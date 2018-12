Διαρροή renders των Galaxy S10 Lite, S10 και S10+ της Samsung

Η φήμη ότι η νέα σειρά smartphone Galaxy S10 της Samsung θα απαρτίζεται από τρεις συσκευές είναι γνωστή και κυκλοφορεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Με μία νέα διαρροή ο γνωστό tipster Evan Blass έφερε στη δημοσιότητα τα renders και τις διαστάσεις που πιθανότατα θα έχουν οι νέες συσκευές. Σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου του Blass στην ουσία πρόκειται για μία μίξη των πραγματικών renders της συσκευής συνδυασμένων με σχέδια που αντιπροσωπεύουν τι αναμένει συγκεκριμένος κατασκευαστής θηκών. Ωστόσο, στην ανάρτηση δεν αναφέρεται ποιος είναι αυτός ο κατασκευαστής θηκών.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου αφορά τρεις συσκευές, οι οποίες εμφανίζονται εξοπλισμένες με in-display camera, στο κέντρο του επάνω τμήματος της οθόνης. Πρώτο εμφανίζεται το Galaxy S10 Lite, ακολουθεί το mainstream Galaxy S10 και τέλος το Galaxy S10+. Τα δύο πρώτα εμφανίζονται με μονή εμπρόσθια κάμερα ενώ το τρίτο φαίνεται να διαθέτει διπλή selfie camera.

Παράλληλα, στα σχέδια/ renders των συσκευών εμφανίζονται και οι κωδικές ονομασίες των μοντέλων: Beyond 0/ SM-G970F το Galaxy S10 Lite, Beyond 1/ SM-G973F το Galaxy S10 και Beyond 2/ SM-G975F το Galaxy S10+. Το S10 Lite θα είναι το μικρότερο με διαγώνιο οθόνης στης 5,8 ίντσες, δηλαδή ίδια διαγώνιο με το Galaxy S9, αν και τα περιθώρια φαίνεται να είναι ακόμη πιο περιορισμένα. Αυτό ίσως μεταφράζεται σε ακόμη μικρότερες συνολικές διαστάσεις για τη νέα συσκευή.

Το Galaxy S10 θα έχει οθόνη διαγωνίου 6,1 ιντσών και ίσως συνολικές διαστάσεις ανάλογες του σημερινού S9, ενώ το Galaxy S10+ φέρεται να διαθέτει την μεγαλύτερη οθόνη που θα φτάνει στις 6,4 ίντσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσθετες φήμες θέλουν την Samsung να ετοιμάζει άλλη μία συσκευή που θα εντάσσεται στη σειρά S10 αλλά θα έχει αναβαθμισμένα, premium χαρακτηριστικά και θα λανσαριστεί μετά τις τρεις συσκευές της τυπικής σειράς. Τα Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 και Galaxy S10+ αναμένεται να παρουσιαστούν στο Mobile World Congress (MWC) της Βαρκελώνης τον Φεβρουάριο ενώ το premium φημολογείται ότι θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου ή του Απριλίου του 2019.

Οι φήμες θέλουν την premium έκδοση της σειράς να διαθέτει παρεμφερή τεχνικά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα «αδέλφια» του αλλά με διαφοροποίηση στα υλικά κατασκευής. Ενώ τα τρία βασικά μοντέλα θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και γυαλί, το premium S10 θα είναι κατασκευασμένο κεραμικά υλικά και μεταλλικό πλαίσιο στο πλάι. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη συσκευή φημολογείται ότι θα διαθέτει κύρια κάμερα που θα απαρτίζεται από τέσσερις αισθητήρες και δύο αισθητήρες που θα απαρτίζουν την selfie camera. Τέλος, το premium S10 θα ξεχωρίζει καθώς θα υποστηρίζει την πρόσβαση σε δίκτυα 5G ενώ η οθόνη του θα φτάνει στις 6,7 ίντσες.