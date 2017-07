Το Airtame είναι μια ασύρματη συσκευή, η οποία συνδέεται πάνω στην οθόνη ή στην τηλεόραση μέσω θύρας HDMI και σε αντίθεση με τις αντίστοιχες οικιακές λύσεις, η συγκεκριμένη αφορά στην παροχή βιομηχανικών λύσεων.

Με τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του δωματίου, επιτρέπει την προβολή παρουσιάσεων, και όχι μόνο, στην οθόνη από οποιαδήποτε συσκευή Wi-Fi (π.χ. laptop), συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο. Η εταιρεία έχει εστιάσει στην αξιοπιστία, την cross platform υποστήριξη και την ευκολία χρήσης. Παρόλο που το Airtame φαίνεται ως μια εναλλακτική του Chromecast, οι διαφορές είναι σημαντικές.

Λίγα λόγια για το… BYOD (Bring Your Own Device)

Αφορά ένα σύγχρονο trend σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης (ή οργανισμού γενικότερα) χρησιμοποιούν τις δικιές τους συσκευές στη δουλειά. Το ποιό γνωστό παράδειγμα αφορά τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία οι οποίοι φέρνουν τους φορητούς υπολογιστές τους και εργάζονται με αυτούς. Το ίδιο ισχύει με τα smartphones και τα tablets.

Το λεγόμενο BYOD αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου trend που ονομάζεται IT consumerization. Αυτό το trend περιγράφεται με λίγα λόγια ως η δυνατότητα που έχουν οι υπάλληλοι ενός οργανισμού να φέρνουν τις δικές τους συσκευές στη δουλειά και με αυτές να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του οργανισμού. Αντίστοιχα θα συναντήσουμε και συντομογραφίες όπως το BYOT (Bring Your Own Technology), το οποίο αναφέρεται στις συσκευές και τις εφαρμογές που εισέρχονται σε μια επιχείρηση.

BYOD και εκπαίδευση

Σε έρευνα που δημοσίευσε η UNESCO παρατηρείται ότι, «παγκοσμίως, δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα ‘κινητής μάθησης’ (mobile learning) στα σχολεία είναι α) το πρόγραμμα 1:1 (one on one), κατά το οποίο όλοι οι μαθητές παρέχονται με τη δική τους συσκευή χωρίς να επιβαρύνονται οι δάσκαλοι και οι οικογένειες, και β) οι δραστηριότητες BYOD, που αφορούν την επικράτηση ιδιόκτητων συσκευών από τους μαθητές ή την παραχώρησή τους από το σχολείο σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν δική τους’ και ‘όπως αναμένεται να κατανοηθεί, το μοντέλο 1:1 τείνει να εμφανίζεται περισσότερο στις πιο φτωχές χώρες και περιοχές, ενώ η στρατηγική BYOD εφαρμόζεται συνήθως σε κοινωνίες που ευδοκιμούν, όπου η ιδιοκτησία συσκευών από τους νέους είναι πανταχού παρούσα».

Μια πιο πρόσφατη έρευνα από το European Schoolnet σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά υπουργεία παιδείας και την Cisco Systems αναφέρει ότι το BYOD, «γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο στα Ευρωπαϊκά σχολεία, τα οποία αναπτύσσουν πολιτικές που επιτρέπουν σε μαθητές και δασκάλους να συνδέσουν και να χρησιμοποιήσουν το φορητό εξοπλισμό τους (laptop, tablet, smartphone) στο σχολείο… στο 75% των σχολείων, με τις Δανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ισπανία, Ρουμανία και Εσθονία να ηγούνται της δράσης».

Airtame στην εκπαίδευση

Ένα από τα κύρια πεδία στα οποία εστιάζει η Airtame είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τα οφέλη της τεχνολογίας μέσα στις αίθουσες και όλο και περισσότερα στρέφονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο Hult International Business School γίνεται μια προσπάθεια για ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών μεθόδων διδασκαλίας πάνω στις επιχειρήσεις. Στόχος του ιδρύματος είναι η δημιουργία επιχειρηματικού mindset στους σπουδαστές του μέσω της τεχνολογικής προσέγγισης. Γι’ αυτό το λόγο η τεχνολογία θα πρέπει να εφαρμόζεται στο βαθμό όπου θα διευκολύνει το έργο τόσο των σπουδαστών όσο και των προγραμματιστών του τμήματος υποστήριξης.

Με την εγκατάσταση των Airtame στις αίθουσες της σχολής, εκτός του ότι απλοποιήθηκαν οι τεχνολογικές εγκαταστάσεις, το τμήμα support μπορεί πλέον να επικεντρωθεί σε πολύ πιο σημαντικά tasks από το να συντηρεί πολύπλοκες πλατφόρμες και υλικό. Έτσι, εκτός από την κατάργηση των καλωδίων, οι φοιτητές λαμβάνουν μέσα από τις οθόνες σημαντικές πληροφορίες που έχουν σχέση με τις σπουδές τους και όχι μόνο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των dashboards (πίνακες οργάνων) που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.

Ο χρόνος που εξοικονομείται χάρη στην τεχνολογία του Airtame αντικατοπτρίζει και τη φιλοσοφία της εταιρείας που περιγράφεται με τις λέξεις «work smart». Και φυσικά πρέπει επίσης να αναφερθεί το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την ενσωμάτωση τέτοιων συσκευών.

Συγκρίσεις

Παρόλο που το Airtame μοιάζει με μια πιο ακριβή έκδοση του Chromecast ή του Apple TV, και οι τρείς συσκευές είναι μοναδικές. Γι’ αυτό το λόγο, η εταιρεία εμφανίζει με αντικειμενικότητα και αυτοπεποίθηση τα σημεία σύγκρισης και με τους δύο ‘μη’ ανταγωνιστές. Συγκεκριμένα η Airtame εστιάζει στη δημιουργία λύσεων σε επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Αποτελεί μία επαγγελματική λύση με Lifetime Support, cloud management service και ενημερώσεις σε αντίθεση με την Google και την Apple, οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη οικιακών αναγκών.

Σχετικά με τους πραγματικούς της ανταγωνιστές, η Airtame αναπτύσσεται στον ίδιο χώρο με τις Barco, Intel, Crestron, WePresent, Kramer κ.ά. .

Οι συγκρίσεις που έγιναν βασίστηκαν στην ευκολία του χρήστη, τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, τις επιδόσεις του βίντεο, τις δυνατότητες για τις επιχειρήσεις αλλά και την τιμή. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν των απεριόριστων δυνατοτήτων και των εξαιρετικών επιδόσεων, η Airtame παρουσιάζει και την πιο χαμηλή τιμή. Το «value for money» ξεπερνά κάθε προσδοκία στην αγορά με την τιμή στα 299 ευρώ, σε σύγκριση με τις τιμές των ανταγωνιστών της εταιρείας, οι οποίες κυμαίνονται από 600 έως και 4000 ευρώ.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η Airtame προσφέρει ανταγωνιστικές επιδόσεις και την καλύτερη τιμή στο wireless streaming σε σχολικούς και επαγγελματικούς χώρους. Αν όμως οι ανάγκες του wireless streaming περιορίζονται στην προβολή ταινιών στο σπίτι, τότε υπάρχουν σαφώς πιο προσιτές λύσεις όπως π.χ. το Chromecast και το Apple TV.

Εγκατάσταση

Στο κουτί θα βρείτε:

• Τη συσκευή Airtame

• Ένα καλώδιο Micro-USB

• Έναν αντάπτορα USB με διαφορετικές υποδοχές πρίζας

• Μια επέκταση HDMI για τη σύνδεση στην οθόνη (αν χρειαστεί)

Η αρχική εγκατάσταση γίνεται από οποιαδήποτε Wi-Fi enabled συσκευή. Συνήθως από Mac ή Windows υπολογιστή μέσω σύνδεσης στο ενσωματωμένο Wi-Fi δίκτυο του Airtame. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με τη σύνδεση του στο ασύρματο δίκτυο π.χ. του γραφείου. Είτε μέσω Wi-Fi είτε κατευθείαν μέσω καλωδίου Ethernet από το Airtame προς στο router. (H εταιρεία προσφέρει και τον προσαρμογέα Ethernet με έξτρα κόστος)

Μια από τις ρυθμίσεις στην εγκατάσταση, είναι η δυνατότητα του χρήστη να επιλέξει τη συχνότητα της σύνδεσης του Airtame με το router ανάμεσα σε 2.4GHz ή 5GHz, αλλά και την επιλογή καλωδίου Ethernet όπως προαναφέραμε. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το Airtame υποστηρίζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας WPA2 Enterprize και SSL, χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν από το Chromecast και το Apple TV, που εναλλακτικά παρέχουν οικιακές λύσεις.

Στις ρυθμίσεις οθόνης ο χρήστης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 3 τρόπους εμφάνισης ανάλογα με το περιεχόμενο προβολής αλλά και την εμπειρία του. Υπάρχει επίσης η επιλογή του background της οθόνης είτε με μορφή επιλεγμένων εικόνων είτε με τη χρήση οποιασδήποτε ιστοσελίδας (URL) για προβολή. Επίσης, με την επικόλληση συγκεκριμένων URL στην εμφανιζόμενη μπάρα, δημιουργείται η δυνατότητα εμφάνισης πίνακα οργάνων και πληροφοριών ανάλογα με τα δεδομένα που επιθυμεί να προβάλει ο χρήστης. (KPI Dashboards, Informational Displays, Calendars, Slideshows) Για τη δημιουργία ενός dashboard, η Airtame παρουσιάζει τους συμβατούς συνεργάτες της στην ιστοσελίδα της.

Άλλες δυνατότητες περιλαμβάνουν τη χρήση κωδικού PIN για τη σύνδεση μόνο όσων βρίσκονται μπροστά στην οθόνη, αυτόματη επανασύνδεση σε περίπτωση διακοπής, ενσωματωμένο chat για υποστήριξη κ.ά. .