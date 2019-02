Η Huawei δημοσιεύει το πρώτο teaser για το αναδιπλούμενο smartphone

Είναι γνωστό ότι η Huawei προγραμματίζει να παρουσιάσει συσκευή smartphone με αναδιπλούμενη οθόνη κατά της διάρκεια του επερχόμενου Mobile World Congress, στη Βαρκελώνη.

Το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Samsung με τη δική της συσκευή που είναι πιθανό να έχει την ονομασία Galaxy X. Θέλοντας να δημιουργήσει το ανάλογο κλίμα η Huawei προχώρησε στην δημοσιοποίηση ενός teaser μέσω Twitter, μέσω του οποίου «προωθεί» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την συνέντευξη της εταιρείας στο πλαίσιο του MWC.

Στην εικόνα που χρησιμοποιήθηκε διακρίνεται η σιλουέτα μία συσκευής, με την φωτισμένη οθόνη της υπό γωνία και την ερώτηση «Are you ready to reveal the unprecedented?» (Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε/ αποκαλύψετε το πρωτοφανές ;»). Αν και από το teaser δεν μπορούν να εξαχθούν πολλά ασφαλή συμπεράσματα, το μόνο βέβαιο είναι ότι η συσκευή της Huawei θα υποστηρίζει την πρόσβαση στα νεοπαγή δίκτυα 5G, όπως έγινε γνωστό ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η λογική πίσω από τις αναδιπλούμενες οθόνες είναι να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες των συσκευών να «επεκτείνουν» το μέγεθος των συσκευών τους ενώ συγχρόνως θα μπορούν να είναι αρκετά συμπαγή ώστε να μεταφέρονται εύκολα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στόχος των κατασκευαστών είναι να αναζωπυρώσουν την αγορά των φορητών συσκευών. Πρόθεση είναι αυτό να γίνε με δύο τρόπους: τις αναδιπλούμενες συσκευές και τα 5G δίκτυα.