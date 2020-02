Η Samsung ανακοίνωσε τη νέα σειρά QLED 8K τηλεοράσεων για το 2020

Η Samsung Electronics παρουσίασε τις προτάσεις τηλεοράσεων και συσκευών ήχου για το 2020, που προορίζονται για την Ευρώπη.

Οι σειρές αυτές συμπεριλαμβάνουν τη σειρά Q950TS QLED 8K TV και τις νέες προσθήκες στις σειρές των QLED 8K και 4K, MicroLED, Lifestyle τηλεοράσεων και τις ηχομπάρες του νέου έτους.

Η κορυφαία QLED 8K TV της Samsung για το 2020, η Q950TS, προσφέρει πρωτόγνωρη τεχνολογία και ασυναγώνιστη εμπειρία θέασης, συνδυάζοντας ποιότητα εικόνας και ήχου, ευφυείς δυνατότητες ΑΙ και premium σχεδιασμό.

Διαθέσιμη στην Ευρώπη σε διαστάσεις 65, 75 και 85 ιντσών, η Q950TS QLED 8K TV της Samsung διευρύνει το οπτικό πεδίο του θεατή, με σχεδόν αόρατο πλαίσιο από άκρη σε άκρη. Με την τεχνολογία Infinity Screen η οθόνη αγγίζει το 99%. Η Q950TS, με λεπτό προφίλ 15 χιλιοστών σε όλο το μήκος και 6 ενσωματωμένα ηχεία εξαλείφει τα όρια μεταξύ της τηλεόρασης και του περιβάλλοντος χώρου, για να δημιουργήσει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, η Samsung παρουσίασε τις νέες Q900TS και Q800T, διευρύνοντας έτσι τη σειρά των QLED 8K τηλεοράσεων. Τα νέα μοντέλα διατίθενται σε μεγέθη από 55 μέχρι 98 ιντσών, εξασφαλίζοντας πως υπάρχει μια 8Κ τηλεόραση για κάθε ανάγκη και χώρο.

Οι QLED 4Κ τηλεοράσεις της Samsung εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προτάσεις του συνολικού χαρτοφυλακίου τηλεοράσεων της Samsung. Το 2020 φέρνει μια ολοκληρωμένη γκάμα 4Κ τηλεοράσεων με τα μοντέλα Q60T, Q70T, Q80T, Q90T και Q95T να διατίθενται σε μεγέθη από 43 ως 85 ίντσες.

«Διανύουμε μια νέα εποχή ευφυών οθονών. Η φετινή χρονιά θα φέρει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις στην εξατομίκευση των τηλεοράσεων», δήλωσε ο Nathan Sheffield, επικεφαλής του τμήματος TV και Sound Devices, στη Samsung Europe. «Η σειρά μας με τηλεοράσεις και συσκευές ήχου για το 2020 είναι πιο ισχυρή, έξυπνη και εκπληκτική, από ποτέ, και ταιριάζει σε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ζωής, χωρίς συμβιβασμούς».

Στον τομέα των συσκευών αναπαραγωγής ήχου οι νέες ηχομπάρες διαθέτουν ενισχυμένες δυνατότητες συγχρονισμού με τις τηλεοράσεις. Η Ευρωπαϊκή Q Series της Samsung για το 2020, μεταξύ των οποίων τα μοντέλα Q800T, Q70T και Q60T, συνδυάζεται απόλυτα με τις QLED TV. Αξιοποιώντας την τεχνολογία Acoustic Beam της Samsung και object based-sound playback των Dolby Atmos και DTS:X, η σειρά Q δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να απολαύσουν ρεαλιστική ψυχαγωγία επομένου επιπέδου, σα να συμμετέχουν στη δράση της οθόνης.

Ωστόσο, ο βέλτιστος ήχος δεν εξαρτάται από μια απλή ενσωμάτωση στην τηλεόραση. Η νέα S Series της Samsung (S60T και S40T) παρέχει πανίσχυρη αυτόνομη απόδοση. Κομψή και έξυπνη, η Σειρά S ταιριάζει τέλεια σε κάθε δωμάτιο και εναρμονίζεται σε κάθε χώρο. Είναι μια ηχόμπαρα για τους λάτρεις της μουσικής και εκείνους που εκτιμούν το premium design.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η συνδρομητική υπηρεσία Disney+, διαθέσιμη σήμερα στην Ολλανδία, θα συνεχίσει να διατίθεται στις τηλεοράσεις της Samsung σταδιακά σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας στις 24 Μαρτίου. Οι τηλεοράσεις της Samsung θα διαθέτουν πολλαπλές επιλογές φωνητικής εντολής, μεταξύ των οποίων τα Amazon Alexa, Google Assistant και Bixby, προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές ακόμα περισσότερες επιλογές.

Η Samsung ανακοίνωσε, επίσης, την ευρωπαϊκή κυκλοφορία της The Sero, της νέας Lifestyle τηλεόρασής της. Η The Sero περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα, αλλάζοντας προσανατολισμό αυτόματα, ακριβώς όπως ένα smartphone. Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε προσανατολισμό οθόνης, συνδέοντας το smartphone τους.

Ακόμα, η τηλεόραση με πρωτοποριακό σχεδιασμό της Samsung, The Serif, θα διατίθεται φέτος σε 43, 49 και 55 ίντσες, σε δύο χρώματα, Cloud White και Cotton Blue. Η The Serif μαζί με την The Sero, αναγνωρίστηκαν για τον καινοτόμο προϊόντικό τους σχεδιασμό στα φετινά διάσημα Βραβεία Design International Forum (iF).

Η σειρά Lifestyle τηλεοράσεων The Frame 2020, διευρύνθηκε με την προσθήκη μοντέλων 32 και 75 ιντσών. Με τη νέα λειτουργία ΑΙ για αυτόματη ρύθμιση, το Art Store της Τhe Frame είναι σε θέση να προτείνει έργο τέχνης σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κατόχου.

Στο Samsung Forum παρουσιάστηκε, επίσης, μια πλήρης σειρά καινοτόμων τηλεοράσεων MicroLED. Η αρθρωτή τεχνολογία των MicroLED δεν έχει όρια, όσον αφορά στο μέγεθος, την αναλογία, τα πλαίσια και την ανάλυση. Με διαθέσιμα μεγέθη από 75 μέχρι 292 ίντσες, οι MicroLED τηλεοράσεις προσφέρουν μια εξατομικευμένη εμπειρία στην οικιακή προβολή.