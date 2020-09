Η Samsung «έστησε» το σπίτι του μέλλοντος στο The Mall Athens

Η Samsung Electronics Hellas υποδέχεται τους επισκέπτες του The Mall Athens σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 2ο επίπεδο για να τους παρουσιάσει το Σύγχρονο Σπίτι της Samsung.

Καθημερινά από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ και μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για την αναβαθμισμένη εμπειρία που προσφέρει η έξυπνη διαχείριση και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα των συσκευών Samsung.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο έχουν οι οικιακές συσκευές επόμενης γενιάς της Samsung και τα νέα smartphones της σειράς Galaxy Note 20, καθώς με τη βοήθειά τους και μέσω της έξυπνης εφαρμογής SmartThings, ο έλεγχος, η διαχείριση και η παρακολούθησή των οικιακών συσκευών γίνεται πιο εύκολα από ποτέ, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το σπίτι συμπληρώνεται με τις νέες Lifestyle τηλεοράσεις, τις The Frame και The Serif.

Η ομάδα των ειδικών της Samsung θα ξεναγεί τους επισκέπτες στο σπίτι του μέλλοντος και θα τους ενημερώνει για το ολοκληρωμένο οικοσύστημα συνδεδεμένων εμπειριών της Samsung που περιλαμβάνει:

Τα πλυντήρια της Samsung με την καινοτόμα τεχνολογία QuickDrive, που πλένουν στο μισό χρόνο όλα τα προγράμματα, καταναλώνοντας 20% λιγότερη ενέργεια. Λόγω του ειδικού κάδου και του επιπλέον αναδευτήρα που περιστρέφεται ανεξάρτητα και αντίστροφα, τα ρούχα πλένονται δυναμικά και γρήγορα, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση πλύσης αλλά και χωρίς να δημιουργούνται φθορές στα υφάσματα. Το πορτάκι AddWash επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, η τεχνολογία EcoBubble είναι ιδανική για πλύση με κρύο νερό, ενώ τα προγράμματα Ατμού ενδείκνυνται για φρεσκάρισμα και απολύμανση.

Τους νέους οικιακούς φούρνους με την πρωτοποριακή τεχνολογία Dual Cook Flex που προσφέρουν τη δυνατότητα να μαγειρεύονται και να ψήνονται ταυτόχρονα δύο διαφορετικά φαγητά, όπως ψάρι και γλυκό, σε διαφορετικές θερμοκρασίες χωρίς να μεταφέρονται οι οσμές από τον έναν θάλαμο στον άλλο. Διαθέτουν χωρητικότητα 75Lt, εσωτερική επίστρωση που προστατεύει το φούρνο από βακτηρίδια, επίμονους λεκέδες και χαράγματα και λειτουργία εύκολου αυτοκαθαρισμού, που εξασφαλίζει καθαρές επιφάνειες, χωρίς μεγάλη προσπάθεια ή δαπανηρά προϊόντα καθαρισμού.

Τις νέες οικιακές εστίες με Flex Zone, μια μεγάλη, ανοιχτή περιοχή που διαιρείται σε 2 ζώνες για να φιλοξενήσει διαφορετικά μεγέθη και σχήματα μαγειρικών σκευών. Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία και διαισθητική LED οθόνη με σύστημα ολίσθησης, η θερμοκρασία μαγειρέματος ορίζεται εύκολα και με ακρίβεια. Η ρύθμιση διατήρησης θερμότητας εξασφαλίζει πως το μαγειρεμένο φαγητό παραμένει ζεστό και έτοιμο για σερβίρισμα, ενώ η λειτουργία παύσης εγγυάται άμεση μείωση ισχύος με ένα μόνο άγγιγμα, για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στην κουζίνα.

Τα νέα εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων με μεγάλη, ευανάγνωστη LED οθόνη που βοηθούν στον εύκολο έλεγχο. Το εσωτερικό αποτελείται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο μέταλλο και είναι ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος. Έτσι, μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι του, με τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του επάνω ραφιού, για να χωρέσει έως 13 σερβίτσια σε ένα κύκλο πλύσης. Η λειτουργία Μισού Φορτίου δίνει την επιλογή μισής φόρτωσης και πλύσης αντικειμένων, και το πρόγραμμα Γρήγορης Πλύσης 60 λεπτών καθαρίζει τα πιάτα και τα στεγνώνει γρήγορα, για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

Τα ψυγεία ντουλάπες της σειράς RS8000 με τεχνολογία SpaceMax, πουπροσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα εσωτερικά στις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Επιπλέον διαθέτουν τεχνολογία TwinCooling Plus με 2 ανεξάρτητα συστήματα ψύξης σε συντήρηση και κατάψυξη, που βοηθά τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρονικό διάστημα, αφού μέσα στο ψυγείο υπάρχουν τα σωστά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. Τέλος, ο χώρος FlexZone επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας, μέσα από τέσσερεις προκαθορισμένες επιλογές ψύξης: 0°C για συντήρηση κρέατος, κοτόπουλου ή ψαριού, 1°C για κρύα αναψυκτικά και ποτά, 3°C για φρούτα και λαχανικά και από 1°C έως και 7°C για κανονική θερμοκρασία ψυγείου.

Τους νέους φούρνους μικροκυμάτων, με πλήκτρα αφής και σχεδιασμό που συμβάλλει στον εύκολο χειρισμό. Οι αντιστάσεις δίνουν τη δυνατότητα μαγειρέματος, εκτός από ξεπάγωμα ή ζέσταμα ενός φαγητού. Η λειτουργία Deodorizing βοηθά στην απομάκρυνση των οσμών από τον φούρνο, ενώ η κεραμική επίστρωση και το πρόγραμμα καθαρισμού με ατμό εξασφαλίζουν έναν πάντα πεντακάθαρο, χωρίς βακτηρίδια φούρνο.

Οι οικιακές συσκευές που βρίσκονται στο booth της Samsung στο The Mall Athens πλαισιώνονται από τις Lifestyle TVs της εταιρείας, The Frame και The Serif.

Η σειρά τηλεοράσεων The Frame συμπληρώνει κάθε χώρο και τον μετατρέπει σε προσωπική γκαλερί. Χάρη στη λειτουργία Art Mode, η The Frame μπορεί να προβάλλει αγαπημένα έργα τέχνης,. Το Art Store, βοηθά τους κατόχους να επιμεληθούν τη δική τους συλλογή έργων τέχνης από κορυφαίες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 1.200 έργα τέχνης. Με τη νέα λειτουργία ΑΙ για αυτόματη ρύθμιση, το Art Store προτείνει έργα τέχνης σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κατόχου.

Συνδυασμένη αρμονικά με τον τρόπο ζωής του κατόχου, η The Serif αναβαθμίζει έξυπνα το στυλ του σπιτιού. Χάρη στην τεχνολογία Quantum Dot, η The Serif προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία θέασης, με 100% όγκο χρώματος, για εξαιρετικές λεπτομέρειες σε φωτεινές ή σκοτεινές σκηνές. Mε design 360 μοιρών, από τους Bouroullec, η The Serif διαθέτει όμορφο σχεδιασμό και συνδυάζεται τέλεια με το περιβάλλον, από κάθε οπτική γωνία. Οι ενισχυμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας της The Serif δίνουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα έξυπνων λειτουργιών. Με τη λειτουργία NFC ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει εύκολα μουσική απλά ακουμπώντας το κινητό πάνω στην TV. Επίσης, η λειτουργία AirPlay 2 δίνει τη δυνατότητα τους κατόχους iPhone, Mac, ή iPad, να αναπαράγουν ταινίες, εκπομπές, μουσική και φωτογραφίες στην τηλεόρασή τους, άμεσα και άνετα.

Τέλος η νέα σειρά κινητών τηλεφώνων Galaxy Note20, αλλά και όλο το Galaxy Οικοσύστημα αποτελούν το τέλειο Hub ικανό να μετατρέψει κάθε σπίτι, σε ιδανικό χώρο για εργασία ή διασκέδαση, ξεδιπλώνοντας αμέτρητες τεχνολογικές επιλογές και ενεργοποιώντας το μοναδικό ψηφιακό κόσμο της Samsung.