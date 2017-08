H Microsoft σταματά τη διάθεση του απλού Xbox One για χάρη των νεότερων μοντέλων Xbox One S και Xbox One X.

H απόφαση αυτή της Microsoft θα βρει εφαρμογή αρχικά στις ΗΠΑ και αναμένεται να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Ήδη στο βρετανικό online κατάστημα της Microsoft το Xbox One εμφανίζεται ότι έχει ξεπουλήσει, σύμφωνα με το Verge. Το Xbox One είχε ξεκινήσει την εμπορική του πορεία το 2013, ενώ πλέον θα δώσει τη θέση του στο πιο λεπτό Xbox One S, με την υποστήριξη 4Κ και το Xbox One X για τους πιο απαιτητικούς παίκτες.

Μάλιστα, το Xbox One X για την Microsoft έχει κερδίσει τον τίτλο της κονσόλας με τις πιο γρήγορες προπαραγγελίες στην ιστορία του Xbox. Σε πολλές αγορές του κόσμου, το Xbox One X φαίνεται να έχει ξεπουλήσει, ήδη από την αρχή των προπαραγγελιών, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και ένα δεύτερο κύμα προπαραγγελιών, σύμφωνα με το GSM Arena. Στις 7 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση της νέας κονσόλας της Microsoft στο κοινό.

Το Xbox One S θα παίξει το ρόλο του entry level μοντέλου για τις παιχνιδομηχανές της Microsoft, ενώ για όποιον ζητά κάτι παραπάνω θα υπάρχει η επιλογή του Xbox One X ή της έκδοσης περιορισμένης κυκλοφορίας Project Scorpio. To Microsoft Store συνεχίζει να πουλά κάποια ανακατασκευασμένα Xbox One σε χαμηλότερη τιμή, αλλά αυτές είναι μεταχειρισμένες συσκευές και όχι καινούριες.