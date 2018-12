Νέο pop-up κανάλι Cosmote Cinema Christmas HD

Η Cosmote TV φέρνει το νέο χριστουγεννιάτικο κινηματογραφικό κανάλι Cosmote Cinema Christmas HD με πάνω από 90 ταινίες, μεταξύ των οποίων δημοφιλή blockbusters, εορταστικές ταινίες και animation, όλα σε high definition.

Το pop up κανάλι κάνει πρεμιέρα στην Cosmote TV, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και θα μείνει στον «αέρα» έως και την Κυριακή 6 Ιανουαρίου. Με τρεις ζώνες καθημερινά, Fantasy Tales από τις 18.00, Family Tales από τις 20.00 και Christmas Tales στις 22.30, το πρόγραμμα του Cosmote Cinema Christmas HD θα περιλαμβάνει ταινίες για όλη την οικογένεια:

• Στη ζώνη Fantasy Tales θα απολαύσουμε μεγάλα κινηματογραφικά blockbuster, όπως το υποψήφιο για Oscar Φύλακες του Γαλαξία 2 με τους Κρις Πρατ και Ζόε Σαλντάνα (9/12), το περιπετειώδες Η τριλογία της απόκλισης: Αφοσίωση (20/12), τις μεγάλες επιτυχίες της Marvel Thor: Ragnarok (24/12) και Black Panther (31/12), το sci-fi blockbuster Ημέρα Ανεξαρτησίας 2 (25/12), τη βραβευμένη με 2 Oscar ταινία του Τιμ Μπάρτον Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (10/12), το τελευταίο μέρος του επιτυχημένου franchise της Disney Οι πειρατές της Καραϊβικής, Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ με τους Τζόνι Ντεπ και Χαβιέ Μπαρδέμ (3/1) κ.ά.

• Η ζώνη Family Tales περιλαμβάνει μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως τις δημοφιλείς παραγωγές της Disney: Frozen (1/1), Μουλάν 1 & 2 (27/12), Αυτοκίνητα 2 (29/12), Αυτοκίνητα 3 (30/12), Τoy Story 2 (5/1) & Toy Story 3 (6/1), το οσκαρικό Coco (26/12), Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος (23/12), κλασικές ταινίες της Walt Disney όπως: Fantasia 2000 (2/1), Peter Pan (3/1), Η Μικρή Γοργόνα (4/1) και ταινίες με τους ήρωες Mickey Mouse, Goofy και Donald Duck, καθώς και πολύ επιτυχημένα animations άλλων μεγάλων κινηματογραφικών studio, όπως: Εγώ ο Απαισιότατος 3 (19/12), Ταντ, Το Μυστικό του Βασιλιά Μήδα (25/12), Η εποχή των παγετώνων: Σε τροχιά σύγκρουσης (31/12). Στη ζώνη Family Tales, μικροί και μεγάλοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε Α’ προβολή τις ταινίες Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (8/12) και Λέο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα (24/12).

• Στη ζώνη Christmas Tales, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα παρακολουθήσουν κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως: Disney’s: A Christmas Carol με τον Τζιμ Κάρεϊ (8/12), The Holiday με τους Κέιτ Γουίνσλετ, Τζουντ Λο, Τζακ Μπλακ και Κάμερον Ντίαζ (1/1), Last Holiday (2/1), αλλά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή τις ταινίες: The Man who invented Christmas (24/12) με τον Κρίστοφερ Πλάμερ, Heaven Sent (8/12), Christmas Encore (15/12), Christmas in Love (16/12), My Christmas Prince (23/12), Chacing the Star (25/12), Chrismas in Angel Falls (26/12), Four Christmases and A Wedding (29/12), A Song for Christmas (31/12), κ.ά.

Στην On Demand υπηρεσία Cosmote TV Plus όλη την περίοδο που το κανάλι θα είναι στον «αέρα» (8/12 – 6/1) οι συνδρομητές μέσα από τον φάκελο «Christmas», θα έχουν πρόσβαση στις ταινίες της ζώνης «Family Tales» και «Christmas Tales», καθώς και στο περιεχόμενο της κατηγορίας «CHRISTMAS SPECIALS», στην οποία θα εμφανίζονται χριστουγεννιάτικα επεισόδια επιλεγμένων σειρών.

Το κανάλι Cosmote Cinema Christmas HD, όπως και όλα τα κανάλια Cosmote Cinema, είναι διαθέσιμο μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας Cosmote TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής. Το κανάλι είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές Cosmote TV Cinema Pack, Cosmote TV Full Pack αλλά και στους συνδρομητές του θεματικού πακέτου Cosmote TV GO Cinema. Επιπλέον, μέσα από την υπηρεσία Cosmote Replay TV, οι συνδρομητές των παραπάνω πακέτων μπορούν να δουν το περιεχόμενο του καναλιού.