Huawei P Smart 2019, ένα smartphone που ταιριάζει στη νέα γενιά

Για τους γεννημένους στα ‘90s και στα ‘00s, το smartphone είναι είδος πρώτης ανάγκης. Είστε γεννημένοι στα ‘90s ή στα ‘00s και δεν ξεκολλάτε από το κινητό σας;

Αναρωτιέστε ποιο smartphone μπορεί να χωράει εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο για να μπορείτε να τα δείχνετε στην παρέα στην πλατεία ή να τα μοιράζεστε στα social εύκολα και γρήγορα; Η απάντηση έρχεται αβίαστα και είναι το νέο Huawei P Smart 2019. Ένα smartphone που από την 1η Φεβρουαρίου έρχεται σε νέα τιμή, στα 229 από τα 269 ευρώ.

Φώτα, κάμερα, πάμε

Η εμπρός κάμερα με την AI, αναγνωρίζει 8 τύπους πορτραίτου και με το πρωτοποριακό 3D Lighting, σας δίνει την καλύτερη δυνατή selfie ή groupfie σε πραγματικό χρόνο. Στην πίσω μεριά, το Huawei P smart 2019 έχει μια διπλή AI κάμερα με την πρώτη να έχει αισθητήρα 13 Megapixel, διάφραγμα f/1.8 και να αποτελείται από 5 οπτικά στοιχεία και τη δεύτερη να έχει 2 Megapixel και εικονικό διάφραγμα f/0.95-16. Αυτό μεταφράζεται σε εξαιρετικές, φωτεινές φωτογραφίες με θολό φόντο που κάνουν το θέμα σας πραγματικά να ξεχωρίζει σε μέρα και νύχτα. Εσείς απλά σημαδέψτε, η Τεχνητή Νοημοσύνη του smartphone σας θα κάνει τα υπόλοιπα.

Μην ξεμένετε από μπαταρία ή από μνήμη

Το Huawei P Smart 2019, αναλαμβάνει τη φροντίδα σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έρχεται με στάνταρ 64GB χωρητικότητα η οποία εύκολα ανεβαίνει στα 512GB με μια κάρτα μνήμης. Τι να τον κάνετε όμως τον χώρο αν έχετε ξεμείνει από μπαταρία; Αυτό δε θα συμβεί με το Huawei P Smart 2019 γιατί τα 3400mAh παρέχουν όση ενέργεια χρειάζεστε μέσα στην ημέρα. Όμως ένα smartphone δε θα ήταν smart εάν δεν μπορούσε να διαχειριστεί έξυπνα τη μπαταρία του. Έτσι, επιπλέον της ισχυρής μπαταρίας, το Huawei P Smart 2019, εφαρμόζει και μια σειρά από διεργασίες, όπως η αναστολή λειτουργίας εφαρμογών του παρασκηνίου που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σύμφωνα με τα τεστ της Huawei, η συσκευή μπορεί να σερφάρει 10 ώρες στο internet με 4G, μπορεί να αναπαράγει αδιάλειπτα 18 ώρες βίντεο και έως 96 ώρες συνεχόμενα μουσική.

Με την ορμή της νιότης

Το Hauwei P Smart 2019 φοράει τον νέο οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 710 που έχει φτιαχτεί με τεχνολογία 12nm και είναι χρονισμένος στα 2.2GHz. Τι μπορεί να εγγυηθεί το 12nm chipset Kirin 710; Ομαλή και φυσική λειτουργία συστήματος, καθηλωτικές επιδόσεις στο gaming και εξαιρετική διαχείριση ενέργειας. Οι ανεξάρτητοι ISP (Image Signal Processor) και DSP (Digital Signal Processor), απογειώνουν τη φωτογραφική εμπειρία για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα κατά τη λήψη και την επεξεργασία των φωτογραφιών.

Είτε συνδυάζετε τουβλάκια, είτε ανατινάζετε τανκς και τα βάζετε με δαίμονες, το GPU Turbo εγγυάται ακόμα καλύτερα graphics με τον συνδυασμό hardware – software της Huawei. Η απόδοση της GPU φτάνει στην κορυφή επιτρέποντας ακόμα πιο ευκρινή εικόνα και ανεβασμένες επιδόσεις gaming χωρίς να «στεγνώνει» τη μπαταρία. Σε νούμερα, το Huawei P Smart 2019 έχει διπλάσια ενεργειακή απόδοση της GPU και 30% καλύτερες επιδόσεις.

Η οθόνη

Το Huawei P smart 2019 έχει διάσταση 6.21 ιντσών και ανάλυση έως FHD+ (2340×1080) με πυκνότητα 415ppi. Η οθόνη αναπαράγει το 85% της χρωματικής γκάμας NTSC δίνοντας κρυστάλλινες, ζωντανές εικόνες με λεπτομέρεια, ακρίβεια και καθαρότητα. Η σούπερ οθόνη περικλείεται στο εκλεπτυσμένο, 3D κυρτό, μονοκόμματο σώμα με γυαλιστερή υφή κεραμικού τύπου που χαίρεστε να βλέπετε και να αγγίζετε. Η Huawei made it possible ακόμα μια φορά και οι μηχανικοί της κατάφεραν να ενσωματώσουν στο Huawei P Smart 2019 την μεγάλη οθόνη και τις προηγμένες τεχνολογίες χωρίς όμως να προσθέσουν επιπλέον όγκο.

Το νέο HUAWEI P Smart 2019 διαθέτει φυσικά και το split-screen mode, την απαραίτητη λειτουργία του multitasking. Στο Split Screen Mode του Huawei P Smart 2019 μπορείτε να έχετε δύο εφαρμογές ανοιχτές ταυτόχρονα, να δουλεύετε και στις δύο και να μην υστερεί καμία σε απόδοση ή ευκρίνεια. Θέλετε να δουλέψετε ένα κείμενο και να διαβάζετε τα mail σας την ίδια στιγμή; It’s possible.

Σαν τα μάτια σας

Μέρα ή νύχτα, κοιτάτε μια οθόνη. Chatάρετε, scrollάρετε στα social, βλέπετε σειρές. Το Huawei P smart 2019 έρχεται με τη λειτουργία Eye Comfort, πιστοποιημένη από το TÜV Rheinland, που φιλτράρει το επιβλαβές μπλε φως και το αποτρέπει απ’ το να φτάσει στα μάτια σας. Η θερμοκρασία των χρωμάτων της οθόνης προσαρμόζεται στον φωτισμό γύρω σας και η λειτουργία Eye Comfort βοηθάει στην ανακούφιση των ματιών σας από το στρες και στη μείωση της κόπωσής τους. Όταν χρειάζεται, η φωτεινότητα της οθόνης κατεβαίνει στα 2 nits για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χωρίς να ταλαιπωρούνται τα μάτια σας.

Huawei P smart 2019, ένα smartphone που απολαμβάνετε να χρησιμοποιείτε

Με το Huawei P smart 2019, και την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint Recognition 4.0) στο πίσω μέρος, το κινητό ανοίγει και τσεκάρετε το Follow στο Insta σε 0.3 δευτερόλεπτα! Κρυώνετε και φοράτε γάντια; Κανένα πρόβλημα. Το Huawei P Smart 2019 ξεκλειδώνει και με την αναγνώριση του προσώπου σας (Face Unlock 2.0), η οποία δουλεύει σούπερ γρήγορα και με ακρίβεια, ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό. Έχετε βγει για τρέξιμο με το smartwatch και τα Bluetooth ακουστικά; Κανένα πρόβλημα και πάλι. Το Huawei P Smart 2019 υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth και έτσι δεν χάνετε κανέναν παλμό.

Το λειτουργικό του Huawei P smart 2019, είναι το EMUI 9.0 και ενσωματώνει το HiVision, μια λειτουργία που σας πάει αλλού. Χρησιμοποιεί κάμερα και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο το κείμενο που σημαδεύετε, σας δίνει πληροφορίες για κάποιο αντικείμενο, σαρώνει κωδικούς QR και σας επιτρέπει να κάνετε αγορές μέσω οπτικής ταυτοποίησης προϊόντων.

Η Huawei με το P smart 2019 και με σκεπτικό safety first, φρόντισε να καλύψει όλες τις ανάγκες σας και να σας προσφέρει ποιότητα, τεχνολογία και φιλοσοφία Huawei σε νέα τιμή που δεν μπορείτε να προσπεράσετε.

[δ.τ. Huawei]