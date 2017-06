To Google Drive σύντομα θα μετατραπεί σε εργαλείο backup

H νέα εφαρμογή της Google θα ονομάζεται Backup and Sync και αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται από τις 28 Ιουνίου και έπειτα.

Η λογική της Google είναι να υπάρχει μία εφαρμογή για όλες τις ανάγκες backup ενός υπολογιστή Mac ή Windows, αλλά στη δωρεάν εκδοχή της θα υπάρχει ο περιορισμός όγκου των 15 GB που υπάρχει στο Google Drive. To εργαλείο Backup and Sync from Google επιτρέπει στον χρήστη την επιλογή ενός φακέλου του υπολογιστή και αυτός έπειτα αποκτά το αντίγραφο ασφαλείας του στο Google Drive.

Στην αρχική της μορφή η εφαρμογή θα μπορεί να κρατά αντίγραφο ασφαλείας από έναν μεμονωμένο φάκελο του υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένας συγχρονισμός φακέλων με τη βοήθεια του Google Drive και τους άλλους υπολογιστές που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η Google σημειώνει ότι το εργαλείο της απευθύνεται στους απλούς χρήστες και όχι σε επιχειρήσεις.

Εάν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει μεγαλύτερο διαθέσιμο όγκο αρχείων από τα 15 GB, μπορεί να αποκτήσει 100 GB με κόστος 20 δολαρίων το χρόνο. Όσοι θέλουν να κάνουν αντίστοιχες εργασίες με τη βοήθεια του cloud για επιχειρήσεις, θα μπορούν να αποκτήσουν την υπηρεσία του Google Drive File Stream που θα παρουσιάσει σύντομα η Google.