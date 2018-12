Ανακοινώθηκε επίσημα το Nokia 8.1 με οπτικά Zeiss και Android 9 Pie

Η HMD Global, όπως είχε προαναγγελθεί, προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου της smartphone Nokia 8.1 το οποίο ανήκει στην οικογένεια Android One, διαθέτει οπτικά Zeiss και λειτουργικό Android 9 Pie.

Πιο αναλυτικά, το Nokia 8.1 (γνωστό στην Ασία σαν Nokia X7) διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου 6000-series ενώ στις δύο πλευρές του είναι «τυλιγμένο» από 2.5D Gorilla Glass. Η HMD υποστηρίζει μάλιστα ότι η απόσταση ανάμεσα στα δύο υλικά είναι μικρότερη από το πλάτος μίας… τρίχας. Σε επίπεδο χρωματικών εκδόσεων το 8.1 θα διατίθεται στις εκδόσεις Blue on Silver, Steel on Copper και Iron on Steel.

Στο πίσω μέρος της συσκευής φιλοξενείται η κύρια κάμερα αποτελούμενη από δύο αισθητήρες, τοποθετημένους κάθετα, ενώ πάνω από την οθόνη βρίσκεται η χαρακτηριστική εγκοπή η οποία φιλοξενεί την selfie κάμερα. Η οθόνη έχει διαγώνιο 6,18 ίντσες και προσφέρει ανάλυση FHD+ με σχέση πλευρών 18.7:9, ενώ υποστηρίζεται και η τεχνολογία PureDisplay που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίζει το πρότυπο HDR 10 αλλά και να αναβαθμίζει περιεχόμενο SDR σε HDR.

Στο εσωτερικό του Nokia 8.1 συναντάμε την πλατφόρμα Snapdragon 710 στα 10nm με οκτώ πυρήνες συνολικά, με δύο από αυτούς να είναι χρονισμένοι στα 2,2GHz και τους υπόλοιπους έξι χρονισμένους στα 1,7GHz. Διαθέτει ακόμα 4GB μνήμης LPDDR4x RAM και 64GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης μέχρι και τα 400GB μέσω της υποδοχής κάρτας microSD.

Η μπαταρία της συσκευής είναι χωρητικότητας 3.500 mAh με ικανότητα ταχείας φόρτισης μέσω της υποδοχής USB Type-C 2.0. Σε επίπεδο δικτύωσης υποστηρίζει ταχύτητα πρόσβασης LTE Cat. 6, διαθέτει Bluetooth 5.0 ενώ υποστηρίζει την πρόσβαση σε δίκτυα Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Το Nokia 8.1 διαθέτει ένα ηχείο υποβοηθούμενο από έναν «smart amplifier» ενώ διαθέτει υποδοχή 3,5mm για χρήση ενσύρματων ακουστικών.

Το μικρόφωνο της συσκευής υποστηρίζεται από την τεχνολογία Nokia OZO η οποία συνεργάζεται με τις ενσωματωμένες κάμερες σε επίπεδο λήψης ήχου. Η κύρια κάμερα διαθέτει δύο αισθητήρες, στα 12 και 13 Megapixel, με τα οπτικά μέρη να προέρχονται από την Zeiss Optics. O αισθητήρας των 12 Megapixel είναι ευρυγώνιος (1/2.55 της ίντσας με 1.4-micron pixels) και υποστηρίζεται από σύστημα οπτικής σταθεροποίησης (OIS). Ο δεύτερος αισθητήρας των 13 Megapixel είναι αυτός που αναλαμβάνει να προσδώσει βάθος στις εικόνες.Η εμπρόσθια κάμερα διαθέτει αισθητήρα ανάλυσης 20 Megapixel με 0.9um pixel size.

Σε επίπεδο λογισμικού το Nokia 8.1 υποστηρίζει τις «Bothies» που λαμβάνονται από την κύρια και την εμπρόσθια κάμερα συγχρόνως, ενώ υπάρχουν στοιχεία AI με φίλτρα που μπορούν να προστεθούν αυτόματα. Το Nokia 8.1 ανήκει στην κατηγορία των Android One με το Android 9 Pie να συνοδεύεται από εγγυημένες αναβαθμίσεις firmware δύο ετών.

Το Nokia 8.1 θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τα μέσα Δεκεμβρίου (σε ορισμένες αγορές από τα μέσα Ιανουαρίου) και στην ενδεικτική τιμή των 399 ευρώ.