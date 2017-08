Το Xbox One X Project Scorpio Edition ανακοινώθηκε

Η Microsoft προέβη σε σειρά ανακοινώσεων στη φετινή Gamescom, με το Xbox One X Project Scorpio Edition να αποτελεί το highlight.

Μαζί με το Xbox One X Project Scorpio Edition, η Microsoft παρουσίασε και το Xbox One S Bundle μαζί με το παιχνίδι Middle Earth: Shadow of War. To Xbox One X Project Scorpio Edition θα είναι περιορισμένης κυκλοφορίας, με την τιμή του να κυμαίνεται στα 500 δολάρια στις ΗΠΑ, με τη φράση Project Scorpio να είναι χαραγμένο πάνω στο πλαίσιο του, ενώ θα έρχεται με ειδικό stand για να μπορεί κανείς να το στήνει όρθιο.

Το Xbox One X Project Scorpio Edition φέρνει GPU με υπολογιστική δύναμη 6 Teraflop, με μνήμη RAM 12 GB, σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 ΤΒ, τεχνολογίες DTS X και Dolby Atmos, HDR και ποιότητα gaming που φτάνει άνετα στα 4Κ. Η Microsoft δεν ανακοίνωσε το πόσες μονάδες του Xbox One X Project Scorpio Edition θα κατασκευαστούν, καθώς ξεκινά να δέχεται προπαραγγελίες για την ειδική έκδοση της κονσόλας της.

Παράλληλα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι 100 και πλέον τίτλοι παιχνιδιών θα αποκτήσουν εμπλουτισμένες εκδόσεις για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες δυνατότητες του Xbox One X. Ουσιαστικά, οι τίτλοι αυτοί θα υποστηρίζουν το 4Κ gaming και το HDR για ακόμα καλύτερη ποιότητα εικόνας.