Η Amazon προχώρησε στην ανακοίνωση ότι η υπηρεσία Amazon Prime Video είναι πλέον διαθέσιμη σε πάνω από 200 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η κίνηση της Amazon ήταν από πολλούς αναμενόμενη μετά και την αντίστοιχη πρωτοβουλία του αντίπαλου δέους Netflix που προηγήθηκε χρονικά κατά μερικούς μήνες. Η υπηρεσία Amazon Prime Video, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παρέχεται στην τιμή των 2,99 ευρώ ανά μήνα, για το πρώτο εξάμηνο, ενώ στη συνέχεια η τιμή θα διαμορφώνεται στα 5,99 ευρώ. Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για τη δοκιμή της υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και για την δοκιμαστική περίοδο, όπου δεν θα υπάρχει χρέωση, ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας είναι διαθέσιμο μέσω «έξυπνων» τηλεοράσεων ή εναλλακτικά μέσω σύνδεσης του υπολογιστή ή άλλης φορητής συσκευής του συνδρομητή στην τηλεόραση. Εναλλακτικά, πάντα υπάρχει η δυνατότητα προβολής σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα download περιεχομένου για παρακολούθηση εκτός σύνδεσης.

Το σύνολο των προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του Amazon Prime Video είναι στα αγγλικά, ενώ σε αυτή την πρώτη φάση δεν είναι διαθέσιμοι ελληνικοί υπότιτλοι. Επιπλέον, κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίες της υπηρεσίας στην ελληνική αγορά υπήρξαν παράπονα για άρνηση παροχής περιεχομένου λόγω γεωγραφικών περιορισμών.

Έστω και με αυτούς τους περιορισμούς κορωνίδα του προγράμματος του Amazon Prime Video θεωρείται το The Grand Tour, με τους Jeremy Clarkson, Richard Hammond και James May, παρουσιαστές της εμβληματικής εκπομπής αυτοκινήτου Top Gear. Από εκεί και πέρα προσφέρονται μια σειρά από αποκλειστικές τηλεοπτικές σειρές όπως Bosch, Hand of God, The Man in the High Castle, Mad Dogs, Goliath, Good Girls Revolt, Mozart in the Jungle, Alpha House, One Mississippi, Red Oaks και Transparent μαζί με παλαιότερες τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά shows κλπ.