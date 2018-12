Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Τελικό του Clash Royale

Τα smartphones πήραν φωτιά με τα decks να είναι πρωταγωνιστές στον ελληνικό προκριματικό του Red Bull M.E.O. by ESL ωστόσο μόνο ένας παίκτης, ο Άρης “iForg1ven” Γρύλλης, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό του τουρνουά το Φεβρουάριο στη Γερμανία.

Ο ελληνικός προκριματικός του Red Bull M.E.O. by ESL ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, στα Battlenet Arena του Αγ. Δημητρίου. Το ελληνικό community του Clash Royale έδωσε μάχες με πολλές ανατροπές που κρατούσαν παίχτες και θεατές σε εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ; Το παγκόσμιο mobile gaming τουρνουά του Clash Royale ήρθε στην Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία σε fans του περίφημου παιχνιδιού να διεκδικήσουν μια θέση στον Παγκόσμιο Τελικό που διοργανώνεται το Φεβρουάριο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Το format του τουρνουά βασίστηκε στη λογική του best out of 5 με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή στην πλατφόρμα της ESL.

Στις 17&18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο online προκριματικός με περισσότερα από 170 sign-ups, από όπου 2 καλύτεροι παίκτες πέρασαν στην τελική φάση του προκριματικού. Χθες, η μέρα ξεκίνησε με τον offline προκριματικό, από τον οποίο πέρασαν 6 διαγωνιζόμενοι στην τελική φάση. Εκεί, οι 8 καλύτεροι παίκτες του online & offline προκριματικού διεκδίκησαν το πολυπόθητο εισιτήριο που εξασφαλίζει την πρόκριση στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull M.E.O. by ESL.

Σε συνεργασία με την Honor, διατέθηκαν οκτώ νέα κινητά Honor 8X που οι παίκτες χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του προκριματικού. Τελικά, ο Άρης “iForg1ven” Γρύλλης, ένας εκ των 2 νικητών του online προκριματικού, έκανε την ανατροπή στην τελική ευθεία και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο με ένα εκπληκτικό σερί τριών νικών. «Πιστεύω στον εαυτό μου και πηγαίνω στο Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull M.E.O. by ESL για να μπω μέσα στους top 10 του κόσμου και να κάνω την Ελλάδα περήφανη» δήλωσε ο 17χρονος “iForg1ven”, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τους καλύτερους παίχτες Clash Royale από 36 χώρες στον Παγκόσμιο Τελικό. Μέχρι τότε μπορεί να κάνει προπόνηση με το νέο Honor 8Χ που κέρδισε.