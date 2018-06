E3 2018: Η Microsoft επενδύει στην ανάπτυξη αποκλειστικών τίτλων

Περισσότερα από 50 παιχνίδια αποκαλύφθηκαν εκ μέρους της Microsoft στην σκηνή της E3, συμπεριλαμβανομένων 18 console launch exclusives και 15 world premieres.

Με περισσότερους από 6.000 παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1.000 οπαδών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Ιουνίου το Xbox E3 Briefing, στο Microsoft Theatre. Στο πλαίσιο του μεγαλύτερου briefing στην ιστορία της Microsoft, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διπλασιάζει τα studios ανάπτυξης παιχνιδιών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την επένδυσή της στις αποκλειστικές κυκλοφορίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αποκαλύψεων – ρεκόρ, η Microsoft ανακοίνωσε 52 νέα παιχνίδια επί σκηνής, συμπεριλαμβανομένων 18 console launch exclusives και 15 world premieres για κάθε συσκευή. Το lineup περιλάμβανε παιχνίδια για κάθε τύπο gamer, από το Forza Horizon 4, το Halo Infinite και το Gears 5, μέχρι ανεξάρτητους τίτλους όπως τα Session, Below και Ashen. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και μερικά από τα μεγαλύτερα παιχνίδια που έρχονται μέσα στην επόμενη χρονιά, όπως το Fallout 76, το Tom Clancy’s the Division 2, το Kingdom Hearts 3, το Devil May Cry 5, αλλά και οι τίτλοι Battlefield V και Metro Exodus και Shadow of the Tomb Raider.

«Δεν υπήρξε ποτέ πιο συναρπαστικός χρόνος για να συμμετέχει κανείς στη βιομηχανία του gaming, όπου μεγάλοι και μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν απίστευτα νέα παιχνίδια για περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Phil Spencer, επικεφαλής του Gaming στη Microsoft. Ενώ συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι «στη Microsoft, δεσμευόμαστε να παρέχουμε σε όλους τους gamers τη δυνατότητα να παίζουν τα παιχνίδια που θέλουν, με τους παίκτες που θέλουν, όπου θέλουν».

Με στόχο την επένδυση στην ανάπτυξη αποκλειστικών τίτλων, η Microsoft ανακοίνωσε ότι διπλασιάζει τα studios ανάπτυξης παιχνιδιών, προσθέτοντας πέντε νέες δημιουργικές ομάδες στην οικογένεια των Microsoft Studios. Οι νέες επενδύσεις αφορούν στη δημιουργία ενός ολοκαίνουριου στούντιο, The Initiative, την απορρόφηση της Playground Games, αλλά και την πρόθεση απορρόφησης των Ninja Theory, Undead Labs και Compulsion Games.

Αναφερόμενος στην επένδυση αυτή, ο Matt Booty, εταιρικός αντιπρόεδρος της Microsoft Studios δήλωσε: «Τα παιχνίδια που αναπτύσσουμε στα Microsoft Studios είναι τα σημαντικότερα αγαθά μας. Με στόχο την συνεχή ανάπτυξη, η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα εικονικά περιβάλλοντα που αγαπούν οι gamers, αναπτύσσοντας ολοκαίνουργια αποκλειστικά παιχνίδια που προσκαλούν τους χρήστες να γνωρίσουν την πλατφόρμα μας ακόμη καλύτερα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε πέντε νέα studios στην οικογένεια της Microsoft».

Η προσθήκη αυτών των δημιουργικών ομάδων, ενισχύει το όραμα της Microsoft όσον αφορά το gaming, το οποίο έχει ως βάση την αφοσίωση στο original content. Το Xbox One συνεχίζει να είναι η κορυφαία κονσόλα για τα μεγαλύτερα παιχνίδια με περισσότερους από 220 τίτλους για το Xbox One X, την πιο δυνατή κονσόλα στον κόσμο, με νέα παιχνίδια, όπως το Fallout 76 από τα Bethesda Game Studios, το Cyberpunk 2077 από το CD Projekt Red, το Tom Clancy’s The Division 2 από το Ubisoft Massive και πολλά ακόμη. Οι ανεξάρτητοι δημιουργοί παιχνιδιών συνεχίζουν επίσης να καινοτομούν στο Xbox One με παιχνίδια όπως το Session, Below, Ashen και Tunic που έρχονται ως console launch exclusives.

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη αρκετούς νέους τίτλους που προστέθηκαν φέτος και στο Xbox Game Pass, συμπεριλαμβανομένων των Forza Horizon 4, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division 2, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited και ακόμη περισσότερων ID@Xbox παιχνιδιών. Επενδύοντας στην προώθηση του ψηφιακού παιχνιδιού, η ομάδα Machine Learning της Microsoft λάνσαρε την καινοτομία, FastStart, ενώ ήδη η ομάδα Gaming Cloud σχεδιάζει υπηρεσία streaming τίτλων, με σκοπό να ξεκλειδώσει παιχνίδια σε οποιαδήποτε συσκευή. Ο Mike Nichols, Chief Marketing Officer για Gaming στη Microsoft, ανέφερε σχετικά με το Xbox Game Pass: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον θετικό αντίκτυπο που έχει το Xbox Game Pass στο χώρο του gaming, με 40% αύξηση στους τίτλους που επιλέγουν οι gamers και 20% αύξηση στις ώρες απασχόλησης με την πλατφόρμα. Με την απόλυτη ελευθερία να εξερευνήσει και να παίξει κανείς περισσότερα από 100 μοναδικά παιχνίδια, το Xbox Game Pass προσφέρει την απόλυτη gaming εμπειρία».