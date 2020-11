Η Google διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εβδομάδα #IamRemarkable

Μεταξύ 12 και 19 Νοεμβρίου, καταξιωμένα άτομα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καλούν το κοινό σε μια ψηφιακή διαδρομή, με κεντρικό θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, ειδικά στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που δεν έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στο χώρο τους.

Πρόκειται για τη διοργάνωση της εβδομάδας #IamRemarkable, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Google και αποτελεί μια πλούσια, διαδικτυακή εμπειρία που περιλαμβάνει ομιλίες, workshops και άλλες δράσεις εμψύχωσης και ενδυνάμωσης.

H ιδέα για το #IamRemarkable γεννήθηκε μέσα στην ίδια τη Google, αρχικά εσωτερικά, με τη μορφή σεμιναρίου για την ενδυνάμωση του δικού της προσωπικού και την ενθάρρυνση των γυναικών να κατακτήσουν περισσότερες ηγετικές θέσεις. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά ώστε την οδήγησαν να μοιραστεί αυτήν την πρωτοβουλία με άλλες εταιρείες και φορείς.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας #IamRemarkable, η Google έχει προσκαλέσει σημαντικές ομιλήτριες που θα μοιραστούν με το κοινό στην Ελλάδα τη δική τους ιστορία, θα εμπνεύσουν με το ήθος και το ταξίδι τους και θα δώσουν ελπίδα μέσα από τη στάση τους στη ζωή. Επίσης, θα συμμετάσχουν οργανισμοί που θα προσφέρουν σεμινάρια για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Πυλώνα της διοργάνωσης αποτελεί το σεμινάριο #IamRemarkable που διαρκεί 90 λεπτά, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες σχετικά με τις δυσκολίες που διάφορες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν στον εργασιακό χώρο και μέσα από ασκήσεις, συμβάλλει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης όσων το παρακολουθήσουν.

Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 σεμινάρια #IamRemarkable, στα οποία έχουν συμμετάσχει παγκοσμίως πάνω από 140.000 άτομα από περισσότερες από 130 χώρες.

Την εβδομάδα αυτή στηρίζουν με τη συμμετοχή τους οι οργανισμοί Women Act, MExoxo, Women On Top, The fifty-fifty project, theSPEAKERS, Own Your Story και Υπέροχες Γυναίκες.

Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος στην εβδομάδα #IamRemarkable, και να παρακολουθήσετε ομιλίες και σεμινάρια καταξιωμένων επαγγελματιών, δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή μέσα από την ειδική σελίδα. Κρατήστε τη θέση σας και μάθετε περισσότερα εδώ: https://events.withgoogle.com/iar