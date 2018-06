Η HP αποκάλυψε μια νέα τολμηρή premium σειρά notebooks, desktops και οθόνες, που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμούμε να εργαστούμε.

Τα πιο πρόσφατα portfolio των HP Elite 1000 και HP Envy περιλαμβάνουν οπτικά εντυπωσιακό σχεδιασμό, δυναμική απόδοση και μέγιστη ευελιξία για να μπορείτε να συνδέεστε με ασφάλεια, να δημιουργείτε και να εργάζεστε από όπου και αν βρίσκεστε και όποτε χρειάζεστε.

Με το 81% των ανθρώπων να δουλεύουν κατά τη διάρκεια του προσωπικού τους χρόνου και με περισσότερους από τους μισούς να συνδυάζουν παράλληλα δουλειά με προσωπικές ασχολίες, η χρήση μιας συσκευής που μπορεί να γεφυρώσει τις διάφορες πραγματικότητες κάθε περιβάλλοντος είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η νέα προηγμένης τεχνολογίας σειρά περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που συνδυάζουν το προσωπικό στυλ με τις ιδιαίτερες ανάγκες στη χρήση του υπολογιστή.

Σειρά HP Elite 1000

Οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τις συσκευές τους, βάσει του τρόπου που έχουν μάθει να ζουν και να εργάζονται. Η σειρά HP Elite 1000 ταιριάζει ιδανικά στον άνθρωπο που αναζητά άψογο design και αντοχή, υψηλή ασφάλεια και εργαλεία που συνδυάζονται απόλυτα με την καθημερινότητά του.

Οι συσκευές της σειράς HP Elite 1000 που ανακοινώθηκαν, βρίσκονται μεταξύ των πιο εύχρηστων και ασφαλών υπολογιστών παγκοσμίως και περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων, όπως είναι το HP Endpoint Security Controller, το HP Sure Start Gen4, και το HP Sure Run, που παρουσιάστηκαν νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Το ολοκαίνουριο HP EliteBook x360 1030 είναι η πρώτη συσκευή που ενσωματώνει το προαιρετικό HP Sure Recover με Ενσωματωμένο Reimaging. Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την εικόνα του λογισμικού συστήματος σε μια ενσωματωμένη μνήμη, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα επανακτώνται ακόμα και αν ο σκληρός δίσκος σβηστεί και δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.

Οι νέες συσκευές της σειράς HP Elite 1000 περιλαμβάνουν:

• Το HP EliteBook x360 1030 G3 είναι το πιο μικρό μετατρέψιμο Notebook για επιχειρήσεις με βάρος που ξεκινά από 1.25kg (2.76 lbs.) και πάχος 15.8 mm. Με έως και 18 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας και 4G Cat9 LTE για απόλυτη συνδεσιμότητα, αυτή η κομψή συσκευή περιλαμβάνει την πρώτη ενεργή γραφίδα με ειδοποίηση εγγύτητας που ενημερώνει το χρήστη όταν η γραφίδα μείνει πίσω, ενώ περιλαμβάνει ακόμα την, πρώτη στην κατηγορία της, προαιρετική οθόνη εξωτερικής προβολής.

• Το HP Elite x2 1013 G3 τώρα προσαρμόζει μία οθόνη 13 ιντσών σε ένα σασί 12 ιντσών, καθιστώντας το το μικρότερο αποσπώμενο για επιχειρήσεις. Για τον επαγγελματία που μετακινείται συχνά, αυτή η συσκευή είναι το πρώτο παγκοσμίως αποσπώμενο και tablet με ενσωματωμένη οθόνη προσωπικής χρήσης, ενώ παρέχει επεξεργαστές Intel Quad Core vPro και μέχρι 4G Cat9 LTE.

• Το HP EliteBook 1050 G1 είναι το πρώτο στον κόσμο ιδιαιτέρως λεπτό επαγγελματικό notebook με κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050, παρέχει απαράμιλλη απόδοση με τον προτεινόμενο εξαπύρηνο επεξεργαστή και μέχρι 4 TB χώρο αποθήκευσης σε SSD, ενώ είναι τέλειο για όποιον αναζητά αξιόπιστη απόδοση σε ένα κομψό πακέτο. Μαζί με την προαιρετική HP Privacy Camera για να προστατεύει την webcam ενάντια σε κακόβουλη παρακολούθηση, η συσκευή έχει μέχρι και 16 ώρες διάρκεια ζωής για συνδεσιμότητα και παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

• Το HP EliteOne 1000 AiO G2 είναι το πρώτο στον κόσμο 34-ιντσών κυρτό AiO για επαγγελματική χρήση με discreet graphics, και έναν όμορφο και ευέλικτο σχεδιασμό που το καθιστά την κατάλληλη προσθήκη για το γραφείο ή το meeting room. Το πρώτο AiO που είναι ειδικά κατασκευασμένο για συνεργασία, αποτελεί την ιδανική λύση για video conferencing, με μία FHD pop-up webcam, ενσωματωμένα collaboration keys, δυναμικό audio και HP Noise cancelling.

• Η HP EliteDisplay S14 είναι η πρώτη στον κόσμο 14-ιντσών USB Type-C φορητή οθόνη, που μεταφέρει την ισχύ μιας διπλής οθόνης σε ένα κομψό πακέτο. Σχεδιασμένη για εκείνους που είναι συνεχώς εν κινήσει. Λειτουργεί με μονή σύνδεση USB Type-C για εύκολη συνδεσιμότητα με ένα USB-C notebook.

Σειρά HP ENVY

Ο σημερινός καταναλωτής αναζητά μια συσκευή που μπορεί να κάνει τα πάντα- είτε βρίσκεται στο σπίτι είτε στη δουλεία ή το σχολείο, η συσκευή είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τον απαιτητικό του τρόπο ζωής. Γι’ αυτό η HP ενσωμάτωσε στο portfolio του ENVY εξαιρετικά χαρακτηριστικά που ξεπερνούν τις βασικές βελτιώσεις σε απόδοση και μπαταρία. Το ολοκαίνουριο HP Command Center, διαθέσιμο στις τελευταίες συσκευές ENVY, επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν την απόδοση του συστήματός τους, τον θόρυβο του ανεμιστήρα και την θερμοκρασία με την τεχνολογία CoolSense. Η υποστήριξη ταχυτήτων Gigabit Wi-Fi είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών, που παρέχει ταχεία συνδεσιμότητα για απαιτητικές εφαρμογές streaming ταινίων, μουσικής και gaming . Πολλές από αυτές τις εφαρμογές χρειάζονται δυναμικό ήχο, και αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι συσκευές HP ENVY έχουν Audio από την Bang & Olufsen. Η τεχνολογία Sure View μαζί με fingerprint readers ή και IR cameras είναι επίσης διαθέσιμα σε επιλεγμένα μοντέλα , ώστε να διατηρούν την πληροφορία ασφαλή.

Οι νέοι υπολογιστές της σειράς HP ENVY περιλαμβάνουν:

• Το Laptop HP ENVY 13 προσφέρει εξαιρετική ισχύ με ένα κομψό, στυλάτο , μεταλλικό design σε απαλό χρυσό ή ασημί. Με επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Quad Core, επιλογή για κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce MX150, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 14 ώρες, αλλά και περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως fingerprint reader και HP Sure View, αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για τον multi-tasker που είναι συνεχώς εν κινήσει.

• Το HP ENVY x360 13 αποτελεί την πιο καινούρια συσκευή στο portfolio ENVY της HP, και το πρώτο μετατρέψιμο laptop 13 ιντσών με τον επεξεργαστή AMD Ryzen με κάρτα γραφικών Radeon Vega. Αυτό το μετατρέψιμο είναι σχεδιασμένο για να αποδίδει και να εντυπωσιάζει, με πολύπτυχη επεξεργασία, δυναμικά ολοκληρωμένα γραφικά, την προαιρετική χρήση του HP Sure View, και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 11 ώρες.

• Το HP ENVY x360 15 είναι η ιδανική συσκευή για χρήστες που αναζητούν πιο δημιουργικές εμπειρίες μέσω της αφής και της γραφίδας. Για όσους αναζητούν μοναδική απόδοση στο multi-tasking, η συσκευή αυτή είναι διαθέσιμη είτε με επεξεργαστές Intel ή AMD, ισχυρό αποθηκευτικό χώρο και επιλογές μνήμης που περιλαμβάνουν Intel Optane, οθόνη εώς και 4K και με δυνατότητα επιλογής HP Sure View. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 12 ώρες και 45 λεπτά, αυτό καθώς και όλα τα laptops και convertibles της σειράς ENVY εμπεριέχουν το HP Fast Charge, που μπορεί να φορτίσει μια συσκευή ως το 50% της σε 45 λεπτά.

• Το HP ENVY 17 Laptop αποτελεί έναν από τους λίγους αντικαταστάτες desktop που επικεντρώνεται στο δημιουργό του περιεχομένου. Εξοπλισμένο με ισχυρούς επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Quad-Core, κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce MX 150, επιλογές μνήμης που περιλαμβάνουν Intel Optane, και επιπλέον δυνατότητα επιλογής οθόνης 4Κ 17 ιντσών, το ENVY 17 μπορεί να διαχειριστεί παραγωγικές εργασίες, δημιουργία περιεχομένου και εφαρμογές διασκέδασης.

• Η HP ENVY Curved AiO 34 είναι το πιο ευρύ κυρτό all-in-one στον κόσμο και πλέον το πρώτο παγκοσμίως all-in-one που περιλαμβάνει την υπηρεσία Amazon Alexa, παρέχοντας με τη φωνητική υπηρεσία της Alexa την άνεση μιας hands-free εμπειρίας με οθόνη. Τα φετινά AiO εκπλήσσουν από κάθε οπτική γωνία, έχοντας ένα τελείωμα στο χρώμα της στάχτης στη βάση και την πλάτη της συσκευής, επιτρέποντας της να ξεχωρίζει σε κάθε χώρο. Η συσκευή είναι επίσης σχεδιασμένη για να φέρνει αποτελέσματα, με την προαιρετική κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050. Το νέο HP Audio Stream, επιτρέπει στους χρήστες να φέρνουν τα αγαπημένα τους τραγούδια από το smartphone κατευθείαν στα ηχεία του HP ENVY AiO με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Η δυνατότητα ασύρματης φόρτισης αυτής της γενιάς είναι ενσωματωμένη στη βάση της συσκευής με τρεις φορές περισσότερη ισχύ από την προηγούμενη γενιά, και το AiO παρέχει αυξημένη ασφάλεια με την αναδυόμενη privacy camera.

• Το HP ENVY Desktop είναι σχεδιασμένο για εκείνους που επιθυμούν ένα ευέλικτο και υψηλής ποιότητας design με απαράμιλλή απόδοση για απαιτητικό φόρτο εργασίας και δημιουργία περιεχομένου. Σχεδιασμένο με μοντέρνες και μινιμαλιστικές λεπτομέρειες, περιλαμβάνει στρογγυλοποιημένες γωνίες , αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τον πολυπύρηνο επεξεργαστή 8ης γενιάς Intel Core, δυνατότητα επιλογής γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1080, και δυνατότητα επιλογής μνήμης Intel Optane για καλύτερο σύστημα απόκρισης χωρίς να θυσιάζεται η δυνατότητα αποθήκευσης.

Όλα τα νέα συστήματα της HP αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα τον Ιούλιο.