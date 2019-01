14 Apps του iPhone βρέθηκαν να επικοινωνούν με malware server

Συνολικά 14 εφαρμογές του iPhone βρέθηκαν να επικοινωνούν με τον server που σχετίζεται με το Golduck malware που έχει επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες.

Με την εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού Golduck ένας hacker θα μπορούσε να στέλνει SMS από το τηλέφωνο στο οποίο έχει εγκατασταθεί, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά έχουν επηρεαστεί από αυτό 10 εκατομμύρια χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εν λόγω malware έχει επηρεάσει Android συσκευές, αλλά τώρα θεωρείται ότι έχει περάσει πλέον και στο iPhone και άλλες iOS συσκευές.

Στην πλειοψηφία τους, οι ύποπτες εφαρμογές είναι retro games, με τη λίστα να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους: Commando Metal: Classic Contra, Super Pentron Adventure: Super Hard, Classic Tank vs Super Bomber, Super Adventure of Maritron, Roy Adventure Troll Game, Trap Dungeons: Super Adventure, Bounce Classic Legend, Block Game, Classic Bomber: Super Legend, Brain It On: Stickman Physics, Bomber Game: Classic Bomberman, Classic Brick – Retro Block, The Climber Brick, and Chicken Shoot Galaxy Invaders.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν εγκατασταθεί συνολικά έως και 1 εκατομμύριο φορές, ενώ οι περισσότερες από αυτές εμφανίζονται ως μη διαθέσιμες πλέον στο αμερικανικό App Store. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα κατεβάζουν από τα καταστήματα εφαρμογών, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν.