Διαθέσιμη η πλατφόρμα streaming HBO Max από την Warner Media

H νέα πλατφόρμα streaming ταινιών και σειρών της Warner Media με το όνομα HBO Max θέλει να τα βάλει με το Netflix προσφέροντας κάτι διαφορετικό.

Η ειδοποιός διαφορά της πλατφόρμας HBO Max είναι ότι βασίζει τις προτάσεις της όχι αποκλειστικά και μόνο στον αλγόριθμο μίας μηχανής, όπως συμβαίνει με το Netflix, αλλά στην ανατροφοδότηση των χρηστών, βάζοντας στο παιχνίδι αρκετά και τον ανθρώπινο παράγοντα, στοιχείο που εκτιμάται ότι μπορεί να έχει σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα. Πολλοί αναλυτές έχουν σπεύσει να συνδέσουν τη λειτουργία του HBO Max με εκείνη που διέπει το Spotify και όχι το Netflix, καθώς ο κάθε χρήστης θα μπορεί να μοιράζεται με άλλους το περιεχόμενο που βλέπει και να λαμβάνει αντίστοιχα προτάσεις περιεχομένου, ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

Τόσο η ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα HBO Go όσο και το HBO Now θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μετά το λανσάρισμα του HBO Max, με τη διαφοροποίηση μεταξύ τους να συνίσταται ως προς το επίπεδο του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στο HBO Max. Εκεί θα μπορεί κανείς να βρει πληρέστατο κατάλογο από το πλήθος των σειρών που έχουν τη σφραγίδα του HBO. Όσοι έχουν επιλέξει ως συνδρομή εκείνη των 15 δολαρίων τον μήνα για το HBO Now, θα μεταφερθούν αυτομάτως στο HBO Max.

Αρχικά, το HBO Max θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν θα μείνει έτσι. Σταδιακά, η εν λόγω υπηρεσία streaming θα γίνει διαθέσιμη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, με τις περισσότερες πληροφορίες να συγκλίνουν ως προς το ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική θα ακολουθήσουν, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες ή κάποιο χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε θα γίνει αυτό και ποιες χώρες θα περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή επέκταση. Το σίγουρο είναι ότι το πεδίο του ανταγωνισμού σε επίπεδο προβολής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών θα γίνεται ολοένα και πιο έντονο.