To Solar Stratos πετά στα όρια της ατμόσφαιρας

Το Solar Stratos, όπως μαρτυρά και το όνομά του, είναι ένα ηλιακό σκάφος, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει δύο επιβάτες σε ύψος 24.000 μέτρων.

Το Solar Stratos θα επιτρέψει στους επιβάτες του να παρατηρήσουν την καμπύλη της Γης και να δουν τα αστέρια από μία άλλη οπτική γωνία, καθώς το ηλιακό αεροπλάνο θα τους κάνει να νιώσουν για λίγο ότι είναι αστροναύτες που ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τον πλανήτη. Ο βασικός σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι να αποδειχθούν οι δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας, η οποία θα είναι και η κινητήριος δύναμη του Solar Stratos.

To αεροσκάφος κατασκευάζεται από την την εταιρεία PC-Aero, ενώ οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν την ελβετική υπογραφή του Swiss Center for Electronics and MicroTechnology. Το Solar Stratos θα είναι το πρώτο εμπορικό διθέσιο αεροσκάφος που θα μπορέσει να πετάξει στα όρια της Στρατόσφαιρας. Σύμφωνα με το New Atlas, το μήκος του είναι 8,5 μέτρα, έχει άνοιγμα φτερών 24,9 μέτρα και ζυγίζει 450 κιλά. Πάνω στα φτερά του υπάρχει μία επιφάνεια 22 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτεται από φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ ο ηλεκτρικός κινητήρας του έχει ισχύ 32 kW. Η μπαταρία του είναι 20 kW.

To Solar Stratos θα μπορεί να πετά για 24 ώρες, αλλά στην πρώτη του πτήση θα μείνει στη Στρατόσφαιρα 5 ώρες. Οι πιλότοι θα φορούν μία στολή όμοια με εκείνη που φορούν οι αστροναύτες στο διάστημα.