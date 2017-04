Το Touch Bar του MacBook Pro αναμένεται να εμφανιστεί στο iMac

Ένα από τα πολυδιαφημισμένα νέα στοιχεία του MacBook Pro, το Touch Bar, εκτιμάται ότι θα έρθει και στο επόμενο iMac.

H μικρή οθόνη αφής Touch Bar, τεχνολογίας OLED, που εμφανίζει πληροφορίες ανάλογα με την εφαρμογή που προβάλλεται στην κεντρική οθόνη του MacBook Pro, κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών χρηστών και αποτέλεσε μία ενδιαφέρουσα καινοτομία της Apple. Το στοιχείο αυτό φέρεται να πηγαίνει και σε άλλα μοντέλα της εταιρείας, με πιο πιθανό εκείνο του All In One Desktop της, του iMac.

Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ, η Apple έχει καταθέσει μία πατέντα για την παρουσίαση ενός πληκτρολογίου που θα φιλοξενεί πάνω από τα πλήκτρα του ένα Touch Bar, διευκολύνοντας το χρήστη στην καθημερινή αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή του. Με αυτή τη διάταξη εκτιμάται ότι θα μπορεί να εισαχθεί η διαδικασία του ξεκλειδώματος του iMac με το δακτυλικό αποτύπωμα του κατόχου του, για ακόμα περισσότερη ασφάλεια.

Η Apple φέρεται να εργάζεται πάνω σε μία ανανεωμένη εκδοχή του iMac, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BGR, με σκοπό της να παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο μέσα στο 2018. Στο νέο μοντέλο αυτό εκτιμάται ότι θα υπάρχει ενσωματωμένο και το Touch Bar στο ασύρματο πληκτρολόγιο της συσκευής.