Το Xbox One θα παίζει και τίτλους του πρώτου Xbox

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε στο πλαίσιο της Ε3 η Microsoft, τα παιχνίδια του πρώτου Xbox θα μπορούν να παίζουν και στο Xbox One.

H λειτουργία του backwards compatibility, όπως το ονομάζει η Microsoft, κάνει τους παλαιότερους τίτλους των προηγούμενων κονσολών να εμφανίζονται με καλύτερα γραφικά στο Xbox One. To shooter Crimson Skies: High Road to Revenge παρουσιάστηκε στην Ε3 να παίζει σε μία κονσόλα νέας γενιάς για του λόγου το αληθές.

Μάλιστα, δια στόματος του επικεφαλής του τμήματος Xbox της Microsoft, Phil Spencer, στην Ε3, ανακοινώθηκε ότι η λίστα των παλαιών τίτλων που θα είναι διαθέσιμοι στις νεώτερες κονσόλες, όπως το Xbox One X, θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το CNET, αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι 385 τίτλοι του Xbox 360 στο Xbox One, ενώ αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί με την προσθήκη μίας σειράς τίτλων που έρχονται από την πρώτη εμφάνισή της κονσόλας Xbox. Αυτό αναμένεται να συμβεί αργότερα, μέσα στο 2017. Η διαδικασία για να παίξει κανείς τα παλιά του δισκάκια στο Xbox One, σύμφωνα με την Microsoft, θα είναι εξαιρετικά απλή και δεν αναμένεται να προβληματίσει κανένα.

Οι gamers σε όλο τον κόσμο υποδέχτηκαν με αρκετό ενθουσιασμό αυτά τα νέα από το στρατόπεδο της Microsoft.