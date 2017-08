Το Spotify έρχεται με δική του εφαρμογή στο Xbox One

To Spotify αποκτά παρουσία και στον κόσμο του gaming με την έλευση της εφαρμογής για το Xbox One της Microsoft.

H ίδια η Microsoft επιβεβαίωσε την ύπαρξη της εφαρμογής του Spotify, η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί στο Xbox One και να λειτουργεί κανονικά στο παρασκήνιο, δίνοντας μουσική υπόκρουση κατά τη διάρκεια του gaming. H Microsoft δεν παρουσίασε ακόμα την εφαρμογή, απλώς επιβεβαίωσε ότι την ετοιμάζει, ενώ ήδη στο Διαδίκτυο έκαναν την εμφάνισή τους κάποιες εικόνες από αυτή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Verge, η εφαρμογή αυτή δεν θα είναι Universal για όλες τις συσκευές με λειτουργικό Windows 10, αλλά θα αποτελεί μία ξεχωριστή εφαρμογή για το Xbox One. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλευση του Spotify ως εφαρμογής στο Xbox One άργησε αρκετά σε σχέση με το αντίστοιχο app για το Playstation 4. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το πότε σκοπεύει η Microsoft να διαθέσει το Spotify app για το Xbox One, αλλά οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αυτό θα γίνει σύντομα.

Το Windows Central σημειώνει ότι η εφαρμογή είναι απλή στη λειτουργία της, προσφέροντας ουσιαστικά πρόσβαση στο λογαριασμό Spotify ενός χρήστη, με παρόμοιο interface με εκείνο που έχει η εφαρμογή του Spotify που θα βρει κανείς στις περισσότερες smart TVs της αγοράς.