Η Apple λανσάρει τα λειτουργικά συστήματα iOS 12, watchOS 5 και tvOS 12

Όπως είχε προαναγγελθεί από χθες η Apple ξεκίνησε το επίσημο λανσάρισμα των λειτουργικών της συστημάτων iOS 12, watchOS 5 και tvOS 12.

Το iOS 12, μετά από μία beta περίοδο μερικών μηνών, είναι πλέον ευρέως διαθέσιμο για όλες τις συσκευές smartphone της εταιρείας από το iPhone 5s του 2013 και έπειτα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Apple έμφαση έχει δοθεί στην απόδοση, ειδικά σε σχέση με παλαιότερες συσκευές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το νέο λειτουργικό σύστημα είναι έως και 70% ταχύτερο, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, με το εικονικό πληκτρολόγιο να εμφανίζεται στον μισό χρόνο σε σχέση με το παρελθόν. Επιπρόσθετα, έμφαση έχει δοθεί και στην ταχύτερη ανταπόκριση όταν το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες.

Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι τα Siri Shortcuts, μέσω των οποίων η εικονική βοηθός της Apple θα υποστηρίζει ρουτίνες που συνίστανται σε πολλαπλές ενέργειες. Η εφαρμογή Shortcuts θα επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει τις δικές του ρουτίνες ώστε να γίνεται πιο ορθολογική χρήση στην εκτέλεση συχνών εργασιών.

Νέο στοιχείο και τα Memoji, μία πιο προσωποποιημένη εκδοχή των περυσινών Animoji, τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει και να διαμορφώσει μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων. Η λειτουργία Screen Time θα επιτρέπει την κατανόηση και τον έλεγχο του χρόνου που σπαταλά ο χρήστης στην συσκευή του. Η λειτουργία Do Not Disturb θα επιτρέπει τον αυτόματο τερματισμό των λειτουργιών βάσει χρόνου, τοποθεσίας ή δράσης που έχει προκαθοριστεί.

Περισσότερες επιλογές παρέχονται σε επίπεδο διαχείρισης ειδοποιήσεων ενώ οι ειδοποιήσεις που αφορούν στο λειτουργικό σύστημα πλέον θα μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά εφαρμογή. Το σύνολο των νέων στοιχείων του iOS 12 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το iOS 12 είναι διαθέσιμο για τις παρακάτω συσκευές:

• iPhone X

• iPhone 8/ iPhone 8 Plus

• iPhone 7/ iPhone 7 Plus

• iPhone 6s/ iPhone 6s Plus

• iPhone 6/ iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s

• iPad Pro 12,9 ιντσών 2ης γενιάς

• iPad Pro 12,9 ιντσών 1ης γενιάς

• iPad Pro 10,5 ιντσών

• iPad Pro 9,7 ιντσών

• iPad 10,5 ιντσών

• iPad Air 2/ iPad Air

• iPad 5ης γενιάς

• iPad mini 4/ iPad mini 3/ iPad mini 2

• iPod touch 6ης γενιάς

Αναβάθμιση θα έχουν και οι κάτοχοι συσκευής Apple Watch, καθώς ανακοινώθηκε η έκδοση watchOS 5. Στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται οι «διαγωνισμοί δραστηριότητας» που θα μπορούν να αποστέλλονται σαν πρόκληση-πρόσκληση σε φίλους, η αυτόματη ανίχνευση σωματικής άσκησης, η αποθήκευση podcast και η εφαρμογή Walkie-Talkie για άμεση επικοινωνία με άλλους κατόχους Apple Watch.

Όπως αναφέρει η Apple, το νέο λειτουργικό σύστημα θα αναγνωρίζει νέους τύπους σωματικής άσκησης όπως γιόγκα και αναρρίχηση. Επίσης, η επικοινωνία με την ψηφιακή βοηθό Siri θα γίνεται απλά σηκώνοντας τον καρπό στο ύψος του στόματος και διατυπώνοντας την εντολή/ ερώτηση (σε συσκευές Series 3 και 4). Επιπλέον, όπως συμβαίνει και με το iOS 12, οι ειδοποιήσεις της ίδιας εφαρμογής θα ομαδοποιούνται αυτόματα.

Τέλος, ανακοινώθηκε το tvOS 12 για την 4η γενιά και τα 4K μοντέλα της Apple TV. Στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται η υποστήριξη ήχου Dolby Atmos για κινηματογραφικές ταινίες καθώς και περισσότερα διαδραστικά aerial screensavers.