H Qualcomm φέρεται να αναπτύσσει το πρώτο της Snapdragon 5G chip

Η Qualcomm φημολογείται ότι ετοιμάζει τον Snapdragon 865, ο οποίος θα έχει -μεταξύ άλλων- το δικό του 5G modem ενσωματωμένο.

Το SoC που θα παρουσιάσει προσεχώς η Qualcomm θα ανήκει σε μία εντελώς ανανεωμένη πλατφόρμα της εταιρείας, η οποία και θα έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό το ενσωματωμένο modem που θα μπορεί να λειτουργεί σε δίκτυα 5G.

Μέσα στον επεξεργαστή για τις mobile συσκευές της Qualcomm θα υπάρχει τόσο το CPU όσο και το ανάλογο GPU, το οποίο και εκτιμάται ότι θα προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις για τα smartphones και tablets νέας γενιάς, τα οποία προετοιμάζονται για την εποχή των πραγματικά υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης στα δίκτυα 5ης γενιάς του mobile Internet.

Το στοιχείο που τονίζει το Mobile Syrup για τον επερχόμενο επεξεργαστή της Qualcomm είναι ότι το 5G modem δεν θα είναι ένα ξεχωριστό chip, αλλά απευθείας συνδεδεμένο με τον επεξεργαστή, στοιχείο που ενδέχεται να έχει εμφανές όφελος για την ταχύτητα και την αυτονομία.

Το Qualcomm Snapdragon X50 5G Modem που έχει ήδη παρουσιάσει η εταιρεία δεν είναι μία αντίστοιχη all in one λύση και απαιτεί την παράλληλη χρήση μίας κεραίας και ενός άλλου System on Chip, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις χώρου από τη συσκευή που θα το χρησιμοποιήσει.