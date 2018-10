Η Google ανακοινώνει τα νέα της Pixel 3 και Pixel 3XL

Η Google παρουσίασε επίσημα την τρίτη της γενιά έξυπνων κινητών τηλεφώνων, η οποία αποτελείται από το Pixel 3 και το μεγαλύτερο σε διαστάσεις Pixel 3XL.

Όπως συνέβη και με την περυσινή σειρά τα δύο Pixel phones του 2018 διαφέρουν μεταξύ τους μόνο από το μέγεθος της οθόνης τεχνολογίας P-OLED. Το Pixel 3 διαθέτει οθόνη 5,5 ιντσών και ανάλυσης 1080 x 2160 pixels (χωρίς εγκοπή), ενώ το Pixel 3XL διαθέτει οθόνη διαγωνίου 6,3 ιντσών και ανάλυσης 1440 x 2960 (με εγκοπή). Επιπλέον, και οι δύο υλοποιήσεις έχουν το φινίρισμα σε δύο χρωματικούς τόνους στο πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό τους βρίσκεται η πλατφόρμα Snapdragon 845 της Qualcomm πλαισιωμένη από 4GB μνήμης RAM, ενώ η Google υποστηρίζει ότι έχει επέλθει σημαντική βελτίωση στην ηχητική απόδοση των συσκευών ώστε η αναπαραγωγή ήχου να γίνεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Στην πλάτη της νέας σειράς Pixel 3 βρίσκεται μονή κάμερα με αισθητήρα ανάλυσης 12,2 Megapixel, ενώ dual-sensor camera βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα η οποία μάλιστα ενσωματώνει το νέο χαρακτηριστικό που έχει ονομαστεί Group Selfie Cam και επιτρέπει την φωτογραφική λήψη περισσότερων προσώπων-φίλων μαζί με το σχετικό υπόβαθρο.

Άλλα νέα χαρακτηριστικά είναι η λειτουργία Top Shot (η AI επιλέγει την καλύτερη λήψη από μία δεσμίδα λήψεων που έχει πραγματοποιηθεί σε γρήγορο ρυθμό), η λειτουργία Super Res Zoom (η AI δημιουργεί υψηλής ανάλυσης εικόνες από zoom-in), η λειτουργία Motion Autofocus (με την AI να διατηρεί το αντικείμενο λήψης ενός βίντεο στο επίκεντρο ακόμη και όταν αυτό κινείται) και η λειτουργία Night Sight (με την AI να αναλύει τα χρώματα της εικόνας ώστε να λαμβάνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού).

Το λειτουργικό σύστημα είναι το Android 9 Pie, ενώ οι συσκευές μπορούν να συνοδευτούν από το Pixel Stand, μία βάση ασύρματης φόρτισης που θα κοστίζει 79 δολάρια, η οποία επιπλέον θα μετατρέπει τη συσκευή περίπου σε ένα έξυπνο ηχείο Google Home με δυνατότητα ελέγχου μέσω φωνητικών εντολών.

Η τιμή του Pixel 3 (έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 64GB) θα είναι τα 799 δολάρια, το Pixel 3 XL (64GB) θα κοστίζει 899 δολάρια ενώ η έκδοση του XL με αποθηκευτικό χώρο 128GB θα κοστίζει 999 δολάρια. Οι χρωματικές επιλογές θα είναι τρεις: μαύρο (Just Black), λευκό (Clearly White) και ελαφρύ ροζ (το οποίο η Google αποκαλεί Not Pink). Οι προ-παραγγελίες θα ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου.