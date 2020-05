Kaspersky: Νέα υπηρεσία βοηθά στην ανάκτηση του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων

Η Kaspersky βοηθά τους χρήστες να ανακτήσουν τον έλεγχο του διαδικτυακού τους απορρήτου, χάρη σε ένα νέο project που ξεκίνησε μέσω του Innovation Hub της εταιρείας. Το Undatify απλοποιεί την περίπλοκη διαδικασία επικοινωνίας με τους οργανισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Με λίγα μόνο κλικ, οι χρήστες μπορούν να στείλουν αιτήματα για απόκτηση ή διαγραφή των δεδομένων τους βάσει του GDPR.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Kaspersky – Defending digital privacy: taking personal protection to the next level – το 82% των ανθρώπων προσπάθησαν να αφαιρέσουν πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους που έχουν γίνει δημόσια διαθέσιμες σε ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το 37% αυτών έχει άγνοια για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει.

Για να βοηθήσει τους χρήστες να ανακτήσουν προσωπικά τους στοιχεία από το Διαδίκτυο, η Kaspersky ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία, με την ονομασία Undatify. Η νέα λύση, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το GDPR και άλλους νόμους περί απορρήτου, επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν εύκολα με τους οργανισμούς σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητούν αντίγραφο όλων των δεδομένων τους, καθώς και να ζητήσουν να διαγραφούν, εάν χρειαστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι τόσο εύκολο όσο η συμπλήρωση μιας ειδικής διαδικτυακής φόρμας από τον σχετικό οργανισμό. Για να βοηθήσει στην καθοδήγηση των χρηστών στη διαδικασία αυτή, το Undatify παρουσίασε το εργαλείο «Legal Bot».

Χρησιμοποιώντας το Legal Bot, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν οργανισμό για να επικοινωνήσουν από τον κατάλογο δημοφιλών υπηρεσιών του Undatify ή να προσθέσουν μία από τις δικές τους. Στη συνέχεια, ο χρήστης αποφασίζει εάν θα ήθελε αντίγραφο των δεδομένων του ή να τα διαγράψει από τον οργανισμό. Στη συνέχεια, το Legal Bot δημιουργεί ένα επίσημο αίτημα που μπορεί να σταλεί μέσω της διεπαφής.

Αφού λάβει την απάντηση του οργανισμού στο αίτημα, το Legal Bot επιτρέπει στους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης να αναλύουν το περιεχόμενό του και να παρέχουν στον χρήστη προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία αμφισβητήσει το αίτημα του ατόμου, το Legal Bot προτείνει επιπλέον επιλογές επιχειρηματολογίας για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σκεπτικού πίσω από την υπόθεση. Το Legal Bot μπορεί στη συνέχεια να παρέχει στον χρήστη προσαρμοσμένες προτάσεις σε όλη τη διαδικασία επικοινωνίας με την εταιρεία.

Ο Mikhail Podlasov, επικεφαλής του Undatify, αναφέρει: «Η φροντίδα του απορρήτου μας γίνεται δύσκολη υπόθεση, καθώς πολλές σύγχρονες υπηρεσίες ζητούν πολλές προσωπικές λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως τη διανομή των δεδομένων μας στο Διαδίκτυο. Μπορεί επίσης να είναι αρκετά προβληματικό να καθαρίσετε το ψηφιακό σας αποτύπωμα. Αν και μπορεί να χρειαστούν μόνο μερικά κλικ για την κατάργηση λεπτομερειών από ορισμένους ιστότοπους και υπηρεσίες, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο δύσκολο να μάθετε πώς να το κάνετε και να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο από ό, τι είναι απαραίτητο. Με τη βοήθεια του Undatify, οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο των δεδομένων τους με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο».

Η νέα υπηρεσία είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε έκδοση beta και μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, στο εγγύς μέλλον, θα προστεθούν περισσότερες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών και των γερμανικών. Η λύση είναι τώρα διαθέσιμη σε διαδικτυακή έκδοση, με προγραμματισμένες εκδόσεις για φορητές συσκευές.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Undatify.