Νέα σειρά Bluetooth ακουστικών και ηχείων από την Harman/Kardon

H νέα σειρά Bluetooth ηχείων της Harman/Kardon αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν για την έννοια του φορητού ήχου. Τα ποιοτικά υλικά και η στιβαρή κατασκευή πιστοποιούν την προσήλωση της εταιρείας στο σχεδιασμό και στη κατασκευή προϊόντων που δημιουργήθηκαν για να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, οι μικροσκοπικές διαστάσεις και η portable φιλοσοφία, δίνουν τη δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς. Και φυσικά ο crystal clear και πολυβραβευμένος ήχος κάνει τη διαφορά και καθιστά κάθε ακουστική σας εμπειρία μοναδική.

Πιο αναλυτικά, τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί εύκολα να τα βρει κανείς στο Harman/Kardon Esquire Mini 2. Η σχεδιαστική ομάδα της Harman έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και δημιούργησε ένα κομψό Bluetooth ηχείο που μπορεί να χωρέσει κυριολεκτικά παντού. Με slim εμφάνιση, το Esquire Mini 2 φέρει ειδικό σύστημα ακουστικών για τηλεδιασκέψεις, το οποίο εκμηδενίζει τους εξωτερικούς ήχους ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε ένα υπερπολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς οι 10 ώρες αυτονομίας και η δυνατότητα φόρτισης άλλων mobile συσκευών (όπως το tablet ή το smartphone).

Βαδίζοντας στο ίδιο μονοπάτι ποιότητας και υψηλής αισθητικής με το Esquire Mini 2, το Harman/Kardon Onyx Studio 6 είναι ένα Bluetooth speaker που τοποθετεί σε νέα διάσταση την έννοια του «εκλεπτυσμένου». H Harman/Kardon στο Onyx Studio 6 έδωσε ξεχωριστή έμφαση στην λεπτομέρεια, συνδυάζοντας μια σειρά από ποιοτικά υλικά κατασκευής. Στιβαρό και ανθεκτικό στο νερό, καθώς φέρει πιστοποίηση IPX 7, προσφέρει ασύρματο ήχο, ενώ παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε δύο ακόμη ηχεία Onyx Studio 6 και έτσι να δημιουργήσετε την απόλυτη ακουστική εμπειρία. Ιδανικό για οποιoδήποτε εσωτερικό χώρο του σπιτιού σας και προσφέροντας 8 ώρες αυτονομίας (με μία φόρτιση), το Onyx Studio 6, αποτελεί την επιτομή του δυναμισμού στα portable Bluetooth speakers.

Με την υψηλή ηχητική απόδοση να αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Harman/Kardon, το φορητό ηχείο Go + Play Mini που είναι κατασκευασμένο από υλικά κορυφαίας ποιότητας, δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς σχεδιάστηκε για να σας μεταφέρει την κυρίαρχη αίσθηση του high-fidelity ήχου. Με τετραπλούς drivers που «αγκαλιάζουν» πλήρως και από άκρη σε άκρη τον χώρο σας, η φιλοσοφία του Go + Play Mini έχει δομηθεί πάνω στην ακουστική τελειότητα. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, σας προσφέρει 8 ώρες μουσικής αναπαραγωγής, ενώ αναμφίβολα θα σας χρησιμεύσει η δυνατότητα φόρτισης των smartphones και των tablets σας μέσω της θύρας USB που διαθέτει. Επιπλέον, το Go + Play Mini διαθέτει δυνατότητα μικροφώνου με noise cancellation για καλύτερο αποτέλεσμα. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις που επιφυλάσσει το Go + Play Mini για τους λάτρεις του premium ήχου δεν σταματούν εδώ, καθώς μπορείτε πολύ εύκολα να συνδέσετε με ασύρματο τρόπο δύο ίδια ηχεία για ακόμη πιο καθηλωτική και ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου.

Τα ακουστικά της σειράς FLY της Harman/Kardon, ενσωματώνουν πλήρως το όραμα της εταιρείας, για ήχο χωρίς περιορισμούς, ο οποίος προσφέρει ένα μοναδικό αίσθημα ελευθερίας σε κάθε χρήστη. Η σειρά FLY περιλαμβάνει τρία μοντέλα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να δώσουν μια νέα ποιοτική διάσταση στην έννοια του «on-the-go» ήχου.

SΤα FLY ANC, πρόκειται για τα Over-Ear Bluetooth headphones, διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό που επιτρέπει την άνετη εφαρμογή, καθώς τα ANC δεν πρόκειται να σας κουράσουν ακόμη κι εάν τα φοράτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η τεχνολογική υπεροχή των FLY ANC φτάνει στην κορυφή και αυτό γιατί η εξελιγμένη noise cancelling τεχνολογία που διαθέτουν θα σας προσφέρει τέλειες συνθήκες ηχητικής απομόνωσης. Η αυτονομία των ANC κυμαίνεται από τις 20 έως τις 30 ώρες (ανάλογα με τη χρήση της λειτουργίας του Noise Cancelling) και εκτός από την built-in υποστήριξη για Google Assistant και Amazon Alexa, προσφέρουν full δυνατότητες παραμετροποίησης, μέσω του ειδικού application που φέρει την υπογραφή της Harman/Kardon.

Ακολουθούν τα FLY ΤWS, τα true wireless ακουστικά της Harman/Kardon που φέρνουν στο προσκήνιο την έννοια του sophisticated σχεδιασμού, ο οποίος χαρίζει άνεση και εύκολη εφαρμογή. Παράλληλα, υποστηρίζουν το πρότυπο IPX5 που σημαίνει ότι εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή σε νερό που πέφτει πάνω τους και προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση (όπως είναι για παράδειγμα οι σταγόνες της βροχής), ενώ διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτονομίας (προσφέροντας ακόμη και 20 ώρες συνεχούς music playback). Στα σημαντικά προστίθενται η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης αλλά και η τεχνολογία Ambient Aware, η οποία ουσιαστικά σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε το τι «ακούγεται» γύρω σας ανά πάσα στιγμή. Μαζί με την τεχνολογία TalkThru αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας προσωποποιημένης εμπειρίας, προσαρμοσμένης στα μέτρα σας (μέσω του ειδικού mobile app), τα TWS αποτελούν ένα τεχνολογικό κομψοτέχνημα.

Τέλος, οι fans του active τρόπου ζωής μπορούν να προτιμήσουν τα FLY BT, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την ευκολία χρήσης και το φορητό χαρακτήρα. Τα πανάλαφρα αυτά Bluetooth ακουστικά βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη στην κατηγορία τους, καθώς διακρίνονται για την εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στον ιδρώτα, αλλά και για το γεγονός ότι είναι τόσο άνετα που μπορείτε να τα έχετε στα αυτιά σας για ώρες, χωρίς να αισθάνεστε το παραμικρό ίχνος κούρασης. Διαθέτουν ειδικό ανθεκτικό καλώδιο που δεν μπλέκεται, δυνατότητα για γρήγορη φόρτιση και 8 ώρες αυτονομίας.

Τα Harman/Kardon Bluetooth ηχεία και ακουστικά είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα δίκτυα λιανικής και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών προϊόντων ήχου και εικόνας σε όλη την Ελλάδα. Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής των Bluetooth ηχείων κυμαίνονται από 149 έως 319 ευρώ και των ακουστικών από 99,95 έως 249 ευρώ.