει την καύση θερμίδων. Με βίντεο και διαδραστική άσκηση μέσω του φωνητικά ελεγχόμενου Bixby, η λειτουργία Samsung Health Smart Trainer αναβαθμίζει και εξατομικεύει την εμπειρία άσκησης από το σπίτι.

AI και Ρομπότ στην καθημερινότητα και στην καθαριότητα του σπιτιού

Η Samsung βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της καινοτομίας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, αξιοποιώντας τα επτά παγκόσμια ερευνητικά της κέντρα AI για να προωθήσει την τεχνολογία. Ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα της, η Samsung δημιουργεί νέες οικιακές εμπειρίες, από πλυντήρια που βελτιστοποιούν τη χρήση του νερού, των απορρυπαντικών και των προγραμμάτων πλύσης, έως τηλεοράσεις με επεξεργαστή Quantum AI για την αναβάθμιση του περιεχομένου HD σε εξαιρετική 8K ανάλυση.

Οι κύριες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου της Samsung περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

JetBot 90 AI+: Η ηλεκτρική σκούπα, που χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης αντικειμένων για να προσδιορίσει και να ταξινομήσει αντικείμενα και να αποφασίσει την καλύτερη διαδρομή καθαρισμού, θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι LiDAR και 3D αισθητήρες επιτρέπουν στην JetBot 90 AI+ να αποφύγει καλώδια και μικρά αντικείμενα, ενώ παράλληλα καθαρίζει δυσπρόσιτες γωνίες του σπιτιού. Εξοπλισμένη με κάμερα, η JetBot90 AI+ ενσωματώνεται με το SmartThings για καλύτερη παρακολούθηση του σπιτιού.

Samsung Bot Care: Η τελευταία προσθήκη στην αναπτυσσόμενη σειρά προϊόντων ρομποτικής της Samsung, το Samsung Bot Care είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιεί τεχνολογία AI για να αναγνωρίζει τη συμπεριφορά του χρήστη και να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Θα μπορεί να λειτουργεί τόσο ως ρομπότ-βοηθός όσο και ως σύντροφος, βοηθώντας στη φροντίδα των καθημερινών εργασιών. Επίσης, θα μάθει το πρόγραμμα και τις συνήθειες του κατόχου και θα του στέλνει υπενθυμίσεις για να βοηθήσει σε πολυάσχολες μέρες.

Samsung Bot Handy: Επίσης υπό ανάπτυξη, το Samsung Bot Handy θα βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία AI για να αναγνωρίζει και να συγκεντρώνει αντικείμενα διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και βάρους, για να βοηθήσει τον κάτοχό του με τις δουλειές του σπιτιού. Το Samsung Bot Handy θα μπορεί να ξεχωρίζει το υλικό διαφόρων αντικειμένων, ασκώντας έτσι την απαραίτητη δύναμη για να το σηκώνει και να το μεταφέρει μέσα στο σπίτι, βοηθώντας έτσι στην καθαριότητα ή στο μάζεμα των πιάτων από το τραπέζι.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Samsung αναπτύσσει, επίσης, χρήσιμες εφαρμογές τεχνολογιών ΑΙ για την καθημερινότητα. Η Samsung συνεχίζει την ανάπτυξη του Samsung Bot Retail, το οποίο θα μπορεί να καθοδηγεί τους χρήστες σε περιβάλλον καταστημάτων λιανικής, και το GEMS, τον βοηθό κινητικότητας της Samsung. Αυτές οι καινοτομίες επιτρέπουν στα ρομπότ και στις ρομποτικές συσκευές να συνυπάρχουν με τους ανθρώπους, βελτιώνοντας τη ζωή τους και εξυπηρετώντας μια πληθώρα τρόπων ζωής και διαφορετικών αναγκών.

Τεχνολογία για ένα καλύτερο μέλλον

Η Samsung έκλεισε τη συνέντευξη τύπου της στη CES 2021 με πληροφορίες σχετικά με το όραμά της και το πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Η Samsung πιστεύει πως δεν υπάρχει μια ενιαία λύση που να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ένα βιώσιμο μέλλον απαιτεί επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα. Γι’ αυτό, η εταιρεία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς που θα επωφεληθούν περισσότερο από την τεχνολογική καινοτομία: τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την προσβασιμότητα.

Όπως δήλωσε ο Sandeep Rana, Senior Manager, Environmental Sustainability Specialist: «Στη Samsung αναζητούμε πάντα τρόπους για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον. Καθώς εστιάζουμε στο περιβάλλον, στους ανθρώπους και στην κοινωνία, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους καταναλωτές τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνολογίες, για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας».

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημιουργία μίας περισσότερο κυκλικής οικονομίας, η Samsung αναπτύσσει προγράμματα και λύσεις συσκευασίας που προάγουν ένα βιώσιμο κύκλο ζωής προϊόντων, από την αρχή ως το τέλος:

Πρόγραμμα Galaxy Upcycling στο σπίτι: Πρόκειται για αναβάθμιση του προγράμματος Galaxy Upcycling, με την ονομασία Galaxy Upcycling στο σπίτι. Το νέο πρόγραμμα επαναπροσδιορίζει τον κύκλο ζωής ενός παλιότερου τηλεφώνου Galaxy και προσφέρει στους καταναλωτές επιλογές επαναχρησιμοποίησης της συσκευής για να δημιουργήσουν μια ποικιλία βολικών εργαλείων ΙοΤ.

Οικολογική συσκευασία τηλεόρασης: Η εταιρεία ανακοίνωσε πως η οικολογική συσκευασία των τηλεοράσεών της θα επεκταθεί στις σειρές QLED, UHD TV, στις οθόνες και στα προϊόντα ήχου το 2021. Στο πλαίσιο μιας αδιάκοπης δέσμευσης για οικολογική λειτουργία, η Samsung δημιουργεί προϊόντα και λύσεις που έχουν στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, το νέο τηλεχειριστήριο Solar Cell της Samsung, κατασκευασμένο εν μέρει από ανακυκλωμένο πλαστικό, μπορεί να φορτιστεί μέσω ηλιακής ενέργειας ή με φως εσωτερικού χώρου, μειώνοντας τα απορρίμματα μπαταρίας.

Πιστεύοντας ακράδαντα πως οι μελλοντικές γενιές θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, η Samsung έχει δώσει προτεραιότητα στην τεχνολογική εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Samsung Solve for Tomorrow, που ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά την τεχνολογία για να λύσουν προβλήματα της κοινωνίας, και του προγράμματος Samsung Innovation Campus, που επίσης βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τεχνικές και προσωπικές δεξιότητες για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, η εταιρεία τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τον τρόπο με τον οποίο κάνει τα προϊόντα της ακόμα πιο προσβάσιμα για όλους. Η εφαρμογή SeeColors έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει όσους έχουν αχρωματοψία (CVD) να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις στις 2021 QLED τηλεοράσεις τους για καλύτερη εμπειρία θέασης. Παράλληλα η λειτουργία Sign Language Zoom των τηλεοράσεων διασφαλίζει πως όλοι, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, θα μπορούν να απολαμβάνουν τεχνολογία αιχμής εύκολα.

Τέλος, κατανοώντας πως η ισορροπία ανάμεσα στη ψηφιακή και την αναλογική ζωή μπορεί να είναι δύσκολη, η Samsung παρουσίασε τη λειτουργία Digital Wellbeing, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους να ελέγχουν και διαχειρίζονται τον ψηφιακό χρόνο τους, για να βελτιώσουν τη ζωή τους.