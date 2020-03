Lenovo: Ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο φορητών υπολογιστών ThinkPad

Η Lenovo ανακοίνωσε τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο ThinkPad. Πρόκειται για τη νέα σειρά T, τη σειρά X και τη σειρά L που κατασκευάστηκαν αξιοποιώντας βασικές αρχές σχεδιασμού, καινοτομίας και ποιότητας.

Έχοντας επικεντρωθεί στην παροχή ευρείας επιλογής στους πελάτες και πιο έξυπνης εμπειρίας στο ανθρώπινο δυναμικό, η ανανεωμένη γκάμα των ThinkPad προσφέρει λύσεις που περιλαμβάνουν αναδυόμενες τεχνολογικές λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Οι καινοτομίες της σειράς περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες Modern Standby, Wake on Voice, WiFi 6, σύστημα ηχείων Dolby Audio και Dolby Vision, ενώ οι πελάτες μπορούν να βελτιστοποιήσουν επιλεγμένα μοντέλα είτε με επεξεργαστές δέκατης γενιάς Intel Core vPro1 ή με την επόμενη γενιά mobile επεξεργαστών AMD Ryzen 4000 PRO2. Επίσης, η Lenovo θα είναι ο πρώτος πωλητής PC που θα προσφέρει τους επεξεργαστές AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.

Πιο αναλυτικά, το Modern Standby προσφέρει μια always on και always connected εμπειρία, όπου το σύστημα παραμένει συνδεδεμένο σε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και συνεχίζει να συγχρονίζεται απρόσκοπτα. Οι γρήγοροι χρόνοι επαναφοράς προσφέρουν στον χρήστη τη δυνατότητα να είναι πιο παραγωγικός, ενώ το Wake on Voice μπορεί να απλοποιήσει περαιτέρω τη διαδικασία αυτή.

Το WiFi 6 και το CAT 16 WWAN παρέχουν γρήγορες επιλογές συνδεσιμότητας για να μειώσουν τον χρόνο λήψης και να εξασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία με το cloud, όπου και αν βρίσκεστε. Το WiFi 6 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τις βέλτιστες ταχύτητες σύνδεσης σε saturated wireless networks, ενώ το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας WPA3 καθιστά ακόμα πιο δύσκολες τις επιθέσεις στους κωδικούς πρόσβασης.

Ακόμη, τα νέα συστήματα διαθέτουν νέα πλήκτρα λειτουργιών ενοποιημένης επικοινωνίας που επιτρέπουν γρήγορη απάντηση και κλείσιμο κλήσεων. Επιπλέον, οι επιλογές προβολής Premium UHD, OLED και Dolby Vision7 παρέχουν λαμπερή εικόνα και το σύστημα ηχείων Dolby Audio στις σειρές ThinkPad T και X ή Dolby Audio στη σειρά L προσφέρουν βελτιωμένη εμπειρία ήχου.

Τέλος, οι λύσεις ασφάλειας ThinkShield εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των φορητών υπολογιστών ThinkPad, με προαιρετική ένδειξη PrivacyGuard ePrivacy και PrivacyAlert σε μοντέλα με IR κάμερα8. Παράλληλα, η προστασία που προσφέρει τόσο το ThinkShutter της κάμερας, αλλά και η ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων, είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Τα νέα μοντέλα ThinkPad T14/ T14s, ThinkPad T15, ThinkPad X13/ X13 Yoga, ThinkPad L13/ L13 Yoga/ L14 και L15 θα είναι διαθέσιμα από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.