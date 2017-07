To Red Hydrogen One είναι ένα smartphone με ολογραφική οθόνη

Η Red είναι μία εταιρεία που ασχολείται κυρίως με φωτογραφικό εξοπλισμό, ενώ τώρα ετοιμάζεται για το πρώτο της smartphone.

To Red Hydrogen One δεν θα είναι ένα κοινό Android smartphone, αφού θα είναι εξοπλισμένο με οθόνη διαγωνίου 5.7 ιντσών, Hydrogen Holographic Display, όπως την ονομάζει η εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί να προβάλλει τρισδιάστατο περιεχόμενο, εφαρμογές ενισχυμένης και εικονικής πραγματικότητας, εκτός από το παραδοσιακό περιεχόμενο 2D. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο έχει δοθεί προσοχή από τη Red είναι το κομμάτι του ήχου, αφού το Hydrogen One θα μπορεί να μετατρέπει τον στερεοφωνικό σε πολυδιάστατο ήχο.

Η Red δεν έχει δώσει πολλές πληροφορίες για το νέο smartphone που ετοιμάζει εκτός από το γεγονός ότι θα είναι εφοδιασμένο με θύρες USB Type C, micro SD και τη δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων αξεσουάρ σε ειδικούς μεταλλικούς υποδοχείς στο πλαίσιο του. Η κατασκευή του πλαισίου του εκτιμάται ότι θα είναι από τιτάνιο, στοιχείο που θα το τοποθετεί αυτόματα στην premium κατηγορία. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται και από την τιμή του, άλλωστε, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι στα 1195 δολάρια στις ΗΠΑ χωρίς τιτάνιο στο πλαίσιο του και στα 1595 δολάρια στην έκδοση με τιτάνιο.

Το Red Hydrogen One αναμένεται να ξεκινήσει να αποστέλλεται σε όσους το προπαραγγείλουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018.