Vodafone TV: Δώρο οι ταινίες της Disney για όλο το καλοκαίρι

H Vodafone στηρίζει τις ανάγκες της οικογένειας μέσα από το Vodafone Family που περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για περισσότερη επικοινωνία, ψυχαγωγία αλλά και ποιοτικό χρόνο.

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα για περισσότερη ψυχαγωγία εμπλουτίζοντας το Vodafone TV παρέχοντας αποκλειστικά τη μεγάλη ποικιλία παιδικών ταινιών της Disney, που δίνονται ως δώρο για όλο το καλοκαίρι.

Η νέα κατηγορία Family Disney Magic, ενισχύει το περιεχόμενο του Vodafone TV με 50 δημοφιλείς παιδικές ταινίες, που θα διατίθενται ως δώρο για 3 μήνες και τις οποίες οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν την στιγμή που εκείνοι επιθυμούν. Ενδεικτικά κάποιες από της Disney Pixar ταινίες που προσφέρονται είναι: οι βραβευμένες με Oscar ταινίες Brave και Finding Nemo, η αγαπημένη σειρά ταινιών Toy Story, η ταινία Cars που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα, καθώς και οι κλασικές επιτυχίες της Disney, The Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin και Winnie the Pooh.

Επιπλέον, το Vodafone TV μέσω ενός μεγάλου διαγωνισμού δίνει τη δυνατότητα σε 5 οικογένειες να ταξιδέψουν στο Παρίσι εντελώς δωρεάν και να γνωρίσουν από κοντά, τους αγαπημένους ήρωες.