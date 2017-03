Το Vodafone TV παρουσιάζει το FOX+ για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Vodafone Ελλάδας και η FOX Networks Group Greece (FNG Greece) συμφώνησαν στη διάθεση του FOX+ στους συνδρομητές Vodafone TV, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Προσφέροντας τις καλύτερες σειρές on demand, η νέα υπηρεσία δίνει πρόσβαση στους συνδρομητές Vodafone TV σε ακόμη πιο πλούσιο και αποκλειστικό περιεχόμενο με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές από τα studios παραγωγής 20th Century Fox Television, Fox 21 Television Studios, FX Productions και FNG Global.

Πλέον, οι λάτρεις των τηλεοπτικών σειρών μπορούν να απολαμβάνουν μαραθώνιους με όλους τους κύκλους και όλα τα επεισόδια των αγαπημένων τους σειρών, τη στιγμή που εκείνοι επιθυμούν, από το FOX+ μέσω του Vodafone TV. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του FOX+ περιλαμβάνει:

1. Νέες Τηλεοπτικές Σειρές

Σειρές που έκαναν πρεμιέρα τη σεζόν 2015-2016 και προβλήθηκαν στα κανάλια FOX και FOX Life μέσω του Vodafone TV, όπως το ψυχολογικό θρίλερ Outcast με την υπογραφή του Robert Kirkman δημιουργού του The Walking Dead και τα πολύ πετυχημένα σίκουελ 24: Live Another Day και The X-Files (limited series rebirth). Επίσης το FOX+ περιλαμβάνει και αποκλειστικό περιεχόμενο όπως η νέα μαύρη κωμωδία Baskets με τον Ζακ Γαλιφιανάκη, η τηλεοπτική μεταφορά του blockbuster του Steven Spielberg, Minority Report και η animated κωμική σειρά Bordertown.

2. Δημοφιλείς Σειρές που προβάλλονται ακόμα

Οι σειρές που έχουν κατακτήσει το τηλεοπτικό κοινό και συνεχίζουν να προβάλλονται, είναι επίσης διαθέσιμες on demand στο FOX+. Οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν, από το πρώτο τους επεισόδιο, πολυβραβευμένες σειρές όπως The Walking Dead, Homeland, American Horror Story, Empire, Modern Family, The Americans, New Girl, Wayward Pines και Da Vinci’s Demons μεταξύ άλλων. Οι πιο πρόσφατοι κύκλοι των παραπάνω σειρών θα γίνουν διαθέσιμοι on demand στο FOX+ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-2018.

3. Πετυχημένες Σειρές που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία

Οι σειρές The X-Files, 24 και Prison Break που άλλαξαν την τηλεοπτική ιστορία αποκτώντας φανατικό κοινό, είναι τώρα στη διάθεση των συνδρομητών του Vodafone TV με όλα τα επεισόδια για μαραθώνιους προβολών και ατελείωτη απόλαυση.

Το περιεχόμενο του FOX+ στο Vodafone TV θα εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως Legion, Atlanta, Scream Queens Κ2, American Horror Story: Roanoke, Bones, Tyrant, Glee και How I Met Your Mother.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.vodafone.gr/home στην ενότητα Ψυχαγωγία/FOX+.