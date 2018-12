Microsoft: Η Ώρα του Κώδικα άνοιξε τα φτερά της και φέτος 

Η Ώρα του Κώδικα άνοιξε τα φτερά της και ταξίδεψε φέτος σε 9 περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, με περισσότερους από 500 μαθητές και 60 ώρες διδασκαλίας κατά την Eβδομάδα του Κώδικα.

Μία εβδομάδα γεμάτη συναρπαστικές εμπειρίες και Μαθήματα Κώδικα για μαθητές έφτασε στο τέλος της. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε, για μία ακόμη χρονιά, η Εβδομάδα του Κώδικα, φέρνοντας περισσότερους από 500 μαθητές από όλη την Ελλάδα – από τη μικρή ηλικία των 6 ετών μέχρι και μαθητές Λυκείου – ένα βήμα πιο κοντά στον προγραμματισμό και στην επιστήμη των υπολογιστών. Με την υποστήριξη της Microsoft, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και τη στήριξη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες από το Υπουργείο Εθνικής Ανασυγκρότησης, το παγκόσμιο κίνημα «Η Ώρα του Κώδικα» έφτασε στη χώρα μας μέσα από μία σειρά δωρεάν μαθημάτων προγραμματισμού και παράλληλων δράσεων.

Αυτή τη χρονιά οι δράσεις ταξίδεψαν σε 9 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, τα Τρίκαλα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Τήνο, αλλά και – για πρώτη φορά – μαθητές ακόμα και σε νησιά της άγονης γραμμής όπως Αστυπάλαια, Θηρασιά, Δονούσα, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του κώδικα μέσα από τη συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άγονη Γραμμή-Γόνιμη. Εκπαιδευτές ταξίδεψαν σε απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να φέρουν παιδιά που βρίσκονται εκεί πιο κοντά στην τεχνολογία και για πρώτη φορά σε επαφή με μαθήματα προγραμματισμού.

Πιστή στη δέσμευσή της, να προσφέρει πρόσβαση στην τεχνολογία και ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις, η Microsoft σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Home Project διοργάνωσε μία ακόμα σημαντική δράση που προκάλεσε έντονα συναισθήματα. Παιδιά από οικογένειες προσφύγων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα κώδικα και να διασκεδάσουν αποκτώντας γνώση, μέσω της πλατφόρμας Minecraft for Education. Τα μαθήματα διοργανώθηκαν στην ιστορική οικία Λέλας Καραγιάννη του Δήμου Αθηναίων, το οποίο φιλοξενεί το Κέντρο Ψηφιακού Πολιτισμού – START Project – που εδώ και ένα περίπου χρόνο «τρέχει» η Microsoft σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Social Innov και τον Δήμο Αθηναίων.

Coding για μικρές ηλικίες

Η εβδομάδα εορτασμού για φέτος ξεκίνησε στο The Hub Athens, βρίσκοντας μεγάλη απήχηση από το κοινό. Εκεί η Microsoft, σε συνεργασία με το Found.ation και το Bobos Arts Festival, διοργάνωσε ειδικά σχεδιασμένα workshops προγραμματισμού για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, όπου μέσω υπολογιστών, αλλά και μιας σειράς διασκεδαστικών κινητικών παιχνιδιών, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το μαγικό κόσμο του Coding.

«Με πολύ μεγάλη χαρά οργανώνουμε για άλλη μια χρονιά την εβδομάδα του κώδικα, μία καμπάνια ευαισθητοποίησης, μία εκδήλωση που έχει σαν στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές, αλλά και τους δασκάλους να αγαπήσουν την επιστήμη του προγραμματισμού και τον κώδικα», δήλωσε η Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Επικοινωνίας στη Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. «Αυτήν τη χρονιά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι στη δράση συμμετέχει και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άγονη Γραμμή-Γόνιμη, που μας έχει δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτήν την καμπάνια και να δώσουμε σε παιδιά ακόμα και στο πιο μικρό νησί στην Ελλάδα την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτό το αντικείμενο. Είναι επίσης χαρά μας που έχουμε κοντά μας και την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες του Υπουργείου Εθνικής Ανασυγκρότησης και το Δήμο της Αθήνας».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, μαθητές από τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου επισκέφθηκαν τα γραφεία της Microsoft Hellas όπου τους περίμεναν καθηγητές προγραμματισμού για να τους εισάγουν στις βασικές έννοιες του Coding. H εβδομάδα κορυφώθηκε με την εκδήλωση «Hour of Code Knowledge Lab» στο Athens Digital Lab, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με ενδιαφέρουσες ομιλίες από εισηγητές από το χώρο της εκπαίδευσης και των ψηφιακών μέσων, παρουσία εκπροσώπων φορέων.

«Οργανώσαμε δράσεις που αυτήν τη χρονιά επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα. Πήγαμε τον Κώδικα ως μάθημα σε 9 περιοχές. Με την εκδήλωση “Hour of Code Knowledge Lab” φέραμε κοντά φορείς που τόνισαν τη σημασία της τεχνολογίας, πώς αυτή αλλάζει την εκπαίδευση και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει», είπε η κα Έφη Κουδέλη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Found.ation. «Παρατηρούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα, σε όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς να εντάξουν τον Κώδικα μέσα στο πρόγραμμα διδασκαλίας και πλέον αυτό είναι κάτι που αφορά όλα τα παιδιά».

«Hour of Code Knowledge Lab» – Εκεί όπου συναντήθηκαν φορείς και ειδήμονες του χώρου

Στην εκδήλωση «Hour of Code Knowledge Lab» ήρθαν κοντά φορείς που συζήτησαν σχετικά με τη σημασία της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, την επίδρασή τους στην εκπαίδευση, αλλά και τις δυνατότητες που φέρνει η επιστήμη των υπολογιστών εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας όλους να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο κ. Πλούταρχος Ρήγας και η κα Ευγενία Μπόζου. Η κα Αγγελική Παππά πήρε τη σκυτάλη εντυπωσιάζοντας με την ομιλία της με θέμα «A kid coder – to be or not to be? To be… but with a trick», μιλώντας για το πώς συνδέεται η εμπειρία της ως εκπαιδευτικός με το Hour of Code και τον κώδικα. Σημείωσε σχετικά: «Μέσα στις τάξεις μου με μεγάλη χαρά, αλλά και ευθύνη προσπαθώ να δημιουργώ το μέλλον και αυτό συμβαίνει μόνο με τα παιδιά». Συνέχισε λέγοντας: «Όλα συνδέονται και η τεχνολογία είναι ένας πυλώνας που είναι πολύ σημαντικό να έρχεται σε επαφή με την επιστήμη. Για πρώτη φορά επιστήμη και τεχνολογία είναι ανοιχτές για όλους και ένας απλός δάσκαλος μπορεί να συνεργάζεται – όπως κάνω και εγώ – με εταιρείες τεχνολογίας, όπως είναι η Microsoft, και να φτιάχνει μαζί τους κώδικες που δίνουν λύσεις για προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πάνελ όπου με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο», οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις απόψεις τους υπό το συντονισμό της κυρίας Ευγενίας Μπόζου.

Στο πάνελ ομιλητών συμμετείχαν οι: