Ανακοίνωση νέων συσκευών smartphones και αξεσουάρ από τη Nokia

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των τηλεφώνων Nokia, ανακοίνωσε δύο νέες προσθήκες στην entry-level οικογένεια smartphones, τα Nokia 3.4 και Nokia 2.4, μια νέα γκάμα αξεσουάρ και το HMD Connect Pro που προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ασφαλή και αξιόπιστη παγκόσμια υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων.

Το ευρύ φάσμα αυτών των ανακοινώσεων ενισχύει περαιτέρω τον «ολιστικό» μετασχηματισμό της εταιρείας σε παγκόσμιο πάροχο κινητών συσκευών και υπηρεσιών.

Ο Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global δήλωσε: «Χωρίς αμφιβολία, αυτή ήταν μια ανατρεπτική χρονιά για όλους μας και η σκέψη μας βρίσκεται σε εκείνους που έχουν πληγεί από το γεγονός που σημάδεψε το 2020. Για εμάς, ήταν πραγματικά μια χρονιά μετασχηματισμού και έχουμε προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες εποχές. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που διευρύνουμε τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις με την εισαγωγή του HMD Connect Pro, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα ευελιξίας και ασφάλειας. Τα Nokia 3.4 και Nokia 2.4 είναι σημαντικές νέες προσθήκες στη βασική σειρά smartphones. Είμαι πολύ περήφανος που βλέπω την πραγματικά future–proof εμπειρία 5G του Nokia 8.3 5G που θα βρίσκεται στα χέρια των καταναλωτών από σήμερα και ενθουσιασμένος για τη συνεργασία μας με το No Time To Die – αποδεικνύοντας ότι ένα τηλέφωνο Nokia είναι πραγματικά το μόνο gadget που θα χρειαστείτε ποτέ».

Το νέο Nokia 2.4 έρχεται με απεικόνιση AI, διάρκεια μπαταρίας μέχρι και δύο ημερών και μεγάλη HD+ οθόνη. Για όσους αναζητούν περισσότερα, το Nokia 3.4 προσφέρει μια προηγμένη τριπλή κάμερα με μεγάλο ευρυγώνιο φακό, μια σημαντική αναβάθμιση στην απόδοση προσφέροντας περισσότερο πεδίο απεικόνισης χάρη στην οθόνη punch-hole. Διατηρώντας την υπόσχεσή μας ότι πάντα παρέχουμε τη μέγιστη καινοτομία σε εξαιρετική τιμή, τα δύο νέα smartphones είναι μοναδικά στην κατηγορία των entry-level συσκευών, προσφέροντας εξαιρετικές και ποιοτικές εμπειρίες. Με μοντέρνα χαρακτηριστικά και εκπληκτική σχεδίαση σε ένα πιο προσιτό, future-proof πακέτο Android, αυτά τα τηλέφωνα είναι ιδανικά για όσους αναζητούν προσιτές αγορές που θα τους συνοδεύουν για πολύ.

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer and Vice President of North America, HMD Global δήλωσε: «Δεν αποτελεί μυστικό ότι οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει πιο προσεκτικοί με τις δαπάνες τους και επιλέγουν λιγότερο ακριβά προϊόντα που θα τους συνοδεύουν για περισσότερο χρόνο, διαλέγοντας ανάμεσα σε μάρκες που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Επομένως, είναι πιο σημαντικό από ποτέ τα προϊόντα μας να αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου – και δεν θα παρεκκλίνουμε καθόλου από τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ποιοτικά και αξιόπιστα τηλέφωνα Nokia. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διευρύνουμε την οικογένεια των entry–level smartphones με τα νέα Nokia 3.4 και Nokia 2.4, προσφέροντας αξιόπιστο λογισμικό και υλικό που γνωρίζουν και αγαπούν οι fans της Nokia, νέες εμπειρίες και premium σχεδιασμό που θα σας κάνουν περήφανους – σε τιμές που είναι προσιτές. Πάντα εμπνευσμένοι από τις φινλανδικές ρίζες μας, με αυτές τις τελευταίες προσθήκες εισάγουμε μια ζωντανή παλέτα χρωμάτων στη γκάμα μέσω νέων γήινων τόνων με εκθαμβωτικό φινίρισμα, οδηγώντας το σχεδιασμό μας ένα ακόμη βήμα πιο κοντά σε όλη την οικογένεια».

Το Nokia 2.4, δηλαδή η συσκευή Nokia της επόμενης γενιάς της σειράς 2 φέρνει σύγχρονες λειτουργίες, όπως προηγμένη απεικόνιση AI που σας προσφέρει ειδική λειτουργία Night mode και επεξεργασία Πορτραίτου, που σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε τον κόσμο σας όπως θέλετε με τα προσαρμοσμένα σχήματα και τα «θολωμένα» φόντα – ακόμα και μετά τη λήψη σας. Με τον εύχρηστο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και το ξεκλείδωμα προσώπου AI, σας προσφέρεται εύκολη πρόσβαση και πρόσθετη ασφάλεια, σε μια ανθεκτική σχεδίαση που δεν είναι μόνο κατασκευασμένη για να φαίνεται εκπληκτική, αλλά και για να διαρκέσει. Παρακολουθήστε, μάθετε και δημιουργήστε στη μεγάλη οθόνη HD+ 6,5 ιντσών, και χάρη στη διάρκεια της μπαταρίας έως και δύο ημερών, μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και παιχνίδια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το Nokia 2.4 συνοδεύεται από την δέσμευσή μας στο λειτουργικό Android, δίνοντάς σας τρία χρόνια μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και δύο χρόνια ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι έτοιμο για Android 11 και 12. Το Nokia 2.4 θα διατίθεται στην Ελλάδα από το Νοέμβριο με μνήμη και χώρο αποθήκευσης 3GB/64GB, με τιμή λιανικής στην Ελλάδα στα 159 ευρώ.

Το νέο Nokia 3.4 προσφέρει μια σημαντική αναβάθμιση απόδοσης χάρη στην πλατφόρμα Qualcomm Snapdragon 460 που σας δίνει περισσότερη δύναμη για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας. Πηγαίνετε τη δημιουργικότητά σας στο επόμενο επίπεδο με μια μεγάλη HD+ οθόνη 6,39 ιντσών με μια μπροστινή κάμερα punch-hole και μια πανίσχυρη τριπλή πίσω κάμερα με εξαιρετικό ευρυγώνιο φακό και απεικόνιση AI. Το Nokia 3.4 έρχεται με λειτουργικό σύστημα Android 10 και τη δέσμευση της Nokia για το Android, που λαμβάνει αναβαθμίσεις ασφάλειας και λογισμικού για πολλά χρόνια. Επίσης, συνοδεύονται από την «υπογραφή» για διάρκεια έως και δύο ημερών όσον αφορά στη μπαταρία και έρχεται με ένα premium διαχρονικό σχεδιασμό με επιλογή ανάμεσα σε τρία νέα «ζωντανά» μοναδικά χρώματα, εμπνευσμένα από τη σκανδιναβική φύση ώστε να προσφέρουν το στυλ και την ανθεκτικότητα που πηγάζει από τις φινλανδικές ρίζες του. Το Nokia 3.4 θα διατίθεται στην Ελλάδα από τις αρχές Νοεμβρίου σε χρώμα Fjord με μνήμη και χώρο αποθήκευσης 4GB/64GB, με τιμή λιανικής στην Ελλάδα στα 179 ευρώ.

Σε επίπεδο αξεσουάρ ανακοινώθηκαν μια σειρά από νέα αξεσουάρ ήχου, όπως τα Nokia Earbuds Lite και ένα ολοκαίνουργιο φορητό ασύρματο ηχείο Nokia με ενσωματωμένο μικρόφωνο – το πρώτο στη γκάμα – και τις ολοκαίνουργιες θήκες προστασίας. Όλα τα νέα αξεσουάρ είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί, φέρνοντας την εταιρεία ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα της.

Ο Alexander Lambeek, Global Head of Accessories, HMD Global δήλωσε: «Η δέσμευσή μας να παρέχουμε κορυφαίες εμπειρίες σε προσιτές τιμές γίνεται πράξη και πέρα από τις συσκευές μας. Σήμερα φέρνουμε την ίδια ποιότητα που θα περιμένατε από ένα τηλέφωνο Nokia στη νέα γκάμα αξεσουάρ μας. Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε ένα ολόκληρο «ανοιχτό» οικοσύστημα συνοδευτικών προϊόντων που προσφέρει εξαιρετική λειτουργικότητα σε ένα οικείο σχέδιο που γνωρίζουν και αγαπούν οι θαυμαστές μας, όλα συσκευασμένα σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Ακούμε πάντα τι αναζητούν οι πελάτες μας και λαμβάνουμε τα σχόλια τους ως βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη προϊόντων. Η νέα γκάμα αξεσουάρ δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό – οι άνθρωποι ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους περισσότερο από πριν, οπότε φροντίσαμε να κάνουμε τα ακουστικά μας αδιάβροχα. Έχουν γίνει επίσης πιο προσεκτικοί σχετικά με το τι αγοράζουν, τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη βιωσιμότητας, οπότε φροντίσαμε να διατηρήσουμε τις τιμές προσιτές και συσκευάσαμε όλες τις συσκευασίες από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί».

Τα νέα Nokia Power Earbuds Lite σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια όπου κι αν πάτε, προσφέροντας διάρκεια 35 ωρών και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την άνεση, παρέχοντας διαισθητικό έλεγχο αφής και μοναδική ευκολία στο χειρισμό, είτε πραγματοποιείτε κλήσεις είτε θέλετε να ακούσετε το επόμενο κομμάτι. Η πιστοποίηση IPX7 τα καθιστά αδιάβροχα έως και 1 μέτρο βάθος για 30 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μην ανησυχείτε για τον ιδρώτα στο γυμναστήριο ή να τρέξετε στη βροχή, ενώ οι «οδηγοί» ηχείων των 6 mm σας δίνουν πεντακάθαρο ήχο.

Τα αυθεντικά Nokia Power Earbuds έρχονται σε δύο νέα χρώματα – το Polar Night, εμπνευσμένο από το Nokia 8.3 5G και ένα «ολόφρεσκο» χρώμα – Mint.

Τα Nokia Power Earbuds Lite θα διατίθενται παγκοσμίως από τον Οκτώβριο με τιμή λιανικής 59,9 ευρώ και χρώματα Charcoal, Fjord και Snow. Τα Nokia Power Earbuds έρχονται παγκοσμίως στα νέα χρώματα Polar Night και Mint και θα διατίθενται με τιμή λιανικής 79 ευρώ.

Το φορητό ασύρματο ηχείο Nokia έχει σχεδιαστεί για να είναι πραγματικά φορητό και θα σας προσφέρει έως και 4 ώρες χρόνου λειτουργίας, ενώ το ενσωματωμένο μικρόφωνο θα κάνει τις ομαδικές κλήσεις εν κινήσει ευκολότερες από ποτέ. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε δύο ηχεία για έξοδο στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας. Όπως όλες οι συσκευές ήχου μας, προσφέρεται με universal συμβατότητα Bluetooth 5.0, ώστε να μπορείτε να το συνδέσετε σε όλες τις συσκευές σας, ανεξάρτητα από τη μάρκα τους. Το Nokia Portable Wireless Speaker θα διατίθεται παγκοσμίως από τον Νοέμβριο με τιμή λιανικής 34,9 ευρώ.

Σε μια κίνηση που διαφοροποιεί περαιτέρω την προσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας, η HMD Global ανακοίνωσε επίσης το HMD Connect Pro. Προσφέροντας έναν ευκολότερο τρόπο να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο, το HMD Connect Pro προσφέρει έναν ευκολότερο τρόπο για τις επιχειρήσεις να διατηρούν τα smartphones τους και άλλες συσκευές συνδεδεμένες σε ολόκληρο τον κόσμο με ασφαλή και «διαφανή» τρόπο. Η υπηρεσία προσφέρει κεντρική διαχείριση SIM, παρέχοντας στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο καθώς και την πρόληψη απάτης, με ασφαλή και άμεση πληροφόρηση της χρήσης σε πραγματικό χρόνο, ζωντανή διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Με περισσότερα από 600 δίκτυα σε 160 χώρες, το HMD Connect Pro παρέχει πλήρη ευελιξία, «διαφανή» και εξαιρετικά ανταγωνιστική χρέωση και μια απλή, αλλά ισχυρή κονσόλα διαχείρισης SIM σε τιμές που ταιριάζουν με τις ανάγκες χρήσης σας, ανεξάρτητα από σε πόσες χώρες δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.

Τέλος, ανακοινώθηκε η παγκόσμια έναρξη των πωλήσεων του πολυαναμενόμενου Nokia 8.3 5G. Δείχνοντας τη δέσμευση για ασφάλεια, ταχύτητα και καινοτομία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πιο σκληρών πελατών του κόσμου – τους πράκτορες της MI6 – το Nokia 8.3 5G είναι το smartphone που επιλέγει η νέα πράκτορας 00 στην επερχόμενη ταινία James Bond No Time To Die, που θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο. Διαθέτοντας μια ισχυρή τετραπλή κάμερα PureView με οπτικά ZEISS που σας προσφέρει εντυπωσιακές λήψεις παρόμοιες με αυτές των ταινιών με τα εκπληκτικά εφέ ZEISS Cinema και τον ήχο OZO, το Nokia 8.3 5G είναι το ιδανικό smartphone για όσους θέλουν να εκτοξεύσουν τη δημιουργικότητά τους στα ύψη. Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει πολλαπλά και εξελισσόμενα δίκτυα 5G, το Nokia 8.3 5G συγκεντρώνει περισσότερα από 40 διαφορετικά εξαρτήματα RF σε μία μονάδα, καθιστώντας το όχι μόνο μια παγκόσμια συσκευή αλλά και ένα future-proof smartphone που είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα στα 5G δίκτυα. Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι Nokia 8.3 5G θα λάβουν μια δωρεάν δοκιμή 6 μηνών του Google One. Αποτυπώστε και επεξεργαστείτε εν κινήσει με γρηγορότερες ταχύτητες μεταφόρτωσης και επιπλέον 100 GB αποθηκευτικού χώρου στο διαδίκτυο στο Google Drive, το Gmail και τις Google Photos – μια συνδρομή all-in-one που μπορεί να μοιραστεί σε έως και πέντε επιπλέον άτομα. Το Nokia 8.3 5G διατίθεται ήδη παγκοσμίως και σύντομα στην Ελλάδα, σε χρώμα Polar Night και όσον αφορά στην Ελλάδα, σε τιμή λιανικής 699 ευρώ για την έκδοση με 8GB μνήμης RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο.