Δέκα επιχειρηματικά σχέδια «απογείωσαν» το ActInSpace 2018 στην Αθήνα

24 ώρες, 35 χώρες, 71 πόλεις, 2.200 συμμετέχοντες σε 550 ομάδες και 80 προκλήσεις είναι ο συνολικός απολογισμός του παγκόσμιου διαγωνισμού ActInSpace 2018 που διοργανώθηκε στις 25-26 Μαΐου 2018. Στην Ελλάδα την τοπική διοργάνωση ανέλαβε για δεύτερη χρονιά το Corallia και το si-Cluster.

Οι 10 ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν δημιούργησαν εξαιρετικά προωθημένα επιχειρηματικά σχέδια για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών διεκδικώντας μια θέση στο διεθνή τελικό στην Τουλούζη στις 27 Ιουνίου 2018.

Το έναυσμα δόθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου από τον καθ. Βασίλειο Μακιό, Διευθυντή του Corallia και τον Δρ. Jorge Sanchez, Πρόεδρο του si-Cluster. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποστηρίχτηκαν από διακεκριμένους μέντορες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο και δημιούργησαν τα δικά τους καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία παρουσίασαν σε ειδική τελετή στα μέλη της κριτικής επιτροπής, την κα. Ζωή Αικατερινίδη, CEO της Software Competitiveness International, τον καθ. του ΕΚΠΑ Κωσταντίνο Καρτάλη, τον καθ. του ΕΜΠ Δημήτριο Σούντρη και τον υπ. Δρ. του ΕΜΠ και νικητή του ActInSpace Greece 2016 Γιώργο Προφητηλιώτη.

Οι ομάδες που διακρίθηκαν είναι οι: Τhe Space is not the limit, Nodal Points και gASTROnomy. Η πρώτη ομάδα είναι και η ελληνική ομάδα που έλαβε το πολυπόθητο εισιτήριο για την Τουλούζη και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο διεθνή τελικό. Το προϊόν που ανέπτυξε είναι μία εφαρμογή η οποία με τη βοήθεια ενός drone βοηθά τα άτομα με περιορισμένη όραση να μετακινούνται ευκολότερα στην πόλη.

Άλλα προϊόντα και λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνικού ActInSpace από τις συμμετέχουσες ομάδες Asteres, Ecentric Minds, Juggernauts, Mapdefenders, SkyLine, Space Dock, VoidPlus, είναι μια αλγοριθμική μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης και ταξινόμησης πλοίων από δορυφορικά δεδομένα, μια συσκευή υδροπονικής καλλιέργειας microgreens σε συνθήκες μικροβαρύτητας, ένας μηχανισμός για άμεση ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιών σε διεσπαρμένες δασικές εκτάσεις, μια συσκευή για την προβολή ολογραμμάτων σε υπαίθριο χώρο με τη χρήση drone υποβοηθούμενου από μπαλόνι επίπλευσης, μια μέθοδος εξακρίβωσης της πραγματικής προέλευσης καταναλωτικών προϊόντων, ένα λογισμικό αυτοματοποιημένης σύγκρισης υπαρχόντων χαρτογραφικών δεδομένων με την παρούσα κατάσταση στο πεδίο μέσω δορυφορικών εικόνων, μια εφαρμογή αυτόματης καταμέτρησης του πλήθους σε χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και μια πρόταση διαστημικής πολιτικής για τον αποικισμό του διαστήματος.

Η νικήτρια ομάδα Τhe Space is not the limit θα διαγωνιστεί στον παγκόσμιο τελικό του ActInSpace με έπαθλο μια πτήση στο αεροσκάφος Airbus Zero-g για να βιώσει συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Ακόμη, στο διεθνή τελικό προσφέρονται ένα Voucher αξίας 100.000€ για δορυφορικά δεδομένα από την Airbus Defence and Space καθώς και υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας και τη δημιουργία μίας start-up. Ο νικητής των προκλήσεων του FabSpace θα κερδίσει ένα ταξίδι και συμμετοχή στο Toulouse Space Show, mentoring από το τοπικό FabSpace, καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους της Airbus.

Τα μέλη της νικήτρια ομάδας Δημήτρης Αθανασόπουλος, Σταύρος Φιλοσίδης, Ραφαήλ Κουρδής και Γιώργος Κατούφας, μετά τη διάκρισή τους είπαν: «Μετά από ένα έντονο 24ωρο, αδιάκοπης δουλειάς, καταφέραμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις και τις ιδέες μας και να δημιουργήσουμε ένα εφικτό και αισιόδοξο project, που τελικά μας έδωσε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον διεθνή τελικό στην Τουλούζη. Ο διαγωνισμός δεν μας πρόσφερε μόνο γνώσεις και δεξιότητες αλλά και την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μία διεπιστημονική ομάδα με σκοπό να σχεδιάσουμε ένα καινοτόμο έργο για την κοινωνία. Προσωπικό όφελος δεν ήταν απλά η πολύτιμη εμπειρία, που αποκτάς μέσω ενός hackathon ή μίας start-up, της άμεσης εφαρμογής γνώσης, αλλά ότι γίναμε ομάδα σε μία νύχτα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοργανωτική ομάδα του ActInSpace Greece, τους εθελοντές και τους μέντορες, το Corallia και το si–Cluster και τους χορηγούς για την συνεχή υποστήριξη που μας προσέφεραν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Στόχος της ομάδας μας είναι με την παρουσίαση της ιδέας μας στον διεθνή τελικό και να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ζωή των ατόμων με προβλήματα οράσεως σε όλο τον κόσμο».

Το ActInSpace Greece διοργανώθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από το Corallia και το si-Cluster υπό την αιγίδα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του EΜΠ και πλήθος χορηγών: το ελληνικό FabSpace, η EFA Ventures, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις αγορές αεροδιαστημικής, ασφάλειας και νέων τεχνολογιών, η Terra Spatium, που προσφέρει ολοκληρωμένες και αποκλειστικές γεωχωρικές λύσεις για προηγμένες αγορές και εφαρμογές στους τομείς της Γεωπληροφορικής, η Planetek Hellas, η Software Competitiveness International, η Eurobank, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, η Nestle, η Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Tην εκδήλωση υποστήριξαν: η AFI, το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας, το Mazinnov, η ΕΒΙΔΙΤΕ, τα ελληνικά δίκτυα Copernicus Academy και Relay. Στο διαγωνισμό συνέβαλαν: το egg- enter-grow-go, η ACEin, η Euroavia Athens, η SPIN, η Unique Minds, το ΕΜΕΑ και το Pestaola.gr.

To ΑctInSpace, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES), και το ESA BIC Sud France, ενώ διεθνείς χορηγοί είναι οι: Airbus Defence and Space Air Zero G, CLS, GSA, EBAN, Invivo, Qwant, FabSpace, Invest In Toulouse, Copernicus Masters και Toulouse Business School.