Η Odyssey απέσπασε το βραβείο “Select Certified Partner of the Year” της Cisco

“Select Certified Partner of the Year” για το 2018, αναδείχτηκε η Odyssey στο πλαίσιο της εκδήλωσης Leading Together της Cisco Hellas που πραγματοποιήθηκε στο Ecali Club στην Αθήνα.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των συνεργατών της Cisco Hellas στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και η επισήμανση της σταθερής προόδου στα πλαίσια της συνεργασίας τους, και η αναγνώριση του αμοιβαίου οφέλους μέσω επιδίωξης κοινών στόχων.

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψιν για την εν λόγω επιβράβευση συνεργατών ήταν μεταξύ άλλων, οι πωλήσεις τους για το οικονομικό έτος 2018, οι επιδόσεις ανά τεχνολογική αρχιτεκτονική και η καινοτομία σε ενέργειες marketing.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Odyssey ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στην Ελλάδα κ. Απόστολος Πανδρούλας. «Η διάκριση της Odyssey από τον σημαντικό συνεργάτη μας Cisco Hellas αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στην παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών μέσω εποικοδομητικών συνεργασιών με κορυφαίους φορείς», επισήμανε ο κ. Πανδρούλας.