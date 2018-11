Bosch: «Έξυπνες» τεχνολογίες για «έξυπνο» τρόπο ζωής

Η Bosch Eλλάδας παρουσίασε στις εγκαταστάσεις της, νέες «έξυπνες» και διασυνδεδεμένες τεχνολογίες για την ελληνική αγορά που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα μας.

Η Bosch θεωρεί ότι η συνδεσιμότητα δεν αποτελεί πλέον είδος πολυτέλειας, αλλά σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, είναι περισσότερο επιτακτική ανάγκη. Ως εκ τούτου διασυνδέει τα πάντα: Το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βιομηχανία ακόμη και την γεωργία.

Όσον αφορά το σπίτι, η συνδεσιμότητα προσφέρει άνεση, εξοικονόμηση αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Για το σπίτι και γενικότερα οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση, η Bosch παρουσίασε δύο νέα προϊόντα: τον «έξυπνο» θερμοστάτη Εasy Control CT 200 και τους πίνακες ελέγχου συστημάτων ασφαλείας της σειράς B&G. Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ρυθμίσει κανείς το χώρο του στην τέλεια θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης Easy Control CT200 της Bosch, o οποίος φέρει έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό με μαύρη ή λευκή γυάλινη επιφάνεια, με οθόνη αφής και φωτισμό περιβάλλοντος, προσφέρει σε συνδυασμό με μία συνοδευτική εφαρμογή app, ανεξάρτητο και εύκολο έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου. Απλά ο χρήστης εισάγει απ’ όπου και αν βρίσκεται την επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο μέσω κινητού ή tablet και απολαμβάνει επιστρέφοντας, ένα σπίτι ζεστό αλλά και ζεστό νερό χρήσης. Ο εν λόγω θερμοστάτης μπορεί να ελέγξει έως 24 ζώνες και έως 64 σώματα. Επιπλέον ο ελεγκτής ανίχνευσης παρουσίας που βρίσκεται ενσωματωμένος στον CT200, όταν ανιχνεύσει αυτόματα την παρουσία κάποιου στο σπίτι, παρέχει άνεση και ζεστασιά, ενώ όταν εντοπίσει ότι δεν υπάρχει κανείς στο χώρο, ενεργοποιεί την λειτουργία ECO για απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την ασφάλεια του σπιτιού ή της επιχείρησης, η Bosch παρουσίασε τους πίνακες συναγερμού της σειράς B&G. Οι συγκεκριμένοι πίνακες, είναι ένας συνδυασμός εφαρμογών συναγερμού εισβολής και πυρκαγιάς που έχουν την δυνατότητα διασύνδεσης με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και με τις IP κάμερες video για την παρακολούθηση των χώρων. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος λάβει μήνυμα στο κινητό από το σύστημα συναγερμού του ότι υπήρξε παραβίαση, δεν χρειάζεται άμεσα να σπεύσει να ελέγξει, καθώς έχει εικόνα βίντεο για το τι συμβαίνει στο χώρο του και ταυτόχρονα και τον έλεγχο όλων των υπόλοιπων συστημάτων ασφαλείας της εγκατάστασης. Ο πλήρης έλεγχος όλων των συστημάτων είναι εύκολος, χάρη σε ένα λογισμικό διαχείρισης βίντεο BVMS (Bosch Video Management Software), το οποίο δίνει την δυνατότητα χειρισμού έως και 2.000 καμερών από έναν server και έως 200.000 καμερών από πολλαπλούς server. Mε τους πίνακες συναγερμού της σειράς B&G, o χρήστης μπορεί να ελέγξει έως 32 πόρτες ελέγχου πρόσβασης και 599 σημεία προστασίας. Ακόμη και σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει ήδη ένα σύστημα συναγερμού σπίτι του ή στην επιχείρηση, αλλά επιθυμεί να το αναβαθμίσει, μπορεί να το κάνει και μάλιστα με οικονομικό τρόπο, καθώς οι πίνακες συναγερμού της σειράς B&G είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα περιφερειακά. Τέλος η εφαρμογή Remote Security Control δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της ασφάλειας του σπιτιού ή της οποιασδήποτε εγκατάστασης: Όπλιση και αφόπλιση συναγερμού, άνοιγμα γκαραζόπορτας και φωτισμού κήπου.

Όσον αφορά την βιομηχανία, η Bosch παρουσίασε μια σειρά από επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Το γραμμικό λέιζερ GLL 3-80 C , η θερμική κάμερα GTC 400 C, o μετρητής αποστάσεων λέιζερ GLM 120 C, το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSB 18V-85 C και ο φακός μπαταρίας GLI 18V-1900 C, αποτελούν μερικά μόνο, από τα προϊόντα της σειράς διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών εργαλείων που προσφέρει η Bosch στους σύγχρονους επαγγελματίες για μεγαλύτερη άνεση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Χάρη σε μια μονάδα Bluetooth, η οποία είναι ενσωματωμένη στο εργαλείο και έχει ενεργοποιηθεί, ο επαγγελματίας μπορεί να ζευγοποιήσει το εργαλείο με το κινητό του τηλέφωνο, αφού πρώτα κατεβάσει την εφαρμογή Bosch Toolbox (App) και επιλέξει τη λειτουργία “MyConnectedTools”. Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο επαγγελματίας μπορεί να διαμορφώσει εύκολα το εργαλείο του με βάση τις ανάγκες του, χωρίς να χρειάζεται άμεση επαφή και να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις και για μελλοντικές εργασίες. Επίσης μπορεί να λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την αναγνώριση κάποιους προβλήματος και συμβουλές για την αντιμετώπισή του, π.χ. σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα, των ηλεκτρονικών ή της μπαταρίας. Η εφαρμογή (Αpp) Bosch Toolbox είναι διαθέσιμη στο Αpple App Store και στο Google Play για smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS.

Η «έξυπνη» γεωργία αποτελεί ένα νέο εγχείρημα για την Bosch. Για τον τομέα της γεωργίας η Εταιρεία παρουσίασε ένα σύστημα “Deepfield Connect Field Monitoring Basic” που αποτελείται από αισθητήρες και μια εφαρμογή (Αpp) για το κινητό. Οι αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στο σημείο του χωραφιού που θα υποδείξει ο αγρότης ή ο γεωπόνος, μετρούν διάφορες παραμέτρους όπως θερμοκρασία και υγρασία αέρα, καθώς και υγρασία εδάφους. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του Bosch cloud και στέλνονται στο κινητό του χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πάρει προληπτικά μέτρα έναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετός ή καύσωνας) αλλά και να αναπτύξει βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο αγρότης του σήμερα και του αύριο μειώνει τυχόν απώλειες και αυξάνει την ποιότητα της σοδειάς του άρα και την κερδοφορία του. Η καινοτομία του συστήματος δεν είναι τόσο η τεχνολογία που φέρει, όσο το business model που είναι συνδρομητικό και εύκολο στην τοποθέτηση και χρήση – ο καλλιεργητής για να αποκτήσει τους αισθητήρες και την εφαρμογή, χρειάζεται απλά να κάνει μια ετήσια συνδρομή, την οποία μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή.

Στον τομέα του αυτοκινήτου η Bosch παρουσίασε μια νέα λύση για τις τεχνικές εκπαιδεύσεις και τις υπηρεσίες συνεργείου που στηρίζεται στην τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας συνδέουν τον εικονικό με τον πραγματικό κόσμο: Αυτό σημαίνει πως μια πραγματική εικόνα μπορεί να εμπλουτιστεί με πληροφορίες, έξτρα εικόνες και video, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη ασφαλώς η χρήση κάποιας συσκευής, συνήθως tablet ή ειδικών γυαλιών. Στις εκπαιδεύσεις για παράδειγμα της Bosch, παρουσιάζεται ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, όπου με τη χρήση ειδικών γυαλιών οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν τα επιμέρους στοιχεία του, αλλά και να λαμβάνουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Ο εκπαιδευτής παράλληλα έχει τη δυνατότητα ελέγχου των πληροφοριών που εμφανίζονται κάθε φορά μέσω tablet.

Στο συνεργείο, η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας διευκολύνει κατά πολύ τον μηχανικό, καθώς του επιτρέπει μέσω της χρήσης ειδικής συσκευής να βλέπει γρήγορα την τεχνική κατάσταση του οχήματος, χωρίς καν να παρέμβει. Με τον τρόπο αυτό, ο μηχανικός εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την ποιότητα της εργασίας του. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2018 να χρησιμοποιείται στις τεχνικές εκπαιδεύσεις σε Γερμανία και Δανία και αναμένεται να επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλες χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα.