Το νέο Twin Peaks της Showtime έρχεται αποκλειστικά στην Cosmote TV

Το τηλεοπτικό φαινόμενο Twin Peaks επιστρέφει με νέα σειρά από την Showtime και, στην Ελλάδα, προβάλλεται αποκλειστικά από την Cosmote TV.

Η πολυαναμενόμενη σειρά, που θα ολοκληρωθεί σε 18 μέρη, κάνει πρεμιέρα σε Α προβολή στο Cosmote Cinema 4HD, την Δευτέρα 22 Μαΐου στις 23.00, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αμερική.

Οι δημιουργοί της σειράς, Ντέιβιντ Λιντς και Μαρκ Φροστ, υπογράφουν το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή του Twin Peaks, ενώ executive producer είναι και η Σαμπρίνα Σ. Σάδερλαντ. Σκηνοθετημένη εξ ολοκλήρου από τον Ντέιβιντ Λιντς, η νέα σειρά συνεχίζει το νήμα της ιστορίας, 25 χρόνια μετά τον θάνατο της Λόρα Πάλμερ, που συγκλόνισε τους κατοίκους της μικρής, αλλόκοτης, βορειοδυτικής πόλης του Twin Peaks.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφιος για Emmy Κάιλ ΜακΛάχλαν (The Good Wife, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Sex and The City) επιστρέφει στον ρόλο του πράκτορα Ντέιλ Κούπερ. Από το αρχικό καστ του Twin Peaks, επιστρέφουν επίσης η Μάντσεν Άμικ, ο Ντάνα Άσμπρουκ, η Σέριλιν Φεν και ο ίδιος ο Ντέιβιντ Λιντς, ενώ προστίθενται και άλλοι ηθοποιοί στο επιτελείο του νέου Twin Peaks, όπως η Ναόμι Γουάτς, η Λάουρα Ντερν, ο Τιμ Ροθ, ο Μάικλ Σέρα και η Μόνικα Μπελούτσι.

Οι 2 πρώτοι κύκλοι του Twin Peaks back2back

Ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του νέου Twin Peaks, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα μπορούν να παρακολουθήσουν τους 2 πρώτους κύκλους της σειράς, με καθημερινές προβολές στο Cosmote Cinema 4HD, ξεκινώντας από το Σάββατο 22 Απριλίου, στις 00.00.

Τα 30 επεισόδια των κύκλων 1 και 2 της σειράς, αλλά και τα 18 μέρη του νέου Twin Peaks, θα είναι διαθέσιμα on demand στην υπηρεσία Cosmote TV Plus, μετά την προβολή τους στο Cosmote Cinema 4HD.