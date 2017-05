Το 5ο κατά σειρά TEDxUniversityofPiraeus, επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ στις 28 Μαΐου 2017. Για πρώτη φορά, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, έρχεται με εκπληκτικές αφηγήσεις και καινοτόμες ιδέες, που αναμένεται να χάσουν όσοι δεν παρευρεθούν στην φετινή εκδήλωση.

Η οργανωτική ομάδα, που αποτελείται από 25 νέους με όραμα και αστείρευτη ενέργεια, θέτουν επί σκηνής δύο τομείς που συνυπάρχουν και διαγράφουν κοινή πορεία στην ανθρώπινη ιστορία, την Εκπαίδευση και την Τεχνολογία. Με κεντρικό θέμα “Zero to Infinity”, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν το δικό τους “zero point”. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος μόλις γεννιέται δεν έχει γνώσεις, όμως με την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση ξεκινάει να κατακτά βήμα- βήμα τις γνώσεις του κόσμου. Κάποιοι κουράζονται, κάποιοι άλλοι γοητεύονται από το άγνωστο, το άπιαστο και το καινούργιο και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να καινοτομούν και να προχωρούν τον κόσμο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κι αυτήν ακριβώς την τάση, την συμβολίσαμε με το πλαγιαστό οχτάρι, το άπειρο, που φαντάζει σαν θεϊκό σύμβολο στα τετράδια των επιστημόνων.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος λοιπόν, στο TEDxUniversityofPiraeus θα δώσουν το “παρών” αναγνωρισμένοι ομιλητές, μοναδικά performances και ιδιαίτερα workshops σχεδιασμένα ειδικά για το κοινό μας, ενώ δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την πολύτιμη βοήθεια των 45 εθελοντών που θα βοηθήσουν στην διεξαγωγή του event.

Φέτος, στη σκηνή του TEDxUniversityofPiraeus, οι ομιλητές έρχονται να μοιραστούν ιδιαίτερες εμπειρίες, με σκοπό να γίνουν η αφορμή, αλλά και οι καταλύτες που χρειαζόμαστε για να ανακαλύψουμε τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού μας και του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Δύο από τους φετινούς ομιλητές, είναι ο John Pezaris και η Ολυμπία Κυριοπούλου. Ο κύριος Pezaris είναι καταξιωμένος καθηγητής του πανεπιστημίου του Harvard με αντικείμενο τη νευροχειρουργική και επικεφαλής ερευνητικού εργαστηρίου στο γενικό νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με τον κύριο Pezari, “ Μπορούμε να κάνουμε τους τυφλούς να δουν” . Η ομιλία θα είναι πάνω στην έρευνα που διεξάγει αυτόν τον καιρό, τα αποτελέσματά της ως τώρα, τις μελλοντικές κινήσεις καθώς και τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να αποκαταστήσει την όραση ενός ανθρώπου.

Η δεύτερη ομιλήτρια, η Ολυμπία Κυριοπούλου, πολίτης του κόσμου με έμφυτο πάθος για το διάστημα. Κατέχει PhD στη Μικροβαρυτική Έρευνα και είναι Project Manager με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε διεθνείς αεροδιαστημικές εργασίες. Είναι υποψήφια αστροναύτης και μελλοντική περιηγητής του διαστήματος. Πάντοτε με συντροφιά τη μουσική και τα σπορ, ταξιδιώτης του κόσμου και ασταμάτητη εξερευνήτρια. Θα μας μιλήσει για τα κίνητρα και πως αυτά την οδήγησαν στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς και τη σπουδαιότητα αυτής.

Look up and dream big, για να γίνει το αδύνατο, δυνατό!

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο φετινό του TEDxUniversityofPiraeus 2017 μπορούν να αγοράσουν εδώ το εισιτήριο τους. Εσύ θα λείπεις;