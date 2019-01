H Lenovo στο Gameathlon Winter powered by Sprite

Με έντονη παρουσία συμμετέχει φέτος η Lenovo στο Gameathlon Winter powered by Sprite αυτό το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Ιανουαρίου 2019, στο Ολυμπιακό Κέντρο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Τα “Stylish on the outside, Savage on the Inside ” προϊόντα της σειράς Legion της Lenovo θα είναι εκεί για να προσφέρουν «θηριώδη» gaming εμπειρία στους επισκέπτες.

Η Arena των 3,5 στρεμμάτων του Gameathlon θα φιλοξενήσει την πιο πλήρη, χειμερινή, έκθεση gaming και τεχνολογίας που έχεις δει σε εγχώρια διοργάνωση, ενώ στο Lenovo Booth, οι gamers θα μπορούν να δουν από κοντά Lenovo το Legion Y27g monitor καθώς και πλήρη γκάμα gaming accessories Lenovo Legion, που περιλαμβάνει τα: Lenovo Y Gaming Precision Mouse M800 & Lenovo Y Gaming Precision Mouse –WW, Lenovo Legion K200 Backlit Gaming Keyboard, Lenovo Y Gaming Stereo Headset & Lenovo Y Gaming Surround Sound Headset, Lenovo Gaming Armored Backpack, να απολαύσουν gaming στους πιο ΗΟΤ τίτλους παιχνιδιών στα «θηριώδη» Legion Y530, άλλα και να παίξουν ενάντια στον γνωστό gamer ΖΟΚ.

Παράλληλα η Lenovo θα είναι ο χορηγός του Cosplay Competition powered by Lenovo που θα αναδείξει τους 3 καλύτερους Cosplayers, ενώ κοντά στο Lenovo Booth, στη Lenovo Arena, non stop tournament σε Lenovo Legion C530 desktops θα δώσει την ευκαιρία στους καλύτερους παίκτες από όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν έπαθλα και δόξα.

Προπώληση εισιτηρίων

Η τιμή προπώλησης του εισιτηρίου μέσω της πλατφόρμας VIVA ανέρχεται στα €5 ευρώ για ημερήσιο πάσο, στα €7,5 ευρώ για το Weekend Pass και στα 25 ευρώ για το Lan Party, ενώ στα ταμεία του event θα ανέρχεται στα €7 την ημέρα.

GameAthlon Winter 2019 – Tae Kwon Do Φάληρο

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 10.00-22.00

Lan Party: ΝΟΝ STOP

Facebook: https://www.facebook.com/gameathlongreece/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/277383869771660/

Ιnstagram: https://www.instagram.com/gameathlon/