Το iPhone X έρχεται με Face ID όπως αποκαλύπτει νέα διαρροή

Έχουν απομείνει μερικές ώρες για την αποκάλυψη της φετινής σειράς iPhone της Apple αλλά μία διαρροή του λειτουργικού συστήματος iOS 11 μας δίνει μία πρώτη γεύση για τα χαρακτηριστικά της νέας ναυαρχίδας.

Καταρχήν, η συσκευή που όλοι αποκαλούσαμε iPhone 8 αλλά μάλλον θα μας συστηθεί με το όνομα iPhone X, θα αφήσει πίσω της το Touch ID υιοθετώντας το Face ID. Πρόκειται για τη νέα μέθοδο ξεκλειδώματος της συσκευής η οποία θα βασίζεται σε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Μία δεύτερη αποκάλυψη αφορά το Animoji. Το Animoji υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιεί τις σαρώσεις του προσώπου του χρήστη ώστε να δημιουργήσει τρισδιάστατες εκδόσεις των εκφράσεων του κατόχου της συσκευής. Τα Animoji θα πλαισιώνουν την εφαρμογή μηνυμάτων του νέου iPhone και σύμφωνα με την Apple θα είναι «τυποποιημένα animated μηνύματα τα οποία θα χρησιμοποιούν τη φωνή του χρήστη και θα αντανακλούν τις εκφράσεις του προσώπου του».

Καθώς το iPhone 8/ iPhone X αναμένεται να διαθέτει ελαχιστοποιημένα περιθώρια οθόνης μοιραία θα επέλθουν αλλαγές και στην Status Bar. Σύμφωνα με τη διαρροή οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Status Bar θα εμφανίζονται στις περιοχές αριστερά και δεξιά από την περιοχή της κύριας κάμερας της συσκευής. Στα αριστερά θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ώρα και την τοποθεσία, ενώ στα δεξιά θα παρέχονται πληροφορίες για τις Wi-Fi συνδέσεις, την ισχύ του σήματος δικτύου και τη υπολειπόμενη διάρκεια της μπαταρίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 9to5Mac, τα AirPods επίσης θα αναβαθμιστούν, σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία. Για παράδειγμα, μία βελτίωση θα είναι ότι η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας των ακουστικών πλέον θα βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της θήκης, ώστε να είναι πιο εύκολα ορατή από τον χρήστη.

Τέλος, μέσω των τελευταίων διαρροών φαίνεται να επιβεβαιώνεται και η αλλαγή στις ονομασίες των νέων μοντέλων. Όπως φαίνεται η Apple αύριο θα ανακοινώσει τα iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X. Τα δύο πρώτα φαίνεται πως θα είναι οι άμεσοι διάδοχοι των περυσινών iPhone 7 και iPhone 7 Plus, θα είναι δηλαδή οι συσκευές που υποθετικά μέχρι σήμερα χαρακτηρίζαμε iPhone 7s and iPhone 7s Plus. Η κορυφαία συσκευή θα έχει την ονομασία iPhone X, θα είναι δηλαδή αυτό που όλοι αποκαλούσαμε iPhone 8.

Άγνωστο παραμένει αν το iPhone X θα προφέρεται «iPhone δέκα» ή «iPhone εξ»…